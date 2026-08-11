Арсенал афсонаси Маркус Рэшфорд ва Майлс Люис-Скелли айирбошлашини ёқлади

·0·Спорт
Арсенал афсонаси Маркус Рэшфорд ва Майлс Люис-Скелли айирбошлашини ёқлади

Лондоннинг Арсенал клубининг собиқ ҳимоячиси Ли Диксон Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфорд ҳамда ёш иқтидор эгаси Майлс Люис-Скеллининг ўзаро ўрин алмаштириши ҳар икки жамоа учун ҳам фойдали бўлиши мумкинлигини билдирди. БестБеттингСитес нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали мутахассис бу каби қадам Лондон клубига тажриба олиб келса, ёш футболчига эса асосий таркибда мунтазам ўйин амалиётини тақдим этишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ли Диксоннинг фикрича, Микел Артета бошқарувидаги Арсенал Маркус Рэшфорднинг фаолиятини қайтадан порлатиш ва уни ўзининг севимли чап қанот позициясида яна юқори даражада ўйнатиш учун энг мақбул муҳит ҳисобланади. Унинг айтишича, инглиз ҳужумчига айнан мураббий томонидан кўрсатиладиган алоҳида эътибор ва ишонч етишмоқда.

Мураббий омили ва футболчининг имкониятлари

Диксон Микел Артетанинг футболчилар билан ишлаш борасидаги ёндашуви Рэшфордни қийин дамлардан олиб чиқиб, унинг имкониятларини тўлақонли очиб юборишига ишонди. Арсенал афсонасининг сўзларига кўра, гарчи у футболчининг барқарорлиги борасида баъзи шубҳаларга эга бўлса-да, ҳозирги таркиб имкониятларидан келиб чиқиб, Рэшфорд жамоага жиддий фойда келтира олади.

Шу билан бирга, мутахассис бу трансфер ёш Майлс Люис-Скеллининг ўсиши учун ҳам муҳим қадам бўлишини қайд этди. Уни бошқа муҳитга ўтказиш орқали ўйин кўламини янада кенгайтириш имконияти туғилади.

Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтеддаги ҳолати

Эслатиб ўтамиз, ҳужумчи Манчестер Юнайтед сафида охирги марта 2024-йилнинг 12-декабрь куни Виктория Плзен жамоасига қарши Европа лигаси учрашувида майдонга тушган эди. Ўша ойдан бошлаб унинг майдондаги иштироки маълум муддатга тўхтаб қолган бўлса-да, футболчи ўз вақтида жамоа таркибида 138 та гол уришга муваффақ бўлган.

Goal.com хабар беришича, шартнома ва трансфер эҳтимоллари бўйича муҳокамалар ҳозирча экспертлар даражасида қолмоқда. Агар Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Керрик футболчини яна аввалги спорт формасига қайтара олса, бу жамоа учун янги трансфердек қабул қилиниши шубҳасиз.

АрсеналМанчестер ЮнайтедМаркус РэшфордМайлс Люис-СкеллиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркибАндони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркибБугун, 14:13Филип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиФилип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиБугун, 13:54Марчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасМарчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасБугун, 13:50Ли Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиЛи Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиБугун, 13:34Рандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиРандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиБугун, 13:30Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)