Apple iPhone 20 учун шиша корпусли янги дизайн устида ишламоқда

·0·Техно
Apple iPhone 20 учун шиша корпусли янги дизайн устида ишламоқда

Apple компанияси iPhone смартфонининг 20 йиллигига бағишланган юбилей модели учун миқёсли дизайн янгиланишини тайёрламоқда. Bloomberg нашри таҳлилчиси Mark Gurmanнинг маълумотига кўра, Купертино гиганти мазкур лойиҳадан воз кечгани йўқ ва қурилманинг ташқи кўринишини тубдан ўзгартириш устида фаол иш олиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалроқ тарқалган айрим хабарларда Apple ушбу юбилей лойиҳасидан бутунлай воз кечгани айтилган эди. Бироқ таниқли инсайдер бу маълумотларни рад этиб, ишлар режага мувофиқ давом этаётганини таъкидлади. 2027-йилда тақдим этилиши кутилаётган iPhone Pro моделлари технологик оламда катта шов-шув кўтариши кутилмоқда.

Келажак смартфони дизайни

V73 ва V74 код номлари остида ишлаб чиқилаётган 2027-йилги iPhone Pro қурилмалари олд ва орқа қисмида махсус шиша панеллар билан жиҳозланади. Ушбу элементлар ён қирраларга силлиқ тарзда букланиб тушади, икки шиша панели орасида эса юпқа металл рамка сақланиб қолади. Ушбу ёндашув гаджетга бутунлай янги ва ўзига хос «шиша» кўринишини тақдим этади.

Маълум бўлишича, Apple муҳандисларининг дастлабки ғояси янада радикал бўлган — компания бутунлай шишадан иборат корпус яратишни режалаштирган эди. Бироқ оммавий ишлаб чиқариш жараёнидаги техник қийинчиликлар, хусусан, шиша элементларни бир-бирига маҳкамлашдаги муаммолар сабабли бу фикрдан воз кечишга тўғри келган.

Юбилей лойиҳасининг аҳамияти

Ҳозирда ишлаб чиқилаётган муқобил дизайн варианти ҳам ўзининг футуристик кўриниши билан ажралиб туради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, 2027-йилги юбилей iPhone смартфонлар тарихидаги энг сезиларли ташқи ўзгаришлардан бири бўлиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, Apple яқин йиллардаги бошқа релизларга ҳам тайёргарлик кўрмоқда. Хусусан, 2026-йилнинг сентябрь ойида фойдаланувчиларни iPhone 18 Pro ҳамда iPhone Pro Max моделларидан ташқари, компаниянинг тарихдаги илк букламасмартфони ҳам кутмоқда.

AppleiPhone 20СмартфонларТехнологияларMark Gurman
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

YouTube монетизация шартларини кескин кучайтирмоқдаYouTube монетизация шартларини кескин кучайтирмоқдаБугун, 14:28Minisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилдиMinisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилдиБугун, 13:51iPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилдиiPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилдиБугун, 13:24Лава арзон ва мустаҳкам Смарт 4 телефонини намойиш этдиЛава арзон ва мустаҳкам Смарт 4 телефонини намойиш этдиБугун, 12:52Хитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришдиХитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришдиБугун, 12:27ЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этдиЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этдиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди