Apple iPhone 20 учун шиша корпусли янги дизайн устида ишламоқда
Apple компанияси iPhone смартфонининг 20 йиллигига бағишланган юбилей модели учун миқёсли дизайн янгиланишини тайёрламоқда. Bloomberg нашри таҳлилчиси Mark Gurmanнинг маълумотига кўра, Купертино гиганти мазкур лойиҳадан воз кечгани йўқ ва қурилманинг ташқи кўринишини тубдан ўзгартириш устида фаол иш олиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалроқ тарқалган айрим хабарларда Apple ушбу юбилей лойиҳасидан бутунлай воз кечгани айтилган эди. Бироқ таниқли инсайдер бу маълумотларни рад этиб, ишлар режага мувофиқ давом этаётганини таъкидлади. 2027-йилда тақдим этилиши кутилаётган iPhone Pro моделлари технологик оламда катта шов-шув кўтариши кутилмоқда.
Келажак смартфони дизайниV73 ва V74 код номлари остида ишлаб чиқилаётган 2027-йилги iPhone Pro қурилмалари олд ва орқа қисмида махсус шиша панеллар билан жиҳозланади. Ушбу элементлар ён қирраларга силлиқ тарзда букланиб тушади, икки шиша панели орасида эса юпқа металл рамка сақланиб қолади. Ушбу ёндашув гаджетга бутунлай янги ва ўзига хос «шиша» кўринишини тақдим этади.
Маълум бўлишича, Apple муҳандисларининг дастлабки ғояси янада радикал бўлган — компания бутунлай шишадан иборат корпус яратишни режалаштирган эди. Бироқ оммавий ишлаб чиқариш жараёнидаги техник қийинчиликлар, хусусан, шиша элементларни бир-бирига маҳкамлашдаги муаммолар сабабли бу фикрдан воз кечишга тўғри келган.
Юбилей лойиҳасининг аҳамиятиҲозирда ишлаб чиқилаётган муқобил дизайн варианти ҳам ўзининг футуристик кўриниши билан ажралиб туради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, 2027-йилги юбилей iPhone смартфонлар тарихидаги энг сезиларли ташқи ўзгаришлардан бири бўлиши кутилмоқда.
Шу билан бирга, Apple яқин йиллардаги бошқа релизларга ҳам тайёргарлик кўрмоқда. Хусусан, 2026-йилнинг сентябрь ойида фойдаланувчиларни iPhone 18 Pro ҳамда iPhone Pro Max моделларидан ташқари, компаниянинг тарихдаги илк букламасмартфони ҳам кутмоқда.
…