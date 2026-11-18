Аббосбек Файзуллаев Саудия Арабистонига қарши ўйинда жароҳат олди: унинг ҳолати қандай?
Ўзбекистон миллий жамоасининг Саудия Арабистони устидан қозонган ғалабаси (2:1) қувончли якунланган бўлса-да, учрашувдаги жароҳат хавотирли вазиятни юзага келтирди. Терма жамоа ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев баҳс давомида шикастланиб, майдонни эрта тарк этишга мажбур бўлди.
Ўзбекистон футбол ассоциацияси футболчининг ҳолати бўйича тиббий текширув натижаларини маълум қилди.
Файзуллаевнинг ўнг оёқ тўпиғи шикастланган
Ассоциация хабарига кўра, миллий жамоа тиббий штаби футболчига тезкорлик билан чуқурлаштирилган тиббий текширув ўтказган. Натижада Аббосбек Файзуллаевнинг ўнг оёқ тўпиқ қисми шикастлангани аниқланган.
Ҳозирда футболчини имкон қадар тезроқ сафга қайтариш чоралари кўрилмоқда. Бу жараёнда терма жамоа ва клуб тиббий штаблари ҳамкорлик қилмоқда.
«Айни пайтда футболчини имкон қадар тезроқ сафга қайтариш юзасидан терма жамоа ва клуб тиббий штаби ҳамкорликда барча зарур тиббий муолажаларни бошлаб юборган», — дейилади Ўзбекистон футбол ассоциацияси баёнотида.
Ҳозирча Файзуллаевнинг тикланиши қанча вақт давом этиши ва қачон майдонга қайтиши ҳақида аниқ маълумот берилмаган.
Ўзбекистон Саудия Арабистонини Эсанов дубльи эвазига мағлуб этди
Эслатиб ўтамиз, 17 ноябрь куни Қатар пойтахти Доҳада ўтказилган халқаро ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон миллий жамоаси Саудия Арабистонини 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
Беллашувнинг ҳал қилувчи қаҳрамони Шерзод Эсанов бўлди. У 19 ва 35-дақиқаларда гол уриб, терма жамоага ғалаба келтирди. Саудияликлар сафида эса Фирас Ал Бурайкан 23-дақиқада ҳисобни тенглаштирганди.
Шундай қилиб, ғалаба билан якунланган учрашув Ўзбекистон учун қувончли натижа олиб келган бўлса, Файзуллаевнинг жароҳати жамоа мухлисларини хавотирга солди. Энди асосий эътибор футболчининг тикланиш жараёни ва майдонга қайтиш муддатига қаратилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…