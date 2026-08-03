Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ Комо жамоасига ўтмоқда
Челси Тревоҳ Чалобаҳни Комога 30 миллион евро кафолатланган тўлов евазига сотиш бўйича оғзаки келишувга еришди. Трансфер суммаси бонуслар ва келгусидаги сотувдан фоизлар ҳисобига 36 миллион еврогача етиши мумкин. Комо бош мураббийи Сескк Фабрегас Чалобаҳни жамоа ҳимоясини кучайтириш учун жалб етишни истаган, футболчи еса Италия клуби лойиҳасини танлаган.
Лондоннинг Челси клуби ўз тарбияланувчиси бўлган ҳимоячи Тревоҳ Чалобаҳни Италиянинг Комо жамоасига сотиш бўйича оғзаки келишувга эришди. Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур трансфер ёзги трансфер ойнасининг энг муҳим келишувларидан бирига айланиб, инглиз футболчисининг Ғарбий Лондондаги узоқ йиллик фаолиятига якун ясамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Томонлар футболчининг трансфер қиймати борасида тўлиқ келишувга эришган бўлиб, унга кўра Комо инглиз марказий ҳимоячиси учун 30 миллион евро кафолатланган тўловни амалга оширади. Шунингдек, шартномада яна 6 миллион евро миқдоридаги қўшимча бонуслар ҳамда келгусидаги сотувдан фоиз олиш шарти ҳам киритилган. Умумий қиймати 36 миллион еврога етиши мумкин бўлган бу таклиф Челси раҳбариятининг дастлабки талабларини тўлиқ қондирди.
Сескк Фабрегаснинг шахсий қизиқишиИталия клубини бошқараётган афсонавий ярим ҳимоячи Сескк Фабрегас ушбу трансфернинг асосий ташаббускорларидан бири бўлди. Сескк Фабрегас ўз жамоаси ҳимоя чизиғини кучайтириш ва орқа чизиқдан туриб сифатли ҳужум уюштиришга қодир тажрибали футболчини жалб этишни қаттиқ хоҳлаганди. Чалобаҳнинг техник имкониятлари Комонинг ўйин услубига жуда мос келиши мутахассис эътиборини тортган.
А Серия вакилининг идорали лойиҳаси ва бош мураббийнинг шахсий қизиқиши футболчининг ўзига ҳам катта таъсир кўрсатди. Англия Премер-лигаси ва Европанинг бошқа клубларидан бўлган қизиқишларга қарамай, Тревоҳ Чалобаҳ айнан Италия клуби лойиҳасини афзал кўрди. Футболчи Европанинг кучли бешлик чемпионатларидан бирида мунтазам равишда асосий таркибда майдонга тушишни мақсад қилган.
Келишув тафсилотлари ва яқин режаларМ музокаралар қизғин паллага кирганидан сўнг, икки клуб ўртасидаги музқаймоқ эриди. Аслида, Тревоҳ Чалобаҳ ва Комо ўртасида шахсий шартнома шартлари бир неча ҳафта олдинроқ келишиб бўлинганди. Клублар ўртасидаги молиявий масалалар ҳал этилиши биланоқ, шартномани расмийлаштириш йўлидаги барча тўсиқлар бартараф этилди.
Ҳозирда 26 ёшли ҳимоячи Италияга йўл олиши ва трансфер расмийлаштирилгач, тиббий кўрикдан ўтиб янги жамоаси билан шартнома имзолаши кутилмоқда. Челси сафида ёшлик йилларидан бери тўп суриб келган футболчининг А Серияга кўчиб ўтиши унинг фаолиятида янги саҳифа очади.
…