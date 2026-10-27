Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7,27 млн сўмга етди

·18·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7,27 млн сўмга етди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йилнинг январ–сентябр ойларида Ўзбекистонда ўртача ойлик номинал иш ҳақи 7,27 миллион сўмни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 18 фоизга ошди.
  • Ҳудудлар кесимида энг юқори маош Тошкент шаҳрида 12,3 миллион сўм, Навоий вилоятида эса 8,82 миллион сўм миқдорида қайд этилди.
  • Иқтисодиёт тармоқлари орасида банк, суғурта, лизинг, кредит ва воситачилик соҳаси 19,7 миллион сўм билан етакчилик қилмоқда.

2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўртача ойлик номинал иш ҳақи 7,27 миллион сўмни ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 18 фоизга юқори. Ҳудудлар кесимида энг юқори ўртача маош Тошкент шаҳрида қайд этилган бўлса, иқтисодиёт тармоқлари орасида банк, суғурта, лизинг, кредит ва воситачилик соҳаси етакчилик қилмоқда.

Сўнгги беш йилда ўртача иш ҳақи қандай ўзгарди?

Январь–сентябрь ойлари натижаларига кўра, мамлакатда ўртача ойлик номинал иш ҳақи йилдан йилга ошиб борган.

• 2022 йилда 3,73 миллион сўм.

• 2023 йилда 4,42 миллион сўм.

• 2024 йилда 5,17 миллион сўм.

• 2025 йилда 6,16 миллион сўм.

• 2026 йилда 7,27 миллион сўм.

Келтирилган маълумотлар беш йил давомида ўртача иш ҳақи сезиларли кўтарилганини кўрсатади. 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларидаги кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 18 фоиз ўсган.

Қайси ҳудудларда маош юқори?

Ҳудудлар орасида ўртача ойлик иш ҳақининг энг юқори кўрсаткичи Тошкент шаҳрида қайд этилди. Пойтахтда бу миқдор 12,3 миллион сўмни ташкил қилди.

Навоий вилояти иккинчи ўринда бўлиб, бу ҳудудда ўртача ойлик иш ҳақи 8,82 миллион сўмга етди. Бу кўрсаткичлар ҳудудлар ўртасида маош даражаси бир хил эмаслигини кўрсатади.

Қайси соҳаларда кўпроқ маош тўланади?

Иқтисодиёт тармоқлари кесимида энг юқори ўртача иш ҳақи молиявий хизматлар билан боғлиқ соҳаларда кузатилган.

• Банк, суғурта, лизинг, кредит ва воситачилик соҳаси: 19,7 миллион сўм.

• Ахборот ва алоқа соҳаси: 17 миллион сўм.

• Ташиш ва сақлаш соҳаси: 11,2 миллион сўм.

Шундай қилиб, 2026 йилнинг дастлабки тўққиз ойида Ўзбекистонда ўртача ойлик номинал иш ҳақи 7,27 миллион сўмни ташкил этди. Ҳудудлар бўйича Тошкент шаҳри, соҳалар бўйича эса молиявий хизматлар энг юқори кўрсаткичларга эга бўлди.

Ўртача Иш ҲақиТошкентНавоий ВилоятиМаошлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...4 август 18:0228 август учун валюта курслари эълон қилинди28 август учун валюта курслари эълон қилинди27 август 18:0226 август учун валюта курслари эълон қилинди26 август учун валюта курслари эълон қилинди25 август 17:4625 август учун валюта курслари эълон қилинди25 август учун валюта курслари эълон қилинди24 август 17:4919 август учун валюта курслари эълон қилинди19 август учун валюта курслари эълон қилинди18 август 18:3318 август учун валюта курслари эълон қилинди18 август учун валюта курслари эълон қилинди17 август 17:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди