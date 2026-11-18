Қозоғистонда 15 ёшли йигитнинг ота бўлгани муҳокамаларга сабаб бўлди (видео)
Қозоғистонда 15 ёшли йигитнинг ота бўлгани ҳақидаги хабар ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Ушбу ҳолат ёшлар тарбияси, оиладаги назорат ва вояга етмаганларнинг масъулияти билан боғлиқ масалаларни яна кун тартибига олиб чиқди.
15 ёш — инсон ҳали мактабда таълим олаётган, келажаги учун режалар тузаётган давр. Шу сабабли бундай ёшда ота бўлиш ҳолати жамиятда турли саволларни юзага келтирмоқда.
Айрим фойдаланувчилар бундай вазиятда ота-оналарнинг фарзанд тарбиясидаги ўрни ва назорати муҳимлигини таъкидламоқда. Бошқалар эса ёш ота ва унинг оиласини қоралашдан кўра, уларга зарур ёрдам ва кўмак кўрсатиш кераклигини билдирмоқда.
Мазкур ҳолат ёшлар билан очиқ мулоқот қилиш, уларга масъулият, оила ва ҳаётий қарорлар ҳақида тўғри тушунча бериш қанчалик муҳимлигини ҳам кўрсатади. Ҳозирча 15 ёшли йигитнинг шахси ва воқеа содир бўлган ҳудуд ҳақидаги маълумотлар расмий манбаларда тасдиқланмаган.
Сизнингча, бундай эрта оталикнинг сабаблари нимада? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…