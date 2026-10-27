IMAN Invest компанияси фаолиятида жиддий шубҳаларми ёки шахсий адоват?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ислом молиясини мувофиқлаштириш кенгаши (ИФКБ)
- 2025–2026 йиллар мобайнида қоидабузарликларга йўл қўйилгани сабабли ИМАН Инвест платформаси билан ҳамкорликни бир томонлама тўхтатди.
- Кенгаш экспертлари Маҳмуд Усмон ва Ҳусайн Ражабов компанияни ғарар, фойдани нотўғри тақсимлаш ҳамда миллионлаб долларлик молиявий камомадларда айблади.
Ўзбекистон ва минтақанинг таниқли исломий финтех платформаларидан бири бўлган IMAN Invest атрофида кутилмаган ва жиддий баҳсли вазият юзага келди. Ислом молиясини мувофиқлаштириш кенгаши (IFCB) 2025–2026 йиллар мобайнида платформа фаолиятида қатор қўпол қоидабузарликлар юз берганини таъкидлаб, компания билан ҳар қандай ҳамкорликни тўлиқ ва бир томонлама тўхтатганини эълон қилди.
Ўз навбатида, IMAN Invest таъсисчиси қўйилган айбловларни кескин рад этиб, буни шахсий манфаатлар ва улуш талаб қилиниши ортидан келиб чиққан босим сифатида баҳолади. Мазкур ҳолат миллионлаб долларлик инвесторлар маблағлари айланаётган бозорда кенг жамоатчилик муҳокамасига сабаб бўлди.
IFCB даъволари: Ғарар, фойда тақсимоти ва миллионлаб долларлик камомад
Кенгаш вакиллари — экспертлар Маҳмуд Усмон ва Ҳусайн Ражабов томонидан ўтказилган ички ўрганишлар хулосасига кўра, компанияга бир қанча оғир айбловлар илгари сурилди:
Шариат мезонларининг бузилиши: Кенгаш фикрича, платформада инвесторларнинг сармояларини тасарруф этишда исломий молия тамойилларига зид равишда ғарар (ноаниқлик ва хатар) ҳолатларига йўл қўйилган;
Фойдани нотўғри тақсимлаш: Ҳисоботларда даромад ва фойдани иштирокчилар ўртасида тақсимлаш механизмида жиддий шаръий хатоликларга йўл қўйилгани иддао қилинган;
Молиявий тафовут шубҳаси: Энг асосий даъволардан бири сифатида ҳисоб-китобларда миллионлаб долларни ташкил этувчи тушунарсиз молиявий тафовут ва камомад аниқлангани таъкидланмоқда.
IMAN раҳбарининг муносабати: «Бу — улуш беришдан бош тортганимиз оқибати»
Компания асосчиси ва раҳбари Рустам Раҳматов тарқатилган баёнотларни асоссиз деб атади ва вазиятнинг орқасида бошқа омиллар турганини билдирди:
Молиявий манфаатлар тўқнашуви: Раҳматовнинг таъкидлашича, келишмовчиликлар эксперт Маҳмуд Усмонга тўланадиган хизмат ҳақи миқдори қисқартирилгани ҳамда унга компаниянинг таъсисчилик акцияларидан улуш бериш рад этилганидан сўнг атайлаб бошланган;
Ҳуқуқий баҳо: Компания раҳбарияти ўз обрўси ва фаолиятига путур етказувчи бу каби чиқишларга қонуний майдонда, суд орқали жавоб беришга тўлиқ тайёрлигини маълум қилди.
Қандай фавқулодда чоралар кўрилди?
Юзага келган ишончсизлик ва хавотирларни бартараф этиш мақсадида платформа фаолиятида бир қатор ўзгаришлар амалга оширилмоқда:
Халқаро шариат аудити: Компаниядаги барча жараёнларнинг ҳақиқий шаффофлигини аниқлаш мақсадида халқаро миқёсда тан олинган Usmani's мустақил аудиторлик компанияси жалб этилди;
Янги шариат кенгаши: Аввалги вакиллар билан ҳамкорлик тўхтатилгани боис, ҳозирда платформанинг янги, мустақил ички шариат кенгаши тузилмоқда;
Янги маҳсулотлар музлатилди: Янги кенгаш шаклланиб, аудит ўз хулосаларини тақдим этгунига қадар компания томонидан янги молиявий маҳсулотларни ишга тушириш вақтинча тўхтатилди.
IMAN Invest ва IFCB низосининг асосий тафсилотлари
Йўналиш
IFCB баёноти ва даъволари
IMAN Invest раҳбариятининг позицияси
Ҳамкорлик мақоми
Ҳамкорлик тўлиқ ва бир томонлама тўхтатилган
Низо суд орқали кўриб чиқиладиган ҳуқуқий босқичда
Асосий айбловлар
Ғарар (ноаниқлик), фойдани нотўғри бўлиш, йирик молиявий тафовут
Айбловлар рад этилади; сабаб — хизмат ҳақи қисқаргани ва акция берилмагани
Шаффофликни текшириш
Текширув хулосаси Кенгаш томонидан эълон қилинган
Мустақил халқаро Usmani's шариат аудити тайинланган
Жорий фаолият
Платформа қоидабузарликларда айбланмоқда
Янги маҳсулотлар вақтинча тўхтатилган, янги шариат кенгаши тузилмоқда
Томонлар ўртасидаги баҳс ва мустақил аудит хулосалари минтақада тез ривожланаётган исломий финтех тармоғининг ҳуқуқий ва шаръий назорати учун муҳим синовга айланмоқда.
Изоҳлар 0
…