Филип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтди

·0·Спорт
Филип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтди

Лондоннинг Челси клуби дарвозабон Филип Ёргенсен 2026-27 йилги мавсум учун Франциянинг Страсбур жамоасига ижара асосида ўтганини расман тасдиқлади. Goal.com хабар беришича, 24 ёшли даниялик дарвозабон Стамфорд Бриддж стадионида асосий таркибдаги имкониятлари қисқариб кетгани сабабли мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш мақсадида Лига 1 вакилига йўл олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Томонлар ўртасидаги келишув фақат бир мавсумга мўлжалланган ижара битимини ўз ичига олиб, шартномада футболчини сотиб олиш ҳуқуқи кўрсатилмаган. Страсбур раҳбарияти ушбу трансфер орқали жамоанинг ҳимоя чизиғини кучайтириш ва Европа майдонларида тажрибага эга бўлган дарвозабон билан таркибни тўлдиришни мақсад қилган.

Янги чақирув ва Страсбурдаги имкониятлар

Филип Ёргенсен 2024 йилнинг ёзида Вилярреал сафидан Челси жамоасига келиб қўшилган эди. Лондонликлар сафида ўтказган вақти давомида у жами 36 та учрашувда майдонга тушди. Унинг фаолиятидаги энг ёрқин дамлар 2025 йилнинг май ойида UEFA Конференциялар лигасида қўлга киритилган ғалаба ҳамда ўша йилнинг ёзида эришилган FIFA Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати зафари билан боғлиқ.

Шунга қарамай, ўтган мавсум давомида у тўртта турли мусобақада 12 марта майдонга тушиб, ички кубокларнинг ярим финалига қадар етиб борган бўлсада, Роберт Санчес билан рақобатда асосий дарвозабон мақомини йўқотиб қўйган эди. Натижада ёш посбон ўз карьерасини яна изига тушириш учун Францияга боришга қарор қилди.

Клубларнинг келгуси режалари

Страсбур ва Челси ўртасидаги стратегик ҳамкорлик ушбу трансфер амалга ошишида муҳим рол ўйнади. Ўтган мавсумни Лига 1 да саккизинчи ўринда якунлаган Страсбур ўзининг янги мавсумдаги илк ўйинини 21 август куни сафарда Марсельга қарши ўтказади. Бу учрашув Ёргенсен учун янги жамоадаги дебют имконияти бўлиши мумкин.

Ўз навбатида, Челси жамоаси ҳам Англия Премер-лигасининг 2026-27 йилги мавсумини уч кун ўтиб, Фулхэмга қарши Лондон дербиси билан бошлайди. Челси раҳбарияти расмий баёнот эълон қилиб, даниялик дарвозабонга Франциядаги фаолиятида омад тилади ва уни қўллаб-қувватлашини билдирди.

Филип ЁргенсенЧелсиСтрасбурЛига 1Трансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасМарчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасБугун, 13:50Ли Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиЛи Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиБугун, 13:34Рандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиРандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиБугун, 13:30Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 13:17Реал Мадрид Колумбиядаги зилзила муносабати билан ҳамдардлик билдирдиРеал Мадрид Колумбиядаги зилзила муносабати билан ҳамдардлик билдирдиБугун, 13:13Алессандро Костакурта: “Милан” Чемпионлар лигасига қайтиши мумкин”Алессандро Костакурта: “Милан” Чемпионлар лигасига қайтиши мумкин”Бугун, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)