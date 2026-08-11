«Иззат Назарбек» лақабли шахс қамоққа олинди: ИИББ деталларни очиқлади
Тошкент шаҳрида фуқароларни қўрқитиш ва зўравонлик орқали катта миқдордаги маблағларни товламачилик йўли билан ундирганликда гумон қилинган 1988 йилда туғилган Исоқ ушланди. У жиноят оламида ва жамоатчилик орасида «Иззат Назарбек» лақаби билан танилган бўлиб, Учтепа туманидаги спорт залида қўлга олинган. Текширувда унинг ёнидан 2 дона «Байкал» русумли тўппонча, жанговар ўқ-дорилар, бир нечта пичоқлар ва тўппонча ғилофи топилган.
Тошкент шаҳрида фуқаролардан қўрқитиш ва зўравонлик йўли билан йирик миқдордаги маблағларни товламачилик орқали ундириб келганликда гумон қилинган шахс тезкор тадбир давомида ушланди.
Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси (ИИББ) томонидан берилган хабарга кўра, гумонланувчи Учтепа туманида жойлашган спорт залларидан бирида қўлга олинган.
Жабрланувчиларнинг мурожаатлари ва даҳшатли тафсилотлар
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга бир неча фуқаролардан аризалар тушган.
Мурожаатларда қуйидаги ҳолатлар баён қилинган:
Биринчи жабрланувчи: Ўзини «Иззат» деб таништирган шахс ундан таҳдид ва зўравонлик ишлатиш орқали жами 70 минг АҚШ долларини товламачилик йўли билан тортиб олганини билдирган.
Иккинчи жабрланувчи: Мазкур шахс томонидан бизнесга мажбуран шерик қилингани, автомобиль сотиб олишга ҳамда 38 минг АҚШ доллари беришга мажбурланганини маълум қилган.
Аёл кишининг мурожаати: Терговга қадар текширув жараёнида яна бир аёл ариза билан мурожаат қилиб, ушбу шахс уни шахсий суратларини тарқатиш билан қўрқитиб келганини ва жинсий алоқага мажбурлаганини айтиб берган.
Спорт залида ўтказилган тезкор тадбир ва қурол-яроғлар
Ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари давомида гумонланувчининг шахсига аниқлик киритилди. У 1988 йилда туғилган Исоқ исмли, жиноят оламида ва жамоатчилик орасида «Иззат Назарбек» лақаби билан танилган шахс экани маълум бўлди.
Учтепа туманидаги спорт залида ўтказилган амалиёт давомида у қўлга олинди. Текширув давомида унинг ёнидан:
2 дона «Байкал» русумли тўппонча;
Жанговар ўқ-дорилар;
Бир нечта пичоқлар ва тўппонча ғилофи ашёвий далил сифатида олинган.
Жиноят иши ва қамоққа олиш эҳтиёт чораси
Ҳозирда мазкур мудҳиш ҳолатлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилган:
165-моддаси 3-қисми «а» банди (Жуда кўп миқдорда товламачилик);
121-моддаси 4-қисми «в» банди (Аёлни жинсий алоқа қилишга мажбур этиш).
Ушланган шахсга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…