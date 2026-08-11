«Иззат Назарбек» лақабли шахс қамоққа олинди: ИИББ деталларни очиқлади

·40·Жамият
«Иззат Назарбек» лақабли шахс қамоққа олинди: ИИББ деталларни очиқлади
Қисқача

Тошкент шаҳрида фуқароларни қўрқитиш ва зўравонлик орқали катта миқдордаги маблағларни товламачилик йўли билан ундирганликда гумон қилинган 1988 йилда туғилган Исоқ ушланди. У жиноят оламида ва жамоатчилик орасида «Иззат Назарбек» лақаби билан танилган бўлиб, Учтепа туманидаги спорт залида қўлга олинган. Текширувда унинг ёнидан 2 дона «Байкал» русумли тўппонча, жанговар ўқ-дорилар, бир нечта пичоқлар ва тўппонча ғилофи топилган.

Тошкент шаҳрида фуқаролардан қўрқитиш ва зўравонлик йўли билан йирик миқдордаги маблағларни товламачилик орқали ундириб келганликда гумон қилинган шахс тезкор тадбир давомида ушланди.

Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси (ИИББ) томонидан берилган хабарга кўра, гумонланувчи Учтепа туманида жойлашган спорт залларидан бирида қўлга олинган.

Жабрланувчиларнинг мурожаатлари ва даҳшатли тафсилотлар

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга бир неча фуқаролардан аризалар тушган.

Мурожаатларда қуйидаги ҳолатлар баён қилинган:

  • Биринчи жабрланувчи: Ўзини «Иззат» деб таништирган шахс ундан таҳдид ва зўравонлик ишлатиш орқали жами 70 минг АҚШ долларини товламачилик йўли билан тортиб олганини билдирган.

  • Иккинчи жабрланувчи: Мазкур шахс томонидан бизнесга мажбуран шерик қилингани, автомобиль сотиб олишга ҳамда 38 минг АҚШ доллари беришга мажбурланганини маълум қилган.

  • Аёл кишининг мурожаати: Терговга қадар текширув жараёнида яна бир аёл ариза билан мурожаат қилиб, ушбу шахс уни шахсий суратларини тарқатиш билан қўрқитиб келганини ва жинсий алоқага мажбурлаганини айтиб берган.

Спорт залида ўтказилган тезкор тадбир ва қурол-яроғлар

Ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари давомида гумонланувчининг шахсига аниқлик киритилди. У 1988 йилда туғилган Исоқ исмли, жиноят оламида ва жамоатчилик орасида «Иззат Назарбек» лақаби билан танилган шахс экани маълум бўлди.

Учтепа туманидаги спорт залида ўтказилган амалиёт давомида у қўлга олинди. Текширув давомида унинг ёнидан:

  • 2 дона «Байкал» русумли тўппонча;

  • Жанговар ўқ-дорилар;

  • Бир нечта пичоқлар ва тўппонча ғилофи ашёвий далил сифатида олинган.

Жиноят иши ва қамоққа олиш эҳтиёт чораси

Ҳозирда мазкур мудҳиш ҳолатлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилган:

  • 165-моддаси 3-қисми «а» банди (Жуда кўп миқдорда товламачилик);

  • 121-моддаси 4-қисми «в» банди (Аёлни жинсий алоқа қилишга мажбур этиш).

Ушланган шахсга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ТошкентЎзбекистонУчтепаБайкал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ижтимоий дафтарлар» доирасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилди«Ижтимоий дафтарлар» доирасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилдиКеча, 20:59Хабиб Нурмагомедовдан муҳим маслаҳат: «Шунчаки уни четга суринг!»Хабиб Нурмагомедовдан муҳим маслаҳат: «Шунчаки уни четга суринг!»Кеча, 18:04Валюта харидида янги енгиллик: лимит 5 баравар ошдиВалюта харидида янги енгиллик: лимит 5 баравар ошдиКеча, 16:01Қимор рекламасига аралашган ўзбекистонлик блогер қидирувга берилдиҚимор рекламасига аралашган ўзбекистонлик блогер қидирувга берилдиКеча, 14:28Деновда уйи бузилган оилага янги уй қуриладиДеновда уйи бузилган оилага янги уй қуриладиКеча, 12:58Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Кеча, 12:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди