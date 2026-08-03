Наманган бозорида белкураклар билан жанжаллашган 6 киши ушланди (видео)
Ижтимоий тармоқларда Наманган вилояти Норин туманидаги “Ҳаққулобод деҳқон бозори” олдида юз берган жанжал акс этган видео тарқалди.
Маълум бўлишича, воқеа 30 июль куни соат 15:30 атрофида содир бўлган. Унда 6 нафар эркак ўртасида жанжал келиб чиқиб, улар бир-бирига қўл ва белкурак билан зарба берган. Оқибатда иштирокчиларнинг айримлари турли даражада тан жароҳатлари олган.
Ҳолат юзасидан олиб борилган текширувлар давомида жанжалда қатнашган барча шахсларнинг кимлиги аниқланган. Жароҳат олган фуқароларга тиббий ёрдам кўрсатилган ва улар суд-тиббий экспертизасидан ўтказиш учун юборилган.
1 август куни мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчиларнинг барчаси қўлга олинган. Ҳозирда воқеанинг келиб чиқиш сабаблари ва бошқа тафсилотларини аниқлаш мақсадида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Ҳуқуқ-тартибот органлари ҳодиса юзасидан якуний хулосалар тергов натижаларига кўра берилишини маълум қилган.
…