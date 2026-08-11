Арсенал афсонаси Маркус Рэшфорд ва Майлс Люис-Скелли айирбошлашини ёқлади
Лондоннинг Арсенал клубининг собиқ ҳимоячиси Ли Диксон Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфорд ҳамда ёш иқтидор эгаси Майлс Люис-Скеллининг ўзаро ўрин алмаштириши ҳар икки жамоа учун ҳам фойдали бўлиши мумкинлигини билдирди. БестБеттингСитес нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали мутахассис бу каби қадам Лондон клубига тажриба олиб келса, ёш футболчига эса асосий таркибда мунтазам ўйин амалиётини тақдим этишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ли Диксоннинг фикрича, Микел Артета бошқарувидаги Арсенал Маркус Рэшфорднинг фаолиятини қайтадан порлатиш ва уни ўзининг севимли чап қанот позициясида яна юқори даражада ўйнатиш учун энг мақбул муҳит ҳисобланади. Унинг айтишича, инглиз ҳужумчига айнан мураббий томонидан кўрсатиладиган алоҳида эътибор ва ишонч етишмоқда.
Мураббий омили ва футболчининг имкониятлариДиксон Микел Артетанинг футболчилар билан ишлаш борасидаги ёндашуви Рэшфордни қийин дамлардан олиб чиқиб, унинг имкониятларини тўлақонли очиб юборишига ишонди. Арсенал афсонасининг сўзларига кўра, гарчи у футболчининг барқарорлиги борасида баъзи шубҳаларга эга бўлса-да, ҳозирги таркиб имкониятларидан келиб чиқиб, Рэшфорд жамоага жиддий фойда келтира олади.
Шу билан бирга, мутахассис бу трансфер ёш Майлс Люис-Скеллининг ўсиши учун ҳам муҳим қадам бўлишини қайд этди. Уни бошқа муҳитга ўтказиш орқали ўйин кўламини янада кенгайтириш имконияти туғилади.
Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтеддаги ҳолатиЭслатиб ўтамиз, ҳужумчи Манчестер Юнайтед сафида охирги марта 2024-йилнинг 12-декабрь куни Виктория Плзен жамоасига қарши Европа лигаси учрашувида майдонга тушган эди. Ўша ойдан бошлаб унинг майдондаги иштироки маълум муддатга тўхтаб қолган бўлса-да, футболчи ўз вақтида жамоа таркибида 138 та гол уришга муваффақ бўлган.
Goal.com хабар беришича, шартнома ва трансфер эҳтимоллари бўйича муҳокамалар ҳозирча экспертлар даражасида қолмоқда. Агар Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Керрик футболчини яна аввалги спорт формасига қайтара олса, бу жамоа учун янги трансфердек қабул қилиниши шубҳасиз.
…