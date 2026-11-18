Трамп Хитой сафари ва махфий маълумотлар фонида Nvidia акцияларини сотгани маълум бўлди
АҚШ президенти Дональд Трампнинг инвестиция ҳисоблари май ойида Nvidia компанияси акцияларининг 500 минг доллардан 1 миллион долларгача бўлган қисмини сотган. Бу савдо Хитойга давлат ташрифидан қайтганидан кейин ва Давлат котиби Марко Рубио унга Nvidia раҳбари Женсен Хуангнинг жосусликда гумон қилинган шахс билан эҳтимолий алоқалари ҳақида маълумот бергани айтилганидан сўнг амалга оширилган.
Бу ҳақда CNBC Оқ уйнинг молиявий ҳисоботларини таҳлил қилиб хабар берди.
Акциялар қачон сотилган?
CNBC таҳлилига кўра, Трампнинг инвестиция ҳисоблари 18 май куни Nvidia акцияларини 500 001 доллардан 1 миллион долларгача бўлган қийматда сотган. Бу АҚШ президенти Хитойга давлат ташрифидан қайтганидан кейинги биринчи душанба кунига тўғри келади.
Нашр The New York Times маълумотларига таяниб ёзишича, Марко Рубио бундан беш кун олдин, Женсен Хуанг билан боғлиқ эҳтимолий хавфсизлик масалалари юзасидан Трампга разведка маълумотларини етказган.
Бироқ Трамп кейинчалик бундай маълумот олганини рад этган. У Хуанг билан алоқадор бўлган аёлнинг жосус эканини ҳам билмаслигини айтган.
Трампнинг Nvidia акциялари билан боғлиқ савдолари
CNBC таҳлилига кўра, Трамп Оқ уйга қайтганидан бери унинг инвестиция ҳисоблари Nvidia акцияларини камида 103 марта сотиб олган ёки сотган. Ушбу операцияларнинг умумий қиймати 27 миллиондан 97,5 миллион долларгача баҳоланган.
Оқ уй вакили эса президентнинг инвестиция портфели мустақил молиявий маслаҳатчилар томонидан бошқарилишини, Трамп савдо қарорларига шахсан аралашмаслигини билдирган.
Муҳими, эълон қилинган молиявий ҳисоботларда Трамп акцияларни сотиш бўйича шахсан кўрсатма бергани ёки унинг маслаҳатчилари махфий разведка маълумотларидан фойдаланганини тасдиқловчи далиллар йўқ.
Шу тариқа, Nvidia акцияларининг май ойидаги сотуви Трампнинг Хитой сафари, Женсен Хуанг атрофидаги хавфсизлик шубҳалари ва президентнинг инвестициялари ўртасидаги вақт жиҳатидан яқинлик туфайли эътибор марказига тушди. Аммо бу ҳолатнинг ўзи акциялар савдоси махфий маълумотлар таъсирида амалга оширилганини англатмайди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…