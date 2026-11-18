Энди иш ҳақини исталган банк картасига олиш мумкин
Ўзбекистонда ходимлар иш ҳақи ва бошқа тўловларни иш берувчи фойдаланадиган банкдан қатъи назар, ўзлари танлаган банк картасига олишлари мумкин бўлди. Бу имконият Марказий банк томонидан жорий этилди.
Аввал ходим иш ҳақини олиш учун иш берувчига хизмат кўрсатадиган банкдан алоҳида карта очиши керак эди. Энди эса ўз номига расмийлаштирилган мавжуд банк картасидан фойдаланиш мумкин.
Бунинг учун ходим танлаган картасининг реквизитларини иш берувчининг бухгалтериясига тақдим этиши етарли. Кейинчалик у бошқа банк картасини танлаши ёки тўлов реквизитларини ўзгартириши ҳам мумкин.
Янги тартибда карта ёки электрон ҳамён ходимнинг ўз номига расмийлаштирилган бўлиши шарт.
Ҳозирча ушбу имконият дастлабки босқичда хусусий сектор ташкилотлари ва уларнинг ходимлари учун амал қилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…