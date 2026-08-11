Китоблик тадбиркор туғилиб ўсган маҳалласига поликлиника қуриб берди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Китоб туманида тадбиркор Шерали Ражабов ўзи туғилиб ўсган «Катлос» маҳалласи аҳолиси учун 19-сонли оилавий поликлиника биносини қуриб берди. Замонавий талаблар асосида барпо этилган тиббиёт муассасаси ҳудудда истиқомат қилувчи қарийб 10 минг нафар аҳолига хизмат кўрсатмоқда.
Қашқадарё вилояти ҳокими Муротжон Азимов поликлиникага ташриф буюриб, муассасада яратилган шароитлар ҳамда тиббий хизмат кўрсатиш жараёни билан танишди.
Ташриф давомида аҳолига қулай ва сифатли тиббий хизмат кўрсатиш учун яратилган имкониятлар кўздан кечирилди. Вилоят ҳокими тадбиркор Шерали Ражабовнинг ўз маҳалласи ривожига қўшаётган ҳиссасини эътироф этиб, бундай хайрли ташаббуслар аҳоли фаровонлигини оширишда муҳим аҳамият касб этишини таъкидлади.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…