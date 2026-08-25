Кўпчилик билмайдиган яширин шартлар: энг юқори фоизли омонатлар қайси банкларда?

·27·Иқтисодиёт
Кўпчилик билмайдиган яширин шартлар: энг юқори фоизли омонатлар қайси банкларда?

Ўзбекистон банк тизимида аҳолининг бўш пул маблағларини миллий валютада сақлаш ва кўпайтириш бўйича рақобат кучаймоқда. 2026 йил август ойи ҳолатига кўра, мамлакатда фаолият юритаётган 34 та тижорат банкидан 28 таси миллий валютадаги омонатларни таклиф этмоқда.

Бозордаги йиллик даромадлилик ставкалари муддат ва шартларга қараб 14% дан 23% гача ўзгариб туради. Аксарият йирик банкларда ставкалар йиллик 16–19% оралиғида сақланиб қолаётган бир пайтда, айрим банклар рекорд даражадаги даромадни ваъда қилмоқда.

Энг юқори даромад таклиф қилаётган банклар

Ҳозирги кунда миллий валютада энг юқори фоиз таклиф этаётган молия муассасалари:

  • «Таянч Банк» — йиллик 23%: Муддати 24 ой, бошланғич бадал миқдори 100 минг сўмдан бошланади. Белгиланган минимал қолдиқни сақлаган ҳолда ҳисобни тўлдириш ва маблағни қисман ечиб олиш имконияти мавжуд;

  • «AVO Bank» — йиллик 22%: Муддати 12 ой, минимал сумма 1 миллион сўм. Омонатни тўлдириш ва қисман ечиб олишга рухсат берилади;

  • Йиллик 20% лик таклифлар: Hayot Bank, Apex Bank, TBC Bank, Anorbank, Пойтахт Банк, Garant Bank ва Ипак Йўли Bank каби қатор банклар 20% атрофидаги қулай шартларни тақдим этмоқда.

Рақамларда ҳисоб-китоб: 100 миллион сўм қанча даромад келтиради?

Фоиз ставкалари орасидаги тафовут якуний фойдада сезиларли акс этади:

  • 23% ставкада: 100 миллион сўм жойлаштирилганда, йиллик соф даромад тахминан 23 миллион сўмни ташкил этади;

  • 18% ставкада: Худди шу сумма йилига тахминан 18 миллион сўм келтиради;

  • Йиллик фарқ: Фоиз ставкаларидаги 5 фоизлик фарқ йилига нақд 5 миллион сўм қўшимча даромад демакдир.

Фақат юқори фоизга алданманг: Омонат очишдаги 3 та муҳим қоида

Молиявий экспертлар омонат танлашда фақатгина рақамларга қараб қарор қабул қилмасликни тавсия этади. Шартнома имзолашдан олдин қуйидаги 3 та бандни диққат билан текшириш шарт:

  • Ҳисобни тўлдириш имконияти: Омонат муддати давомида унга қўшимча маблағ киритиш мумкинми?

  • Қисман ечиб олиш шарти: Фавқулодда вазиятларда фоизларни йўқотмасдан пулнинг бир қисмини олиш ҳуқуқи бор-йўқлиги;

  • Муддатидан олдин ёпиш оқибатлари: Кўпгина банкларда маблағ муддатидан олдин қайтариб олинса, ставка қайта ҳисоб-китоб қилинади ва аввал тўлаб берилган фоизлар асосий омонат суммасидан ушлаб қолинади.

Агар жамғарма яқин орада керак бўлиб қолиш эҳтимоли бўлса, шартларнинг мослашувчанлиги (пулни эркин ечиш ва тўлдириш) қўшимча 1-2 фоизлик юқори ставкадан кўра муҳимроқ ва хавфсизроқдир. Банк тарифлари ўзгариб туриши сабабли, якуний қарордан олдин долзарб шартларни бевосита банкнинг расмий иловаси ёки филиалида қайта текшириш мақсадга мувофиқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

26 август учун валюта курслари эълон қилинди26 август учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 17:46Ўзбекистоннинг давлат қарзи 48,3 млрд долларга етдиЎзбекистоннинг давлат қарзи 48,3 млрд долларга етдиБугун, 16:2326 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда26 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:0125 август учун валюта курслари эълон қилинди25 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:4920 минг хонадонга етгулик ток: Бўстонлиқда янги шамол станцияси иш бошлади20 минг хонадонга етгулик ток: Бўстонлиқда янги шамол станцияси иш бошладиКеча, 15:07Рақамли сўм муомалага чиқариладими? Марказий банк раиси муҳим қадамни эълон қилдиРақамли сўм муомалага чиқариладими? Марказий банк раиси муҳим қадамни эълон қилдиКеча, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
25 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда