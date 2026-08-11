КУPRА Равал: шаҳар электромобиллари қоидасини ўзгартирувчи модел
Испанларнинг спорт бренди КУPRА ўзининг илк А-сегментдаги электромобили — КУPRА Равал моделини тақдим этди. Узунлиги 4046 миллиметр бўлган ихчам хатчбек «акула бурни» дизайни, Матрих ЛЕД чироқлари, яширин ёритилувчи эшик тутқичлари ва 17 дюймдан 19 дюймгача бўлган 8 хил қотишма дисклар билан жиҳозланган. Модел салонида 10.25 дюймли рақамли асбоблар панели ва 12.
Шаҳарлар учун мўлжалланган кичик автомобиллар узоқ йиллар давомида оддийлиги, ихчамлиги ва фақат тежамкорликка ихтисослашгани билан ажралиб турган. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, испанларнинг спорт бренди бу тушунчаларни бутунлай ўзгартиришга қарор қилди ва ўзининг илк А-сегментдаги электромобили — КУPRА Равал моделини тақдим этди. Барселона шаҳридаги энг жозибали туманлардан бири шарафига номланган бу шаҳар электромобили ўзининг исёнкор дизайни, илғор технологиялари ва ихчам синф учун кутилмаган даражадаги қулайлиги билан кичик автомобиллар бозорида янги даврни бошлаб бермоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги КУPRА Равал модели атайлаб оломондан ажралиб туриш мақсадида яратилган бўлиб, унинг ташқи кўриниши буни яққол тасдиқлайди. Автомобилнинг олд қисми ўткир чизиқларга эга ва бренд томонидан «акула бурни» деб аталувчи дизайнда ишланган. Узунлиги 4046 миллиметрни ташкил этувчи бу ихчам хатчбек Матрих ЛEД чироқлари билан жиҳозланган бўлиб, унинг аэродинамикаси ҳар бир деталлгача пухта ўйлаб чиқилган. Автомобил корпусига яширинган ёритилувчи эшик тутқичлари, махсус ҳаво пардалари ва орқа спойлер бренд тарихидаги энг паст ҳаво қаршилик коэффициентини таъминлайди.
Ноёб ранглар палитраси ва ташқи безакларМоделнинг ранглар гаммаси ҳақида алоҳида тўхталиб ўтиш жоиз. КУPRА Равал ixbt.com хабарига кўра, бренд тарихида илк бор Пласма Иридессент деб номланган махсус бўёқ билан тақдим этилмоқда. Ушбу қоплама ёруғлик тушиш бурчагига қараб Кян, кўк, индиго ва атиргулдек қизил ранглар жилосини намойиш этади. Бу эса қувват олиш станцияларида ҳайдовчилар ўртасида ўзига хос қизиқиш уйғотиши табиий.
Харидорларга, шунингдек, мат кўринишдаги Манганесе ва Сентурй Бронзе ранглари, шунингдек, Манҳаттан Грей ёки Миднигҳт Блакк тусидаги қарама-қарши том қисми таклиф этилади. Ташқи кўринишни мукаммал қилиш учун 17 дюймдан 19 дюймгача бўлган 8 хил турдаги қотишма дисклар дизайни мавжуд.
Ҳашаматли салон ва илғор технологияларАвтомобил эшигини очибоқ, унинг ички қисмидаги жиддий ёндашувни сезсиҳ қийин эмас. Янгиланган рул чамбарида жисмоний тугмалар билан бир қаторда ҳайдаш режимлари ва регенератив тормозланишни бошқариш учун махсус ёрдамчи элементлар ўрнатилган. Бундай жиҳозларни одатда анча қиммат турувчи юқори синф автомобилларида учратиш мумкин.
Салон марказида 10.25 дюймли рақамли асбоблар панели ва 12.9 дюймли йирик сенсорли экран ўзаро уйғунлашиб, замонавий ва тоза рақамли муҳитни ҳосил қилади. Бу эса ҳайдовчига барча зарур маълумотларни қулай бошқариш имконини беради.
Нарх сиёсати масаласига келсак, ixbt.com маълумотларига кўра, асосий версиянинг бошланғич нархи 23 минг фунт-стерлингдан бироз кўпроқни ташкил этади. Энг юқори ва қувватли ВЗ модификацияси учун эса 36 минг фунт-стерлингдан бироз ошиқроқ маблағ талаб этилади. Sport брендининг шаҳар автомобили сегментига кириб келиши ихчам электромобиллар харидорлари учун бутунлай янги имкониятлар эшигини очмоқда.
…