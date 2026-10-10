Банклар кредит қарзи учун картадаги барча пулни еча олмайди
Ўзбекистонда банкларнинг мижоз розилигисиз кредит қарздорлигини ундириш тартибига ўзгартириш киритилмоқда. Янги қоидага кўра, қарз тўловлари ечиб олинганидан кейин ҳам мижознинг банк карталарида белгиланган миқдорда маблағ қолдирилиши шарт.
Бу ҳақда Марказий банкнинг 9 октябрь куни қабул қилинган қарорида белгиланган. Ҳужжат банк хизматлари истеъмолчилари билан ишлашга доир амалдаги низомга ўзгартириш киритишни назарда тутади.
Янги тартибга мувофиқ, мижознинг розилигисиз кредит ёки кафиллик бўйича қарз ундирилганда, унинг ҳисобларида меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг камида ярми сақланиб қолиши керак.
Ҳозирда Ўзбекистонда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори 1 миллион 360 минг сўмни ташкил этади. Демак, белгиланган тўловлар ечиб олинганидан кейин мижознинг банк карталарида камида 680 минг сўм қолиши лозим.
Ушбу ўзгартишлар 2027 йил 10 январдан кучга киради. Янги тартиб мижозларнинг кредит қарздорлиги ундирилганидан кейин ҳам муайян миқдорда маблағ сақлаб қолишини таъминлашга қаратилган.
Изоҳлар 0
…