Манчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчи

·28·Спорт
Манчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчи
Қисқача

Манчестер Сити Челси вингери Педро Нетони трансфер қилиш ҳаракатларини бошлади, бу ташаббус жамоа бош мураббийи Ензо Мареска томонидан илгари сурилмоқда. 26 ёшли португалиялик футболчини Манчестерга олиб келиш Маресканинг устувор вазифаларидан бири бўлиб, Милан клуби ҳам унга қизиқиш билдирмоқда. Челси Педро Нетони узоқ муддатли лойиҳанинг муҳим қисми деб ҳисоблайди ва унинг нархини 70 миллион фунт стерлинг етиб белгилаган.

Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити Лондоннинг Челси клуби вингери Педро Нетони ўз сафига қўшиб олиш ҳаракатларини бошлаб юборди. Ушбу трансфер ташаббуси жамоанинг янги бош мураббийи Энзо Марескадан чиқаётгани айтилмоқда, чунки италиялик мутахассис ўзининг собиқ шогирдини Манчестерда яна бирга ишлашга чорламоқчи. Бу қадам мураббийнинг таркибни ўз қарашларига мослаштириш йўлидаги дастлабки йирик қадамларидан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Энзо жорий йилнинг 29-июн санасида Пеп Гвардиола ўрнига Манчестер Сити бош мураббийи этиб тайинланган эди. Клуб раҳбарияти италиялик мутахассис билан уч йиллик шартнома имзолаган бўлиб, унинг хизматлари учун Челси клубига тахминан 17 миллион фунт стерлинг миқдорида компенсация тўлаган эди. Эндиликда Мареска ўзининг собиқ жамоасидан 26 ёшли португалиялик футболчини Этиҳад Стадиумга кўчириб келишни устувор вазифа қилиб белгилаган.

Трансфер учун рақобат ва молиявий талаблар

Бироқ Манчестер Сити португалиялик вингер учун курашда ягона даъвогар эмас. Goal.com хабар қилишича, Италиянинг Милан клуби ҳам Педро Нетони ўзининг асосий трансфер нишонига айлантирган. Миланликлар футболчини Рафаел Леаонинг келажаги номаълум бўлиб турган бир пайтда унга муносиб ўринбосар сифатида кўрмоқда. Шунга қарамай, инглиз клубининг молиявий имкониятлари А Серия вакилининг режаларига жиддий рақобат туғдириши мумкин.

Лондоннинг Челси клуби ўз етакчисини осонгина қўйиб юбориш ниятида эмас. Ғарбий Лондон жамоаси Нетони узоқ муддатли лойиҳанинг муҳим қисми деб ҳисоблайди. Потенциал харидорларни чўчитиш ва трансфернинг олдини олиш мақсадида клуб футболчининг нархини 70 миллион фунт стерлинг этиб белгилади. Раҳбарият ёзги трансфер ойнасида бу суммадан кам таклифларни кўриб чиқмаслигини қатъий маълум қилган.

Молиявий фаир-плай ва футболчининг ниятлари

Шунга қарамай, Челси клубининг молиявий ҳолати бошқача қарор қабул қилишга мажбур қилиши ҳам мумкин. Жамоа Астон Вилладан Морган Роджерсни 117 миллион фунт стерлингга сотиб олганидан кейин, молиявий қоидаларга риоя қилиш ва бюджетни мувозанатга келтириш учун баъзи ўйинчиларни сотишга эҳтиёж сезмоқда. Бу эса Манчестер Сити ва бошқа даъвогарлар учун имконият эшигини очиши мумкин.

Goal.com маълумотига кўра, футболчининг ўзи ҳам Европанинг топ-клублари қизиқишидан хабардор ва ўз вариантларини ўрганиб чиқмоқда. Вингернинг агенти Жорже Мендеш Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби вариантини ҳам кўздан кечирган бўлса-да, Педро Нетонинг ўз карьерасининг энг юқори чўққисида Европада қолишни афзал кўраётгани айтилмоқда.

Педро НетоМанчестер СитиЧелсиТрансферларAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Николо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамизНиколо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамизКеча, 23:39Ливерпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқдаЛиверпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқдаКеча, 23:30Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаЧелси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқдаКеча, 23:15Трансфер бозори жонли эфирда: А Сериядаги сўнгги келишувларТрансфер бозори жонли эфирда: А Сериядаги сўнгги келишувларКеча, 22:54Касемиро трансфери атрофида можаро: ЛА Galaxy ва Интер Миами можаросиКасемиро трансфери атрофида можаро: ЛА Galaxy ва Интер Миами можаросиКеча, 22:51«Нефтчи» Самарқандда тўхтади: пешқадам очко йўқотди«Нефтчи» Самарқандда тўхтади: пешқадам очко йўқотдиКеча, 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда