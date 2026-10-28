Рустам Раҳматов Iman Invest бошқарувидан кетади

·118·Иқтисодиёт
Рустам Раҳматов Iman Invest бошқарувидан кетади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Иман Инвест компанияси раҳбари Рустам Раҳматов лавозимидан кетишини ва унинг ўрнига тажрибали мутахассис тайинланишини маълум қилди.
  • Компания 20 миллион доллар камомад ҳақидаги айбловлар юзасидан баёнот бериб, ички аудитда аниқланган камчиликлар бартараф этилаётганини билдирди.
  • Хусусан, фонд маблағларидан бошқарув компаниясига қарз бериш амалиёти тўхтатилди ва автомобиллар билан боғлиқ маблағлар қайтарилди.

Iman Invest инвестиция компанияси 20 миллион доллар камомад бўйича билдирилган айбловлар юзасидан расмий баёнот эълон қилди. Компания молиявий ҳолати барқарор эканини маълум қилди, шу билан бирга, ички аудит давомида айрим камчиликлар аниқланганини тан олди. Баёнотда муаммоли қарзлар, фонд маблағларидан фойдаланиш, автомобиль харидлари ва инвесторлар даромадларини ҳисоблаш билан боғлиқ эътирозларга жавоб берилган, деб хабар беради Iman Invest расмий сайти.

Компания маблағларидан фойдаланиш бўйича ўзгаришлар

Компания маълумотига кўра, фонд маблағларидан бошқарув компаниясига қарз бериш амалиёти тўхтатилган. Автомобиллар билан боғлиқ иккита шартнома ҳам ёпилган ва уларга ажратилган маблағлар фондга қайтарилган.

Баёнотда муаммоли қарзлар ҳамда инвесторлар даромадларини ҳисоблаш масалаларига алоҳида тўхталиб ўтилган. Компания ички аудит жараёнида аниқланган камчиликлар юзасидан чоралар кўрилаётганини билдирган.

Рустам Раҳматов бошқарувдан кетади

Баёнотга кўра, Рустам Раҳматов Iman Invest бошқарувини тарк этади. Унинг ўрнига тажрибали мутахассис жалб қилиниши режалаштирилган. Раҳматов эса компания фаолиятида кузатув кенгаши орқали иштирок этишда давом этади.

Аввалроқ Маҳмуд Усмон ҳам видеомурожаатида Раҳматовга компания бошқарувидан кетишни маслаҳат берганини айтган эди.

Шариат ва молиявий аудит ўтказилади

Iman Invest баёнотида уч нафар олимдан иборат Шариат кенгашини тузиш режаси ҳам маълум қилинган. Компания, шунингдек, ташқи шариат аудити ва мустақил молиявий аудит ўтказишни режалаштирмоқда.

Бу чоралар фонд маблағларидан фойдаланиш, молиявий ҳисоб-китоблар ва компания фаолиятига оид эътирозларни кўриб чиқиш жараёнининг бир қисми сифатида тақдим этилган.

Iman InvestРустам РаҳматовИслом молиясимолиявий аудит
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

IMAN Invest компанияси фаолиятида жиддий шубҳаларми ёки шахсий адоват?IMAN Invest компанияси фаолиятида жиддий шубҳаларми ёки шахсий адоват?Кеча 09:59Тошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилдиТошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилди16 июн 17:0227 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди27 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилиндиКеча 22:13Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7,27 млн сўмга етдиЎзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7,27 млн сўмга етдиКеча 20:3128 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди28 октябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча 17:48Озарбайжон компанияси Қашқадарёдаги олтин конини ўрганадиОзарбайжон компанияси Қашқадарёдаги олтин конини ўрганадиКеча 15:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди