Рим папасига тасбеҳ улоқтирилди: Лев XIV бу воқеага қандай муносабат билдирди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Перу пойтахти Лима шаҳрида ўтказилган оммавий месса олдидан зиёратчи томонидан отилган тасбеҳ Рим папаси Лев ХИВнинг ўнг кўзи атрофига тегди.
- Ҳодиса 2026 йил 16 ноябр куни Лас-Палмас авиабазасида юз берган бўлиб, понтифик жиддий жароҳат олмагани учун ҳаракатини тўхтатмай, маросимда иштирок этишда давом этди.
- Лев ХИВ тасбеҳ отган шахсни кечирганини билдириб, унинг ҳаракатини зиёратчининг самимий эътиқоди ва дуо олиш истаги билан изоҳлади.
Перуда Рим папаси Лев XIV билан содир бўлган кутилмаган ҳодиса халқаро оммавий ахборот воситалари эътиборини тортди. Қарийб 1,5 миллион киши тўпланган маросим олдидан оломон орасидан отилган тасбеҳ понтификнинг ўнг кўзи атрофига тегди. Бироқ бу ҳужум эмас, балки унинг эътиборини тортиш ва дуо қилдиришни истаган зиёратчининг эҳтиётсиз ҳаракати эди.
Папамобилдаги сафар кутилмаган воқеа билан тўхтамади
Ҳодиса 2026 йил 16 ноябрь куни Перу пойтахти Лима шаҳридаги Лас-Пальмас авиабазасида юз берди. Лев XIV олти кунлик ташрифини якунлаш арафасида хайрлашув ибодати — катта оммавий месса олдидан папамобилда йиғилган одамлар ёнидан ўтаётган эди.
Шу пайт оломон орасидан отилган буюм унинг юзига, ўнг кўзи остига тегди. Видеолавҳаларда понтифик юзини ушлаб, оғриқни ҳис қилгани акс этган. Дастлабки хабарларга кўра, унга теккан буюм тасбеҳ бўлган.
Шунга қарамай, Лев XIV ҳаракатини тўхтатмади. У одамлар билан саломлашишда давом этди ва режалаштирилган маросимда иштирок этди. Ҳодиса жиддий жароҳатга сабаб бўлмагани маълум қилинди.
Тасбеҳ нима учун папага отилган?
Катта диний тадбирларда зиёратчилар папа уларга дуо қилиши ёки буюмларини муқаддаслаштириши умидида тасбеҳ, байроқ, юмшоқ ўйинчоқ ва бошқа нарсаларни унга узатишга ҳаракат қилишади. Баъзан бунинг учун буюмларни папамобил томон отишади.
Бу гал ҳам тасбеҳ отган инсоннинг мақсади папага совға бериш ва унинг дуосини олиш бўлгани айтилмоқда. Бироқ бундай ҳаракатлар хавфли бўлиши мумкин: отилган буюм понтификнинг ўзига ёки уни кузатиб бораётганларга шикаст етказиши эҳтимоли бор.
Лев XIV тасбеҳ отган инсонни кечирди
Римга қайтиш чоғида самолёт бортида журналистлар билан суҳбатлашган папа воқеага ҳазиломуз муносабат билдирди. Перулик журналист ундан юз берган ҳолат учун узр сўраганида, Лев XIV бу инсонни кечирганини айтди.
Понтифик тасбеҳ отган кишининг ҳаракатини чуқур имон ва унга тасбеҳ совға қилиш истаги билан изоҳлади. У ҳатто бу воқеани ҳазил билан эслаб, тасбеҳ инсоннинг қалбида қоладиган нарса эканини, бу сафар эса кўзи атрофида ҳам из қолдирганини таъкидлади.
Перудаги ташрифнинг якуни
Лев XIV Перудаги олти кунлик сафари давомида мамлакатнинг бир неча ҳудудида бўлди. Лима шаҳридаги хайрлашув ибодати эса унинг Жанубий Америкага 12 кунлик сафари якунидаги муҳим тадбирлардан бири бўлди.
Тасбеҳ билан боғлиқ ҳодиса оммавий тадбирлардаги хавфсизлик масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди. Зиёратчиларнинг самимий эътиқод ва ҳурмат ифодаси сифатидаги ҳаракати ҳам эҳтиётсизлик туфайли кутилмаган оқибатларга олиб келиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…