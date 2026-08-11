КУPRА Равал: шаҳар электромобиллари қоидасини ўзгартирувчи модел

·22·Авто
КУPRА Равал: шаҳар электромобиллари қоидасини ўзгартирувчи модел
Қисқача

Испанларнинг спорт бренди КУPRА ўзининг илк А-сегментдаги электромобили — КУPRА Равал моделини тақдим этди. Узунлиги 4046 миллиметр бўлган ихчам хатчбек «акула бурни» дизайни, Матрих ЛЕД чироқлари, яширин ёритилувчи эшик тутқичлари ва 17 дюймдан 19 дюймгача бўлган 8 хил қотишма дисклар билан жиҳозланган. Модел салонида 10.25 дюймли рақамли асбоблар панели ва 12.

Шаҳарлар учун мўлжалланган кичик автомобиллар узоқ йиллар давомида оддийлиги, ихчамлиги ва фақат тежамкорликка ихтисослашгани билан ажралиб турган. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, испанларнинг спорт бренди бу тушунчаларни бутунлай ўзгартиришга қарор қилди ва ўзининг илк А-сегментдаги электромобили — КУPRА Равал моделини тақдим этди. Барселона шаҳридаги энг жозибали туманлардан бири шарафига номланган бу шаҳар электромобили ўзининг исёнкор дизайни, илғор технологиялари ва ихчам синф учун кутилмаган даражадаги қулайлиги билан кичик автомобиллар бозорида янги даврни бошлаб бермоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги КУPRА Равал модели атайлаб оломондан ажралиб туриш мақсадида яратилган бўлиб, унинг ташқи кўриниши буни яққол тасдиқлайди. Автомобилнинг олд қисми ўткир чизиқларга эга ва бренд томонидан «акула бурни» деб аталувчи дизайнда ишланган. Узунлиги 4046 миллиметрни ташкил этувчи бу ихчам хатчбек Матрих ЛEД чироқлари билан жиҳозланган бўлиб, унинг аэродинамикаси ҳар бир деталлгача пухта ўйлаб чиқилган. Автомобил корпусига яширинган ёритилувчи эшик тутқичлари, махсус ҳаво пардалари ва орқа спойлер бренд тарихидаги энг паст ҳаво қаршилик коэффициентини таъминлайди.

Ноёб ранглар палитраси ва ташқи безаклар

Моделнинг ранглар гаммаси ҳақида алоҳида тўхталиб ўтиш жоиз. КУPRА Равал ixbt.com хабарига кўра, бренд тарихида илк бор Пласма Иридессент деб номланган махсус бўёқ билан тақдим этилмоқда. Ушбу қоплама ёруғлик тушиш бурчагига қараб Кян, кўк, индиго ва атиргулдек қизил ранглар жилосини намойиш этади. Бу эса қувват олиш станцияларида ҳайдовчилар ўртасида ўзига хос қизиқиш уйғотиши табиий.

Харидорларга, шунингдек, мат кўринишдаги Манганесе ва Сентурй Бронзе ранглари, шунингдек, Манҳаттан Грей ёки Миднигҳт Блакк тусидаги қарама-қарши том қисми таклиф этилади. Ташқи кўринишни мукаммал қилиш учун 17 дюймдан 19 дюймгача бўлган 8 хил турдаги қотишма дисклар дизайни мавжуд.

Ҳашаматли салон ва илғор технологиялар

Автомобил эшигини очибоқ, унинг ички қисмидаги жиддий ёндашувни сезсиҳ қийин эмас. Янгиланган рул чамбарида жисмоний тугмалар билан бир қаторда ҳайдаш режимлари ва регенератив тормозланишни бошқариш учун махсус ёрдамчи элементлар ўрнатилган. Бундай жиҳозларни одатда анча қиммат турувчи юқори синф автомобилларида учратиш мумкин.

Салон марказида 10.25 дюймли рақамли асбоблар панели ва 12.9 дюймли йирик сенсорли экран ўзаро уйғунлашиб, замонавий ва тоза рақамли муҳитни ҳосил қилади. Бу эса ҳайдовчига барча зарур маълумотларни қулай бошқариш имконини беради.

Нарх сиёсати масаласига келсак, ixbt.com маълумотларига кўра, асосий версиянинг бошланғич нархи 23 минг фунт-стерлингдан бироз кўпроқни ташкил этади. Энг юқори ва қувватли ВЗ модификацияси учун эса 36 минг фунт-стерлингдан бироз ошиқроқ маблағ талаб этилади. Sport брендининг шаҳар автомобили сегментига кириб келиши ихчам электромобиллар харидорлари учун бутунлай янги имкониятлар эшигини очмоқда.

КУPRА РавалЭлектромобилХатчбекАвто янгиликларИспания автолари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

McLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилдиMcLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилдиБугун, 16:28Электромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммосиЭлектромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммосиБугун, 16:28Renault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқдаRenault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 10:27Марсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарМарсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарКеча, 22:26Экцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкарЭкцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкарКеча, 22:20Гордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этадиГордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этадиКеча, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади