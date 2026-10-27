IMAN Invest компанияси фаолиятида жиддий шубҳаларми ёки шахсий адоват?

·46·Жамият
IMAN Invest компанияси фаолиятида жиддий шубҳаларми ёки шахсий адоват?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ислом молиясини мувофиқлаштириш кенгаши (ИФКБ)
  • 2025–2026 йиллар мобайнида қоидабузарликларга йўл қўйилгани сабабли ИМАН Инвест платформаси билан ҳамкорликни бир томонлама тўхтатди.
  • Кенгаш экспертлари Маҳмуд Усмон ва Ҳусайн Ражабов компанияни ғарар, фойдани нотўғри тақсимлаш ҳамда миллионлаб долларлик молиявий камомадларда айблади.

Ўзбекистон ва минтақанинг таниқли исломий финтех платформаларидан бири бўлган IMAN Invest атрофида кутилмаган ва жиддий баҳсли вазият юзага келди. Ислом молиясини мувофиқлаштириш кенгаши (IFCB) 2025–2026 йиллар мобайнида платформа фаолиятида қатор қўпол қоидабузарликлар юз берганини таъкидлаб, компания билан ҳар қандай ҳамкорликни тўлиқ ва бир томонлама тўхтатганини эълон қилди.

Ўз навбатида, IMAN Invest таъсисчиси қўйилган айбловларни кескин рад этиб, буни шахсий манфаатлар ва улуш талаб қилиниши ортидан келиб чиққан босим сифатида баҳолади. Мазкур ҳолат миллионлаб долларлик инвесторлар маблағлари айланаётган бозорда кенг жамоатчилик муҳокамасига сабаб бўлди.

IFCB даъволари: Ғарар, фойда тақсимоти ва миллионлаб долларлик камомад

Кенгаш вакиллари — экспертлар Маҳмуд Усмон ва Ҳусайн Ражабов томонидан ўтказилган ички ўрганишлар хулосасига кўра, компанияга бир қанча оғир айбловлар илгари сурилди:

  • Шариат мезонларининг бузилиши: Кенгаш фикрича, платформада инвесторларнинг сармояларини тасарруф этишда исломий молия тамойилларига зид равишда ғарар (ноаниқлик ва хатар) ҳолатларига йўл қўйилган;

  • Фойдани нотўғри тақсимлаш: Ҳисоботларда даромад ва фойдани иштирокчилар ўртасида тақсимлаш механизмида жиддий шаръий хатоликларга йўл қўйилгани иддао қилинган;

  • Молиявий тафовут шубҳаси: Энг асосий даъволардан бири сифатида ҳисоб-китобларда миллионлаб долларни ташкил этувчи тушунарсиз молиявий тафовут ва камомад аниқлангани таъкидланмоқда.

IMAN раҳбарининг муносабати: «Бу — улуш беришдан бош тортганимиз оқибати»

Компания асосчиси ва раҳбари Рустам Раҳматов тарқатилган баёнотларни асоссиз деб атади ва вазиятнинг орқасида бошқа омиллар турганини билдирди:

  • Молиявий манфаатлар тўқнашуви: Раҳматовнинг таъкидлашича, келишмовчиликлар эксперт Маҳмуд Усмонга тўланадиган хизмат ҳақи миқдори қисқартирилгани ҳамда унга компаниянинг таъсисчилик акцияларидан улуш бериш рад этилганидан сўнг атайлаб бошланган;

  • Ҳуқуқий баҳо: Компания раҳбарияти ўз обрўси ва фаолиятига путур етказувчи бу каби чиқишларга қонуний майдонда, суд орқали жавоб беришга тўлиқ тайёрлигини маълум қилди.

Қандай фавқулодда чоралар кўрилди?

Юзага келган ишончсизлик ва хавотирларни бартараф этиш мақсадида платформа фаолиятида бир қатор ўзгаришлар амалга оширилмоқда:

  • Халқаро шариат аудити: Компаниядаги барча жараёнларнинг ҳақиқий шаффофлигини аниқлаш мақсадида халқаро миқёсда тан олинган Usmani's мустақил аудиторлик компанияси жалб этилди;

  • Янги шариат кенгаши: Аввалги вакиллар билан ҳамкорлик тўхтатилгани боис, ҳозирда платформанинг янги, мустақил ички шариат кенгаши тузилмоқда;

  • Янги маҳсулотлар музлатилди: Янги кенгаш шаклланиб, аудит ўз хулосаларини тақдим этгунига қадар компания томонидан янги молиявий маҳсулотларни ишга тушириш вақтинча тўхтатилди.

IMAN Invest ва IFCB низосининг асосий тафсилотлари

Йўналиш

IFCB баёноти ва даъволари

IMAN Invest раҳбариятининг позицияси

Ҳамкорлик мақоми

Ҳамкорлик тўлиқ ва бир томонлама тўхтатилган

Низо суд орқали кўриб чиқиладиган ҳуқуқий босқичда

Асосий айбловлар

Ғарар (ноаниқлик), фойдани нотўғри бўлиш, йирик молиявий тафовут

Айбловлар рад этилади; сабаб — хизмат ҳақи қисқаргани ва акция берилмагани

Шаффофликни текшириш

Текширув хулосаси Кенгаш томонидан эълон қилинган

Мустақил халқаро Usmani's шариат аудити тайинланган

Жорий фаолият

Платформа қоидабузарликларда айбланмоқда

Янги маҳсулотлар вақтинча тўхтатилган, янги шариат кенгаши тузилмоқда

Томонлар ўртасидаги баҳс ва мустақил аудит хулосалари минтақада тез ривожланаётган исломий финтех тармоғининг ҳуқуқий ва шаръий назорати учун муҳим синовга айланмоқда.

IMAN InvestIFCBРустам РаҳматовИслом молияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят иши«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят иши20 сентябр 17:55Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?Бугун 08:19Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?Кеча 23:18Президент прописка сабаб уй ололмагани, бу тизимни биринчи бўлиб бекор қилганини айтдиПрезидент прописка сабаб уй ололмагани, бу тизимни биринчи бўлиб бекор қилганини айтдиКеча 21:58Наманганда 104 ёшни қарши олган Аҳмаджон ота 130 дан зиёд авлодлари ардоғида (видео)Наманганда 104 ёшни қарши олган Аҳмаджон ота 130 дан зиёд авлодлари ардоғида (видео)Кеча 21:31Россияга ишлаш учун кирган ўзбекистонликлар сони маълум бўлдиРоссияга ишлаш учун кирган ўзбекистонликлар сони маълум бўлдиКеча 20:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди