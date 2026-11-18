MacBook Neo ва Air моделларининг бугунги нархлари
Apple ноутбукларининг 2026 йил 18 ноябрь ҳолатидаги нархлари маълум бўлди. Рўйхатдан MacBook Neo 2026, MacBook Air M4 ва MacBook Air M5 моделлари ўрин олган. Нархлар хотира ҳажми, экран ўлчами ва рангларга қараб фарқ қилади.
MacBook Neo 2026 (янги модель):
• 8/256 ГБ Citrus — 709 доллар
• 8/256 ГБ Silver — 719 доллар
• 8/256 ГБ Indigo — 719 доллар
• 8/256 ГБ Blush — 719 доллар
• 8/512 ГБ — 819 доллар
MacBook Air M4, 13 дюйм (2025):
• 16/256 ГБ — 1179 доллар (чегирмада)
• 16/512 ГБ — 1189 доллар
• 16/1 ТБ — 1549 доллар
• 24/512 ГБ — 1399 доллар (чегирмада)
MacBook Air M4, 15 дюйм (2025):
• 16/256 ГБ — 1399 доллар (чегирмада)
• 16/512 ГБ — 1429 доллар (чегирмада)
• 16/1 ТБ — 1699 доллар
• 24/512 ГБ — 1619 доллар
MacBook Air M5, 13 дюйм (2026, янги модель):
• 16/512 ГБ — 1199 доллар
• 16/1 ТБ — 1519 доллар (чегирмада)
MacBook Air M5, 15 дюйм (2026, янги модель):
• 16/512 ГБ — 1459 доллар (чегирмада)
• 16/1 ТБ — 1799 доллар
• 24/1 ТБ — 2199 доллар
Келтирилган нархлар 2026 йил 18 ноябрь ҳолатига тегишли. Ноутбуклар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.
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