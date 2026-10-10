Банклар кредит қарзи учун картадаги барча пулни еча олмайди

·35·Ўзбекистон
Банклар кредит қарзи учун картадаги барча пулни еча олмайди

Ўзбекистонда банкларнинг мижоз розилигисиз кредит қарздорлигини ундириш тартибига ўзгартириш киритилмоқда. Янги қоидага кўра, қарз тўловлари ечиб олинганидан кейин ҳам мижознинг банк карталарида белгиланган миқдорда маблағ қолдирилиши шарт.

Бу ҳақда Марказий банкнинг 9 октябрь куни қабул қилинган қарорида белгиланган. Ҳужжат банк хизматлари истеъмолчилари билан ишлашга доир амалдаги низомга ўзгартириш киритишни назарда тутади.

Янги тартибга мувофиқ, мижознинг розилигисиз кредит ёки кафиллик бўйича қарз ундирилганда, унинг ҳисобларида меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг камида ярми сақланиб қолиши керак.

Ҳозирда Ўзбекистонда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори 1 миллион 360 минг сўмни ташкил этади. Демак, белгиланган тўловлар ечиб олинганидан кейин мижознинг банк карталарида камида 680 минг сўм қолиши лозим.

Ушбу ўзгартишлар 2027 йил 10 январдан кучга киради. Янги тартиб мижозларнинг кредит қарздорлиги ундирилганидан кейин ҳам муайян миқдорда маблағ сақлаб қолишини таъминлашга қаратилган.

Марказий банккредит қарздорлиги ундиришбанк карталари2027 йил 10 январ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 майдан Humo карталари учун SMS-хабарнома нархи икки баравар ошади1 майдан Humo карталари учун SMS-хабарнома нархи икки баравар ошади25 апрел 06:00Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!8 сентябр 09:581 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:31Электр ва газдан узилганларни қайта улаш бепул бўлди: Президент фармони чиқди!Электр ва газдан узилганларни қайта улаш бепул бўлди: Президент фармони чиқди!28 сентябр 08:00Ўзбекистон ташқи қарзи кескин ошдиЎзбекистон ташқи қарзи кескин ошди3 май 13:32Эндиликда кредит учун картадаги пуллар охиригача ечиб олинмайдиЭндиликда кредит учун картадаги пуллар охиригача ечиб олинмайди25 апрел 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин