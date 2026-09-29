АVO bank омонатчиси 134 кундан бери пулини ололмаяпти: Уй сотувидан тушган маблағ қамоқда

·58·Иқтисодиёт
АVO bank омонатчиси 134 кундан бери пулини ололмаяпти: Уй сотувидан тушган маблағ қамоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АВО банкдаги омонатчи Алексей Московсев 134 кундан бери 2025-йил 9-декабрда уй сотувидан тушган маблағини ололмаяпти.
  • Банк 2026-йил 14-майда ҳисобрақамни ҳеч қандай расмий ҳужжатларсиз блоклаган, гарчи Юнусобод тумани ИИО ФМБ 2026-йил 10-сентабрдаги хатида бу блоклашни асоссиз деб тан олган бўлса-да.
  • Марказий банк эса шикоятни кўриб чиқиш ўрнига яна банкнинг ўзига йўналтирган.

Ўзбекистон банк тизими ва финтех соҳасида фуқароларнинг омонат маблағлари дахлсизлиги бўйича жиддий хавотир уйғотувчи можаро юзага келди. OneDev компанияси асосчиси ва раҳбари Алексей Московцев AVO bank’даги шахсий омонати блоклангани ва 134 кундан буён ўз пулларини қайтариб ололмаётганини очиқ маълум қилди. Тадбиркор нотариал тасдиқланган шартнома асосида уйини сотиб, ундан тушган маблағни 2025 йил 9 декабрь куни банк мобил иловаси орқали 6 ойлик муддатга омонатга қўйган эди.

Бироқ 2026 йил 14 майда, муддат тугашига бир ой қолганда, ҳисобрақам ҳеч қандай расмий ҳужжатсиз тўздириб қўйилди. 10 июнда омонат муддати тугаса-да, банк пулни қайтаришдан бош тортиб, Юнусобод тумани ИИО ФМБ кўрсатмасини важ қилди. Қизиғи, 2026 йил 10 сентябрда айнан шу ИИО ФМБ расмий хатида депозит ҳисобини блоклаш асоссиз бўлганини расман тан олган, аммо банк шунга қарамай маблағни эгасига қайтармаяпти.

«Нотариал шартнома, ИИБнинг расмий хати ва сарсонлик»: Можаронинг 5 та асосий нуқтаси

AVO bank ва омонатчи ўртасидаги кескин вазият бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Маблағнинг қонуний келиб чиқиши: Фуқаро нотариал тартибда квартирасини сотиб, шаффоф пулни 2025 йил 9 декабрда омонатга қўйган;

  • Асоссиз ва тўсатдан блоклаш: Омонат муддати тугашига бир ой қолганда (14 майда) банк ҳисобни ҳеч қандай қарор кўрсатмасдан тўсиб қўйган;

  • ИИБ блоклашни асоссиз деб топди: Юнусобод тумани ИИО ФМБ 2026 йил 10 сентябрдаги 27/45-20347-сонли хатида ҳисобнинг блокланиши асоссиз эканини расман тасдиқлади;

  • Марказий банк шикоятни банкнинг ўзига йўналтирди: Регулятор murojaat.gov.uz орқали келиб тушган аризани кўриб чиқиш ўрнига яна AVO bank’га жўнатди, банк эса эски шаблон жавобни такрорлади;

  • Фоизлар тўхтатилган, 134 кунлик сукунат: 11 июндан буён омонат бўйича фоиз ҳисобланмайди, фуқаро 134 кундан бери ўз пулига эгалик қила олмаяпти.

Омонатчи ва AVO bank ўртасидаги низонинг хронологик ривожланиши таснифи

Иш бўйича муҳим саналар, ҳужжатлар ва томонларнинг хатти-ҳаракатлари жадвали:

Саналар ва босқичлар

Омонатчининг қонуний ҳаракати

Банк ва давлат органларининг муносабати

Ҳуқуқий ҳолати

09.12.2025

Уй сотувидан тушган пулни илова орқали омонатга қўйди

Банк томонидан депозит очилди ва шартнома тузилди

Тўлиқ қонуний битим

14.05.2026

Ҳисоб тўсиб қўйилганини аниқлади

Банк Юнусобод ИИО ФМБ талабини баҳона қилди

Аниқ ҳисобрақам кўрсатилган асосли ҳужжат тақдим этилмади

10.06.2026

Омонат муддати якунланди, пулни талаб қилди

Банк пулни чиқармади, 11 июндан фоиз тўлашни тўхтатди

Шартнома мажбуриятининг бузилиши

10.09.2026

ИИО ФМБдан расмий жавоб хатини олди

ИИО ФМБ блоклашни асоссиз деб топди (№27/45-20347)

Банк келтирган бош аргумент бекор бўлди

11.09.2026

Марказий банкка шикоят қилди ва банкка борди

МБ шикоятни банкка узатди, банк яна эски шаблон жавобни берди

Назорат тизимидаги бюрократик тузоқ

АVO bank омонатчиси 134 кундан бери пулини ололмаяпти: Уй сотувидан тушган маблағ қамоқда

Ҳуқуқий ва молиявий экспертиза: Бундай ҳолат банк тизимига қандай зарар етказади?

Банк соҳаси юристлари, мустақил иқтисодчилар ва молия таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Омонат дахлсизлиги қонун билан кафолатланган»: Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва банк қонунчилигига кўра, банк омонат муддати тугагач ёки мижознинг биринчи талабига кўра пулни сўзсиз қайтариши шарт; агар суд қарори ёки тергов органининг аниқ шахс ва ҳисобрақам кўрсатилган расмий қарори бўлмаса, пулларни тўхтатиб туриш тўғридан-тўғри қонун бузилишидир; ИИО ФМБ хатидан сўнг ҳам пулни ушлаб туриш омонатчиларга бўлган ишончни бутунлай сўндиради;

  • Регуляторнинг пассив назорати муаммоси: Марказий банк омонатчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи бош кафил бўла туриб, шикоятни айбланаётган банкнинг ўз ихтиёрига ташлаб қўйиши мутасаддиларнинг назорат функцияси оқсаётганини англатади; регулятор бу каби ҳолатларда зудлик билан махсус текширув тайинлаши шарт;

  • Рақамли необанкларнинг заиф томони: AVO bank каби рақамли молия муассасалари мижозларга тезкорликни ваъда қилса-да, муаммо юзага келганда мижознинг жонли ходимлар ва масъул раҳбарлар билан мулоқот қила олмаслиги, ҳамма нарса қуруқ шаблон ва ботларга боғланиб қолгани омонатчиларни ҳимоясиз қолдирмоқда.

Сизнингча, банкнинг давлат органи хатидан кейин ҳам фуқаро пулини 134 кун давомида ушлаб туришига Марказий банк қандай жазо чораси қўллаши лозим? Бу каби воқеалар аҳолининг банкларга ва миллий валютадаги омонатларга бўлган ишончига қандай таъсир қилади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва омонатчилар ҳуқуқига оид ушбу шов-шувли таҳлилни барча билан баҳам кўринг!

AVO bankOneDevЮнусобод тумани ИИО ФМБМарказий банк
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиМарказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилди9 август 18:03Кўпчилик билмайдиган яширин шартлар: энг юқори фоизли омонатлар қайси банкларда?Кўпчилик билмайдиган яширин шартлар: энг юқори фоизли омонатлар қайси банкларда?25 август 17:14SBI Shinsei банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этадиSBI Shinsei банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этади9 июн 16:11Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкин11 июн 00:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошлади11 июн 00:17Coinbase Ҳиндистонда рупия орқали банк ўтказмаларини йўлга қўйдиCoinbase Ҳиндистонда рупия орқали банк ўтказмаларини йўлга қўйди1 июн 15:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди