Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?
Дилноза Кубаева Зебо Рахимованинг самимийлиги, кўзларидаги ишонч ва ўзига хослиги сабаб уни шогирдликка олган. Зебо Рахимова бошловчилик санъатини ундан ўрганган ва бунинг учун қанча пул сўралса ҳам тўлашга тайёр бўлган, бироқ Дилноза Кубаева ундан бир сўм ҳам олмаган. Устоз одатда шогирд олмаслигини, аммо Зебо Рахимованинг беғуборлиги ва ёниб турган кўзлари бошқа устоз қўлида йўқолиб кетишидан қўрққанини айтган.
Актриса ва блогер Зебо Рахимова “Интервю ТВ” лойиҳасидаги суҳбатда маҳоратли актриса ва бошловчи Дилноза Кубаевага қандай қилиб шогирд тушгани ҳақида сўзлаб берди. У устозидан бошловчилик санъатини ўрганганини, бунинг учун ҳатто пул таклиф қилганини, бироқ Дилноза Кубаева ундан пул олмаганини айтди.
Суҳбат давомида бошловчи Зебо Рахимовадан Дилноза Кубаевага қандай қилиб шогирд тушгани ва ундан айнан нималарни ўрганганини сўради.
Зебо Рахимованинг айтишича, у Дилноза Кубаевадан бошловчилик маҳоратидан сабоқ олган. Бироқ бу осон кечмаган. Чунки Дилноза Кубаева одатда шогирд олмас экан.
“Аввал Дилноза опанинг администраторига чиққанман. Улар шогирд олмайдилар, дейишди. Кейин Тимур Кубаев орқали илтимос қилдим. 'Дилноза опада ўқимоқчиман, бошловчиликни айнан улардан ўрганишни истайман', дедим. Ўша пайтда тўйларга бошловчи сифатида чиқишни бошламоқчи эдим”, — дейди Зебо Рахимова.
Блогернинг таъкидлашича, унинг бошловчиликка қизиқишида ота-онасининг истаги ҳам муҳим ўрин тутган. У отасига бошловчиликни ўрганиб, бу соҳада фаолият юритишга ваъда берганини айтди.
“Ота-онамнинг орзуси ҳам менинг бошловчи бўлишим эди. Мен уларга актрисаликка кириб, кейинчалик бошловчиликка ўтишимни айтганман. Оилам ва қариндошларим ҳам бу касбни жуда чиройли қабул қилишарди. 'Туриб гапирасан, ҳамма сени эшитади, зўр-ку', деб қўллаб-қувватлашган”, — деди у.
Зебо Рахимова Дилноза Кубаеванинг шогирди бўлиш учун ҳатто қанча пул сўралса ҳам тўлашга тайёр бўлганини ҳам яширмади.
“Тимур акага 'Дилноза опага шогирд тушгим келяпти. Бошловчиликни айнан улардан ўрганмоқчиман. Қанча пул бўлса ҳам бераман, фақат ўқисам бўлди', деганман. Ўша пайтда пул топишни бошлаган эдим. Аммо Дилноза опа мендан бир сўм ҳам олмади”, — дея эслайди Зебо Рахимова.
Дилноза Кубаева эса нима сабабдан Зебони шогирдликка олганини тушунтириб берди. Унинг сўзларига кўра, Зебо Рахимованинг самимийлиги, кўзларидаги ишонч ва ўзига хослиги унга катта таассурот қолдирган.
“Мен аслида шогирд олишни истамасдим. Вақтим ҳам йўқ эди. Лекин тўғрисини айтсам, сени қизғандим. Сенинг беғуборлигинг, ёниб турган кўзларинг ва кулиб туришинг менга ёқди. Бошқа устоз сенинг шу жиҳатларингни ўчириб қўйишидан қўрқдим”, деб айтган Дилноза Кубаева.
…