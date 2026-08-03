Наманган бозорида белкураклар билан жанжаллашган 6 киши ушланди (видео)

·0·Жамият
Наманган бозорида белкураклар билан жанжаллашган 6 киши ушланди (видео)

Ижтимоий тармоқларда Наманган вилояти Норин туманидаги “Ҳаққулобод деҳқон бозори” олдида юз берган жанжал акс этган видео тарқалди.

Маълум бўлишича, воқеа 30 июль куни соат 15:30 атрофида содир бўлган. Унда 6 нафар эркак ўртасида жанжал келиб чиқиб, улар бир-бирига қўл ва белкурак билан зарба берган. Оқибатда иштирокчиларнинг айримлари турли даражада тан жароҳатлари олган.

Ҳолат юзасидан олиб борилган текширувлар давомида жанжалда қатнашган барча шахсларнинг кимлиги аниқланган. Жароҳат олган фуқароларга тиббий ёрдам кўрсатилган ва улар суд-тиббий экспертизасидан ўтказиш учун юборилган.

1 август куни мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчиларнинг барчаси қўлга олинган. Ҳозирда воқеанинг келиб чиқиш сабаблари ва бошқа тафсилотларини аниқлаш мақсадида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Ҳуқуқ-тартибот органлари ҳодиса юзасидан якуний хулосалар тергов натижаларига кўра берилишини маълум қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева Президент администрациясининг “ходим” мушукларини кўрсатди (видео)Саида Мирзиёева Президент администрациясининг “ходим” мушукларини кўрсатди (видео)Бугун, 19:56Саида Мирзиёева: ҳайвонларга шафқатсизлик учун жазо кучайтирилдиСаида Мирзиёева: ҳайвонларга шафқатсизлик учун жазо кучайтирилдиБугун, 14:25Адлия вазирлигида 46 соатлик жараён 2 соатга қисқардиАдлия вазирлигида 46 соатлик жараён 2 соатга қисқардиБугун, 10:25Бир виза — беш давлат: Марказий Осиё «шенген»и яқинми?Бир виза — беш давлат: Марказий Осиё «шенген»и яқинми?Бугун, 10:16Қамчиқда бир лаҳзада ёнғин: Epica ва Isuzu ёниб кетди (видео)Қамчиқда бир лаҳзада ёнғин: Epica ва Isuzu ёниб кетди (видео)Бугун, 07:56«Apple Nasiya» изи: қидирувдаги шахс Тошкентда ушланди«Apple Nasiya» изи: қидирувдаги шахс Тошкентда ушландиБугун, 07:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда