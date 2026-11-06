Картадаги қайси рақамларни ошкор қилиш мумкин, қайсиларини йўқ? Муҳим қўлланма

·49·Фойдали
Картадаги қайси рақамларни ошкор қилиш мумкин, қайсиларини йўқ? Муҳим қўлланма
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Банк пластик картасидаги маблағлар хавфсизлигини таъминлаш учун унинг махфий маълумотларини бегона шахсларга ошкор қилмаслик керак.
  • Картанинг амал қилиш муддати, эгасининг исм-фамилияси ва телефонга келган СМС-кодни ҳеч кимга, жумладан, банк ходимларига ҳам айтиш қатъиян тақиқланади.
  • Пул ўтказмаларини қабул қилиш учун эса фақат картанинг олд томонидаги 16 хонали рақамни ишончли шахсларга тақдим этиш кифоя қилади.

Бугунги кунда банк пластик карталари ва мобил тўлов тизимлари кундалик ҳаётимизнинг ажралмас бўлагига айланиб улгурди. Бироқ фуқароларнинг молиявий маблағларини турли ҳийлалар билан қўлга киритишга уринаётган киберфирибгарлар сони ҳам кундан-кунга кўпаймоқда. Кўпинча фуқаролар бехабарлик ёки эътиборсизлик оқибатида картанинг энг муҳим махфий маълумотларини бегона шахсларга тақдим этиб, ҳисобларидаги барча жамғармаларидан ажраб қолмоқдалар.

Ўз маблағингиз хавфсизлигини таъминлаш учун банк пластик картасидаги қайси маълумотларни бериш мумкинлиги ва қайсиларини сир сақлаш шартлигини аниқ билиб олиш жуда муҳимдир.

Мутлақо сир сақланиши шарт бўлган 3 та маълумот

Фирибгарлар картадаги пулни ечиб олиш учун қуйидаги маълумотларни талаб қилишади, уларни ҳеч кимга айтиш мумкин эмас:

  • Амал қилиш муддатини маълум қилиб бўлмайди: Картанинг олд қисмидаги муддат (ой ва йил) интернет орқали тўловларни амалга ошириш ва картани бегона иловаларга улаш учун асосий калит ҳисобланади;

  • Исм ва фамилияни айтиш мумкин эмас: Карта эгасининг номи ва фамилиясини бегона шахсларга тақдим этиш хавфсизликка путур етказиши мумкин;

  • СМСдаги кодни айтиш қатъиян тақиқланади: Телефон рақамингизга келган бир марталик тасдиқловчи кодни (SMS-код) ҳеч кимга, ҳатто ўзини банк ходими ёки тўлов тизими оператори деб таништирганларга ҳам асло айтманг. Банк ва тўлов тизимлари бу кодни ҳеч қачон сўрамайди.

Қайси маълумотни ошкор қилишга рухсат берилади?

Картангизга бошқа шахслар пул ўтказиши учун фақат битта маълумотнинг ўзи кифоя қилади:

  • 16 рақамли номерни фақат ишонган инсонларингизга айтишингиз мумкин: Картанинг олд томонида акс этган 16 хонали рақам маблағни қабул қилиш учун етарлидир;

  • Картангизга пул тушиши учун на СМС-код ва на картанинг амал қилиш муддати асло талаб этилмайди!

Огоҳликни ошириш ва фирибгарлик қурбонига айланмаслик учун ушбу эслатмани яқинларингиз ва оила аъзоларингизга юбориб қўйинг.

киберфирибгарликбанк карталаримолиявий хавфсизликонлайн фирибгарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда “кибербункер” фош этилди: фуқароларни “акция” билан чув туширган гуруҳ ушландиТошкентда “кибербункер” фош этилди: фуқароларни “акция” билан чув туширган гуруҳ ушланди30 сентябр 11:562027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради12 октябр 09:55Банклар кредит қарзи учун картадаги барча пулни еча олмайдиБанклар кредит қарзи учун картадаги барча пулни еча олмайди10 октябр 18:47«Менда пул йўқ» деган фикрни бузиш: 5 дақиқалик усул«Менда пул йўқ» деган фикрни бузиш: 5 дақиқалик усул11 август 23:23Соатдаги 11:11 тасодифми? Рақамлар қандай ишора беради?Соатдаги 11:11 тасодифми? Рақамлар қандай ишора беради?29 июл 20:52Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!20 сентябр 13:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Оддий «V» ишораси ортида қандай хавф яширинган?
Оддий «V» ишораси ортида қандай хавф яширинган?
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди