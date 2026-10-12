2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради

·0·Иқтисодиёт
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради

2027 йил 10 январдан кредит ва кафиллик бўйича қарздорликни ундиришда банклар учун янги талаб кучга киради. Унга кўра, мижознинг розилигисиз қарз ундирилганда унинг банк карталарида белгиланган миқдорда маблағ сақланиши керак.

Қолдириладиган сумма меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг ярмига тенг бўлади. Ҳозирги миқдордан келиб чиқилса, бу 680 минг сўмни ташкил этади.

Муҳим жиҳати, ушбу маблағ ҳар бир карта учун алоҳида ҳисобланмайди. Яъни мижознинг ҳар бир банк картасида 680 минг сўмдан қолиши шарт эмас.

Маблағ мижозга тегишли барча банк карталари ҳисобга олинган ҳолда белгиланади. Демак, банк қарздорликни мижознинг розилигисиз ундириш жараёнида белгиланган ҳимояланган маблағни тўлиқ ечиб ололмайди.

Кредит қарзиБанк карталариБанкларҚарздорлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Банклар кредит қарзи учун картадаги барча пулни еча олмайдиБанклар кредит қарзи учун картадаги барча пулни еча олмайди10 октябр 18:471 майдан Humo карталари учун SMS-хабарнома нархи икки баравар ошади1 майдан Humo карталари учун SMS-хабарнома нархи икки баравар ошади25 апрел 06:00Ҳар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очдиҲар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очди27 август 16:24Молиявий гигант: Саида Мирзиёева «BlackRock» раҳбарияти билан музокара ўтказди...Молиявий гигант: Саида Мирзиёева «BlackRock» раҳбарияти билан музокара ўтказди...25 сентябр 07:038 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?15 июл 21:45Ўзбекистонликлар нима учун энг кўп кредит олмоқда? Марказий банк таҳлилиЎзбекистонликлар нима учун энг кўп кредит олмоқда? Марказий банк таҳлили8 октябр 07:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди