2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йил 10 январдан кредит ва кафиллик бўйича қарздорликни ундиришда банклар учун янги талаб кучга киради. Унга кўра, мижознинг розилигисиз қарз ундирилганда унинг банк карталарида белгиланган миқдорда маблағ сақланиши керак.
Қолдириладиган сумма меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг ярмига тенг бўлади. Ҳозирги миқдордан келиб чиқилса, бу 680 минг сўмни ташкил этади.
Муҳим жиҳати, ушбу маблағ ҳар бир карта учун алоҳида ҳисобланмайди. Яъни мижознинг ҳар бир банк картасида 680 минг сўмдан қолиши шарт эмас.
Маблағ мижозга тегишли барча банк карталари ҳисобга олинган ҳолда белгиланади. Демак, банк қарздорликни мижознинг розилигисиз ундириш жараёнида белгиланган ҳимояланган маблағни тўлиқ ечиб ололмайди.
Изоҳлар 0
…