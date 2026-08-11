YouTube монетизация шартларини кескин кучайтирмоқда

·0·Техно
YouTube монетизация шартларини кескин кучайтирмоқда

Видеохостинг бозори етакчиси бўлган YouTube платформаси контент яратувчилар учун даромад топиш шартларини сезиларли даражада қатъийлаштирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, 2027-йилнинг 1-февралидан бошлаб янги каналлар реклама ва обуналардан пул ишлашни бошлаши учун талаб этиладиган кўришлар сони икки бараварга оширилади. Ушбу ўзгаришлар платформадаги рақобат кучайгани ва аудитория фаоллиги ошгани билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қоидаларга мувофиқ, келгусида ҳамкорлик дастурига (Партнер Програм) қўшилишни истаган муаллифлар охирги 12 ой давомида 8 минг соатлик томоша вақтини тўплаши керак бўлади. Шунингдек, Шортс форматидаги видеолари учун эса охирги 90 кун ичида 20 миллион марта кўриш кўрсаткичига эришиш талаб этилади. Эслатиб ўтамиз, амалдаги тартибга кўра, ҳозирча 1 минг обуначи ҳамда бир йил ичида 4 минг соатлик томоша ёки уч ойда 10 миллионта Шортс кўриши кифоя қилаётган эди.

Янги қоидалар кимларга таъсир қилади ва Шортс учун қандай шартлар бор?

Мазкур янгиликлар фақатгина янги уланувчи каналларга татбиқ этилади. Платформада аллақачон муваффақиятли фаолият юритиб, ҳамкорлик дастурига уланиб бўлган амалдаги муаллифлар учун аввалги шартлар сақлаб қолинади. Бу эса тажрибали ижодкорларнинг даромад барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

Шу билан бирга, Шортс модули орқали даромад олишни давом эттириш учун алоҳида шарт жорий этилмоқда. Муаллифлар ҳар 90 кунда камида 10 миллионта кўриш кўрсаткичини доимий равишда сақлаб туриши шарт. Агар кўрсаткич бу чегарадан пастга тушиб кетса, каналдаги оддий видеолардан тушадиган даромад сақланиб қолади, бироқ Шортс учун тўловлар кўрсаткич қайта тиклангунича вақтинча тўхтатилади.

YouTube раҳбарияти ушбу қадамни платформа аудиториясининг улкан ўсиши билан изоҳлади. Ҳозирги кунда фойдаланувчилар кунига 200 миллиарддан ортиқ Шортс видеоларини томоша қилишмоқда. Бундан ташқари, телевизор экранларида YouTube хизматини кўриш вақти кунига 1 миллиард соатдан ошиб кетгани қайд этилди.

Мазкур ўзгаришлар фонида YouTube Премиум Lite обунасини хизмат мавжуд бўлган барча мамлакатларда кенгайтириш ишларини олиб бормоқда. Бундай обуна турларидан тушадиган маблағлар муаллифлар ўртасида уларнинг контенти қанча вақт томоша қилингани ва кўришлар ҳажмига қараб адолатли равишда тақсимланади.

YouTubeМонетизацияШортсБлогерларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Minisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилдиMinisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилдиБугун, 13:51iPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилдиiPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилдиБугун, 13:24Лава арзон ва мустаҳкам Смарт 4 телефонини намойиш этдиЛава арзон ва мустаҳкам Смарт 4 телефонини намойиш этдиБугун, 12:52Хитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришдиХитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришдиБугун, 12:27ЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этдиЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этдиБугун, 11:55Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологияларМинимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологияларБугун, 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди