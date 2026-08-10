Хабиб Нурмагомедовдан муҳим маслаҳат: «Шунчаки уни четга суринг!»
Хабиб Нурмагомедов одамларни смартфон ва ижтимоий тармоқларга камроқ вақт сарфлаб, реал ва фойдали ишларга эътибор қаратишга чақирди. У кўпчилик телефонда кунига олти-етти соат вақтини йўқотаётганини таъкидлади. Собиқ чемпион ижтимоий тармоқлардан бутунлай воз кечиш шарт эмаслигини, аммо улардан фойдаланишга меъёр ва чеклов ўрнатиш кераклигини айтди.
UFC’нинг енгил вазн тоифасидаги собиқ чемпиони, машҳур спортчи Хабиб Нурмагомедов одамларни смартфон ва ижтимоий тармоқларга ҳаддан ташқари берилиб кетмасликка ҳамда вақтни реал ва фойдали ишларга сарфлашга чақирди.
Афсонавий спортчининг ушбу самимий мурожаати ижтимоий тармоқлардаги «khann_journey» аккаунтида эълон қилинган видеода билдириб ўтилди.
«Телефонни четга суриб, ўз ишингиз билан шуғулланинг»
Хабиб Нурмагомедов бугунги жамиятда рақамли тобелик ва вақтнинг беҳуда сарфланиши жиддий муаммога айланганини таъкидлаб ўтди:
«Мен одамларга телефонда камроқ вақт ўтказишни маслаҳат берган бўлардим. Назаримда, бугунги кунда кўпчилик унда жуда кўп вақт — кунига олти-етти соатлаб вақтини йўқотмоқда.
Ўйлайманки, шунчаки телефонни четга суриб, ўз ишларингиз билан шуғулланиш керак. Ҳаётда нима билан шуғулланишингиз керак бўлса, айнан ўша нарсага эътибор қаратинг», — деди Нурмагомедов.
Меъёрни билиш ва тартиб
Собиқ чемпион ижтимоий тармоқлардан бутунлай воз кечиш эмас, балки ундан фойдаланишда меъёр ва чеклов ўрнатиш муҳимлигини қўшимча қилди:
«Ижтимоий тармоқларда камроқ ўтиринг. Агар у ерда вақт ўтказмоқчи бўлсангиз, майли, ҳеч бўлмаганда бир соат ўтказинг, лекин кунига етти-саккиз соат эмас», — дея хулоса қилди у.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…