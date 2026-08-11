Филип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтди
Лондоннинг Челси клуби дарвозабон Филип Ёргенсен 2026-27 йилги мавсум учун Франциянинг Страсбур жамоасига ижара асосида ўтганини расман тасдиқлади. Goal.com хабар беришича, 24 ёшли даниялик дарвозабон Стамфорд Бриддж стадионида асосий таркибдаги имкониятлари қисқариб кетгани сабабли мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш мақсадида Лига 1 вакилига йўл олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Томонлар ўртасидаги келишув фақат бир мавсумга мўлжалланган ижара битимини ўз ичига олиб, шартномада футболчини сотиб олиш ҳуқуқи кўрсатилмаган. Страсбур раҳбарияти ушбу трансфер орқали жамоанинг ҳимоя чизиғини кучайтириш ва Европа майдонларида тажрибага эга бўлган дарвозабон билан таркибни тўлдиришни мақсад қилган.
Янги чақирув ва Страсбурдаги имкониятларФилип Ёргенсен 2024 йилнинг ёзида Вилярреал сафидан Челси жамоасига келиб қўшилган эди. Лондонликлар сафида ўтказган вақти давомида у жами 36 та учрашувда майдонга тушди. Унинг фаолиятидаги энг ёрқин дамлар 2025 йилнинг май ойида UEFA Конференциялар лигасида қўлга киритилган ғалаба ҳамда ўша йилнинг ёзида эришилган FIFA Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати зафари билан боғлиқ.
Шунга қарамай, ўтган мавсум давомида у тўртта турли мусобақада 12 марта майдонга тушиб, ички кубокларнинг ярим финалига қадар етиб борган бўлсада, Роберт Санчес билан рақобатда асосий дарвозабон мақомини йўқотиб қўйган эди. Натижада ёш посбон ўз карьерасини яна изига тушириш учун Францияга боришга қарор қилди.
Клубларнинг келгуси режалариСтрасбур ва Челси ўртасидаги стратегик ҳамкорлик ушбу трансфер амалга ошишида муҳим рол ўйнади. Ўтган мавсумни Лига 1 да саккизинчи ўринда якунлаган Страсбур ўзининг янги мавсумдаги илк ўйинини 21 август куни сафарда Марсельга қарши ўтказади. Бу учрашув Ёргенсен учун янги жамоадаги дебют имконияти бўлиши мумкин.
Ўз навбатида, Челси жамоаси ҳам Англия Премер-лигасининг 2026-27 йилги мавсумини уч кун ўтиб, Фулхэмга қарши Лондон дербиси билан бошлайди. Челси раҳбарияти расмий баёнот эълон қилиб, даниялик дарвозабонга Франциядаги фаолиятида омад тилади ва уни қўллаб-қувватлашини билдирди.
…