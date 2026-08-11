Tesla Кйберкаб роботаксисига Starlink интернети интеграция қилинади

·27·Техно
Tesla Кйберкаб роботаксисига Starlink интернети интеграция қилинади
Қисқача

Tesla Кйберкаб роботаксисига Starlink сунъий йўлдош алоқасини ўрнатишни режалаштирмоқда. Элон Маскнинг маълум қилишича, юқори тезликдаги интернет йўловчиларга 4K форматидаги спорт транслациялари, филмлар ва сериалларни томоша қилиш, ўйинлар ҳамда кундалик иш вазифаларини бажариш имконини беради. Элон Маск Starlink жиҳозлари ўрнатилган, олтин рангдаги биринчи Кйберкаб автомобилининг суратларини намойиш этди.

Tesla компанияси ўзининг сўнгги ишланмаси бўлган Кйберкаб роботаксисига Starlink сунъий йўлдош алоқасини ўрнатишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар берди. Мазкур технологик янгилик йўловчиларга автомобилдаги вақтни нафақат манзилга етиб бориш, балки ҳордиқ чиқариш ёки иш жараёни учун ҳам унумли фойдаланиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Элон Маскнинг маълум қилишича, юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети эвазига авсалон ичида кенг кўламли рақамли имкониятлар очилади. Жумладан, йўловчилар 4K форматидаги юқори аниқликдаги спорт транслацияларини томоша қилишлари, севимли фильмлар ҳамда сериалларни кўришлари мумкин бўлади.

Мобил кўнгилочар ва иш майдони

Замонавий автоном транспорт воситаси аста-секин нафақат ҳаракатланиш воситаси, балки тўқилган интерактив маконга айланмоқда. Кйберкаб салонида нафақат кўнгилочар контент, балки турли ўйинларни ишга тушириш ҳамда кундалик иш вазифаларини бажариш учун ҳам барча шароитлар яратилиши кутилмоқда.

Инжиниринг ва дизайн нуқтаи назаридан ҳам янги босқичга ўтилгани кўриниб турибди. Элон Маск ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида Starlink жиҳозлари ўрнатилган биринчи Кйберкаб автомобилининг суратларини намойиш этди. Таъкидланишича, тақдим этилган илк нусха ўзига хос жозибали олтин рангдаги тана қопламасига эга.

Келажакдаги кенг кўламли режалар

Сунъий йўлдош интернетининг Tesla автоном бошқарув тизими билан уйғунлашуви машинанинг имкониятларини янада оширади. Бу эса келгусида автомобиллардан фойдаланиш сценарийларини тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Элон Маск келгусида Starlink технологияси Tesla компаниясининг барча автомобилларига босқичма-босқич интеграция қилинишини маълум қилган эди. Бу эса бутун автомобилсозлик саноатида юқори тезликдаги уланиш стандартларини янги босқичга кўтариши шубҳасиз.

TeslaКйберкабStarlinkЭлон МаскАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic компанияси Claude учун кўринмас сув белгисини жорий қилдиAnthropic компанияси Claude учун кўринмас сув белгисини жорий қилдиБугун, 16:27Xiaomi компанияси янги Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro бритвасини чиқардиXiaomi компанияси янги Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro бритвасини чиқардиБугун, 15:52Apple iPhone 20 учун шиша корпусли янги дизайн устида ишламоқдаApple iPhone 20 учун шиша корпусли янги дизайн устида ишламоқдаБугун, 14:55YouTube монетизация шартларини кескин кучайтирмоқдаYouTube монетизация шартларини кескин кучайтирмоқдаБугун, 14:28Minisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилдиMinisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилдиБугун, 13:51iPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилдиiPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилдиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди