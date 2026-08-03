Манчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчи
Манчестер Сити Челси вингери Педро Нетони трансфер қилиш ҳаракатларини бошлади, бу ташаббус жамоа бош мураббийи Ензо Мареска томонидан илгари сурилмоқда. 26 ёшли португалиялик футболчини Манчестерга олиб келиш Маресканинг устувор вазифаларидан бири бўлиб, Милан клуби ҳам унга қизиқиш билдирмоқда. Челси Педро Нетони узоқ муддатли лойиҳанинг муҳим қисми деб ҳисоблайди ва унинг нархини 70 миллион фунт стерлинг етиб белгилаган.
Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити Лондоннинг Челси клуби вингери Педро Нетони ўз сафига қўшиб олиш ҳаракатларини бошлаб юборди. Ушбу трансфер ташаббуси жамоанинг янги бош мураббийи Энзо Марескадан чиқаётгани айтилмоқда, чунки италиялик мутахассис ўзининг собиқ шогирдини Манчестерда яна бирга ишлашга чорламоқчи. Бу қадам мураббийнинг таркибни ўз қарашларига мослаштириш йўлидаги дастлабки йирик қадамларидан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Энзо жорий йилнинг 29-июн санасида Пеп Гвардиола ўрнига Манчестер Сити бош мураббийи этиб тайинланган эди. Клуб раҳбарияти италиялик мутахассис билан уч йиллик шартнома имзолаган бўлиб, унинг хизматлари учун Челси клубига тахминан 17 миллион фунт стерлинг миқдорида компенсация тўлаган эди. Эндиликда Мареска ўзининг собиқ жамоасидан 26 ёшли португалиялик футболчини Этиҳад Стадиумга кўчириб келишни устувор вазифа қилиб белгилаган.
Трансфер учун рақобат ва молиявий талабларБироқ Манчестер Сити португалиялик вингер учун курашда ягона даъвогар эмас. Goal.com хабар қилишича, Италиянинг Милан клуби ҳам Педро Нетони ўзининг асосий трансфер нишонига айлантирган. Миланликлар футболчини Рафаел Леаонинг келажаги номаълум бўлиб турган бир пайтда унга муносиб ўринбосар сифатида кўрмоқда. Шунга қарамай, инглиз клубининг молиявий имкониятлари А Серия вакилининг режаларига жиддий рақобат туғдириши мумкин.
Лондоннинг Челси клуби ўз етакчисини осонгина қўйиб юбориш ниятида эмас. Ғарбий Лондон жамоаси Нетони узоқ муддатли лойиҳанинг муҳим қисми деб ҳисоблайди. Потенциал харидорларни чўчитиш ва трансфернинг олдини олиш мақсадида клуб футболчининг нархини 70 миллион фунт стерлинг этиб белгилади. Раҳбарият ёзги трансфер ойнасида бу суммадан кам таклифларни кўриб чиқмаслигини қатъий маълум қилган.
Молиявий фаир-плай ва футболчининг ниятлариШунга қарамай, Челси клубининг молиявий ҳолати бошқача қарор қабул қилишга мажбур қилиши ҳам мумкин. Жамоа Астон Вилладан Морган Роджерсни 117 миллион фунт стерлингга сотиб олганидан кейин, молиявий қоидаларга риоя қилиш ва бюджетни мувозанатга келтириш учун баъзи ўйинчиларни сотишга эҳтиёж сезмоқда. Бу эса Манчестер Сити ва бошқа даъвогарлар учун имконият эшигини очиши мумкин.
Goal.com маълумотига кўра, футболчининг ўзи ҳам Европанинг топ-клублари қизиқишидан хабардор ва ўз вариантларини ўрганиб чиқмоқда. Вингернинг агенти Жорже Мендеш Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби вариантини ҳам кўздан кечирган бўлса-да, Педро Нетонинг ўз карьерасининг энг юқори чўққисида Европада қолишни афзал кўраётгани айтилмоқда.
…