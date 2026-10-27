Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7,27 млн сўмга етди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йилнинг январ–сентябр ойларида Ўзбекистонда ўртача ойлик номинал иш ҳақи 7,27 миллион сўмни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 18 фоизга ошди.
- Ҳудудлар кесимида энг юқори маош Тошкент шаҳрида 12,3 миллион сўм, Навоий вилоятида эса 8,82 миллион сўм миқдорида қайд этилди.
- Иқтисодиёт тармоқлари орасида банк, суғурта, лизинг, кредит ва воситачилик соҳаси 19,7 миллион сўм билан етакчилик қилмоқда.
2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўртача ойлик номинал иш ҳақи 7,27 миллион сўмни ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 18 фоизга юқори. Ҳудудлар кесимида энг юқори ўртача маош Тошкент шаҳрида қайд этилган бўлса, иқтисодиёт тармоқлари орасида банк, суғурта, лизинг, кредит ва воситачилик соҳаси етакчилик қилмоқда.
Сўнгги беш йилда ўртача иш ҳақи қандай ўзгарди?
Январь–сентябрь ойлари натижаларига кўра, мамлакатда ўртача ойлик номинал иш ҳақи йилдан йилга ошиб борган.
• 2022 йилда 3,73 миллион сўм.
• 2023 йилда 4,42 миллион сўм.
• 2024 йилда 5,17 миллион сўм.
• 2025 йилда 6,16 миллион сўм.
• 2026 йилда 7,27 миллион сўм.
Келтирилган маълумотлар беш йил давомида ўртача иш ҳақи сезиларли кўтарилганини кўрсатади. 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларидаги кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 18 фоиз ўсган.
Қайси ҳудудларда маош юқори?
Ҳудудлар орасида ўртача ойлик иш ҳақининг энг юқори кўрсаткичи Тошкент шаҳрида қайд этилди. Пойтахтда бу миқдор 12,3 миллион сўмни ташкил қилди.
Навоий вилояти иккинчи ўринда бўлиб, бу ҳудудда ўртача ойлик иш ҳақи 8,82 миллион сўмга етди. Бу кўрсаткичлар ҳудудлар ўртасида маош даражаси бир хил эмаслигини кўрсатади.
Қайси соҳаларда кўпроқ маош тўланади?
Иқтисодиёт тармоқлари кесимида энг юқори ўртача иш ҳақи молиявий хизматлар билан боғлиқ соҳаларда кузатилган.
• Банк, суғурта, лизинг, кредит ва воситачилик соҳаси: 19,7 миллион сўм.
• Ахборот ва алоқа соҳаси: 17 миллион сўм.
• Ташиш ва сақлаш соҳаси: 11,2 миллион сўм.
Шундай қилиб, 2026 йилнинг дастлабки тўққиз ойида Ўзбекистонда ўртача ойлик номинал иш ҳақи 7,27 миллион сўмни ташкил этди. Ҳудудлар бўйича Тошкент шаҳри, соҳалар бўйича эса молиявий хизматлар энг юқори кўрсаткичларга эга бўлди.
Изоҳлар 0
…