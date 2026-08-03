Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқда

·26·Спорт
Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқда
Қисқача

Челси Тревоҳ Чалобаҳни Комога 30 миллион евро кафолатланган тўлов евазига сотиш бўйича оғзаки келишувга еришди. Трансфер суммаси бонуслар ва келгусидаги сотувдан фоизлар ҳисобига 36 миллион еврогача етиши мумкин. Комо бош мураббийи Сескк Фабрегас Чалобаҳни жамоа ҳимоясини кучайтириш учун жалб етишни истаган, футболчи еса Италия клуби лойиҳасини танлаган.

Лондоннинг Челси клуби ўз тарбияланувчиси бўлган ҳимоячи Тревоҳ Чалобаҳни Италиянинг Комо жамоасига сотиш бўйича оғзаки келишувга эришди. Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур трансфер ёзги трансфер ойнасининг энг муҳим келишувларидан бирига айланиб, инглиз футболчисининг Ғарбий Лондондаги узоқ йиллик фаолиятига якун ясамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Томонлар футболчининг трансфер қиймати борасида тўлиқ келишувга эришган бўлиб, унга кўра Комо инглиз марказий ҳимоячиси учун 30 миллион евро кафолатланган тўловни амалга оширади. Шунингдек, шартномада яна 6 миллион евро миқдоридаги қўшимча бонуслар ҳамда келгусидаги сотувдан фоиз олиш шарти ҳам киритилган. Умумий қиймати 36 миллион еврога етиши мумкин бўлган бу таклиф Челси раҳбариятининг дастлабки талабларини тўлиқ қондирди.

Сескк Фабрегаснинг шахсий қизиқиши

Италия клубини бошқараётган афсонавий ярим ҳимоячи Сескк Фабрегас ушбу трансфернинг асосий ташаббускорларидан бири бўлди. Сескк Фабрегас ўз жамоаси ҳимоя чизиғини кучайтириш ва орқа чизиқдан туриб сифатли ҳужум уюштиришга қодир тажрибали футболчини жалб этишни қаттиқ хоҳлаганди. Чалобаҳнинг техник имкониятлари Комонинг ўйин услубига жуда мос келиши мутахассис эътиборини тортган.

А Серия вакилининг идорали лойиҳаси ва бош мураббийнинг шахсий қизиқиши футболчининг ўзига ҳам катта таъсир кўрсатди. Англия Премер-лигаси ва Европанинг бошқа клубларидан бўлган қизиқишларга қарамай, Тревоҳ Чалобаҳ айнан Италия клуби лойиҳасини афзал кўрди. Футболчи Европанинг кучли бешлик чемпионатларидан бирида мунтазам равишда асосий таркибда майдонга тушишни мақсад қилган.

Келишув тафсилотлари ва яқин режалар

М музокаралар қизғин паллага кирганидан сўнг, икки клуб ўртасидаги музқаймоқ эриди. Аслида, Тревоҳ Чалобаҳ ва Комо ўртасида шахсий шартнома шартлари бир неча ҳафта олдинроқ келишиб бўлинганди. Клублар ўртасидаги молиявий масалалар ҳал этилиши биланоқ, шартномани расмийлаштириш йўлидаги барча тўсиқлар бартараф этилди.

Ҳозирда 26 ёшли ҳимоячи Италияга йўл олиши ва трансфер расмийлаштирилгач, тиббий кўрикдан ўтиб янги жамоаси билан шартнома имзолаши кутилмоқда. Челси сафида ёшлик йилларидан бери тўп суриб келган футболчининг А Серияга кўчиб ўтиши унинг фаолиятида янги саҳифа очади.

ЧелсиКомоТревоҳ ЧалобаҳСескк ФабрегасА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Николо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамизНиколо Тресолди: Болалигимдан Милан мухлисиман, келажакни эса кўрамизКеча, 23:39Ливерпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқдаЛиверпул Бредли Барколя трансфери учун PSJ талабини пасайтиришини кутмоқдаКеча, 23:30Манчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Сити Педро Нетони ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 23:12Трансфер бозори жонли эфирда: А Сериядаги сўнгги келишувларТрансфер бозори жонли эфирда: А Сериядаги сўнгги келишувларКеча, 22:54Касемиро трансфери атрофида можаро: ЛА Galaxy ва Интер Миами можаросиКасемиро трансфери атрофида можаро: ЛА Galaxy ва Интер Миами можаросиКеча, 22:51«Нефтчи» Самарқандда тўхтади: пешқадам очко йўқотди«Нефтчи» Самарқандда тўхтади: пешқадам очко йўқотдиКеча, 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда