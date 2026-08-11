Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?

·87·Маданият
Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?
Қисқача

Дилноза Кубаева Зебо Рахимованинг самимийлиги, кўзларидаги ишонч ва ўзига хослиги сабаб уни шогирдликка олган. Зебо Рахимова бошловчилик санъатини ундан ўрганган ва бунинг учун қанча пул сўралса ҳам тўлашга тайёр бўлган, бироқ Дилноза Кубаева ундан бир сўм ҳам олмаган. Устоз одатда шогирд олмаслигини, аммо Зебо Рахимованинг беғуборлиги ва ёниб турган кўзлари бошқа устоз қўлида йўқолиб кетишидан қўрққанини айтган.

Актриса ва блогер Зебо Рахимова “Интервю ТВ” лойиҳасидаги суҳбатда маҳоратли актриса ва бошловчи Дилноза Кубаевага қандай қилиб шогирд тушгани ҳақида сўзлаб берди. У устозидан бошловчилик санъатини ўрганганини, бунинг учун ҳатто пул таклиф қилганини, бироқ Дилноза Кубаева ундан пул олмаганини айтди.

Суҳбат давомида бошловчи Зебо Рахимовадан Дилноза Кубаевага қандай қилиб шогирд тушгани ва ундан айнан нималарни ўрганганини сўради.

Зебо Рахимованинг айтишича, у Дилноза Кубаевадан бошловчилик маҳоратидан сабоқ олган. Бироқ бу осон кечмаган. Чунки Дилноза Кубаева одатда шогирд олмас экан.

“Аввал Дилноза опанинг администраторига чиққанман. Улар шогирд олмайдилар, дейишди. Кейин Тимур Кубаев орқали илтимос қилдим. 'Дилноза опада ўқимоқчиман, бошловчиликни айнан улардан ўрганишни истайман', дедим. Ўша пайтда тўйларга бошловчи сифатида чиқишни бошламоқчи эдим”, — дейди Зебо Рахимова.

Блогернинг таъкидлашича, унинг бошловчиликка қизиқишида ота-онасининг истаги ҳам муҳим ўрин тутган. У отасига бошловчиликни ўрганиб, бу соҳада фаолият юритишга ваъда берганини айтди.

“Ота-онамнинг орзуси ҳам менинг бошловчи бўлишим эди. Мен уларга актрисаликка кириб, кейинчалик бошловчиликка ўтишимни айтганман. Оилам ва қариндошларим ҳам бу касбни жуда чиройли қабул қилишарди. 'Туриб гапирасан, ҳамма сени эшитади, зўр-ку', деб қўллаб-қувватлашган”, — деди у.

Kostyumdagi ikki yigit va qizil ko‘ylakdagi ayol birga rasmga tushmoqda.

Зебо Рахимова Дилноза Кубаеванинг шогирди бўлиш учун ҳатто қанча пул сўралса ҳам тўлашга тайёр бўлганини ҳам яширмади.

“Тимур акага 'Дилноза опага шогирд тушгим келяпти. Бошловчиликни айнан улардан ўрганмоқчиман. Қанча пул бўлса ҳам бераман, фақат ўқисам бўлди', деганман. Ўша пайтда пул топишни бошлаган эдим. Аммо Дилноза опа мендан бир сўм ҳам олмади”, — дея эслайди Зебо Рахимова.

Дилноза Кубаева эса нима сабабдан Зебони шогирдликка олганини тушунтириб берди. Унинг сўзларига кўра, Зебо Рахимованинг самимийлиги, кўзларидаги ишонч ва ўзига хослиги унга катта таассурот қолдирган.

“Мен аслида шогирд олишни истамасдим. Вақтим ҳам йўқ эди. Лекин тўғрисини айтсам, сени қизғандим. Сенинг беғуборлигинг, ёниб турган кўзларинг ва кулиб туришинг менга ёқди. Бошқа устоз сенинг шу жиҳатларингни ўчириб қўйишидан қўрқдим”, деб айтган Дилноза Кубаева.

Дилноза КубаеваЗебо РахимоваТимур КубаевИнтервью ТВ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)Бугун, 15:58«Ўргимчак одам» уйи сотилди: янги эгаси ҳайратда«Ўргимчак одам» уйи сотилди: янги эгаси ҳайратдаБугун, 11:28Хитойликлар нега 4 рақамини омадсиз деб билишади?Хитойликлар нега 4 рақамини омадсиз деб билишади?Бугун, 10:08Миллиардлаб кўрилган "Baby shark" видеосидаги бола 10 йилдан кейин К-поп саҳнасига қайтмоқдаМиллиардлаб кўрилган "Baby shark" видеосидаги бола 10 йилдан кейин К-поп саҳнасига қайтмоқдаБугун, 05:50Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)Бугун, 05:44Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!Бугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!