Tesla Кйберкаб роботаксисига Starlink интернети интеграция қилинади
Tesla Кйберкаб роботаксисига Starlink сунъий йўлдош алоқасини ўрнатишни режалаштирмоқда. Элон Маскнинг маълум қилишича, юқори тезликдаги интернет йўловчиларга 4K форматидаги спорт транслациялари, филмлар ва сериалларни томоша қилиш, ўйинлар ҳамда кундалик иш вазифаларини бажариш имконини беради. Элон Маск Starlink жиҳозлари ўрнатилган, олтин рангдаги биринчи Кйберкаб автомобилининг суратларини намойиш этди.
Tesla компанияси ўзининг сўнгги ишланмаси бўлган Кйберкаб роботаксисига Starlink сунъий йўлдош алоқасини ўрнатишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар берди. Мазкур технологик янгилик йўловчиларга автомобилдаги вақтни нафақат манзилга етиб бориш, балки ҳордиқ чиқариш ёки иш жараёни учун ҳам унумли фойдаланиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Элон Маскнинг маълум қилишича, юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети эвазига авсалон ичида кенг кўламли рақамли имкониятлар очилади. Жумладан, йўловчилар 4K форматидаги юқори аниқликдаги спорт транслацияларини томоша қилишлари, севимли фильмлар ҳамда сериалларни кўришлари мумкин бўлади.
Мобил кўнгилочар ва иш майдониЗамонавий автоном транспорт воситаси аста-секин нафақат ҳаракатланиш воситаси, балки тўқилган интерактив маконга айланмоқда. Кйберкаб салонида нафақат кўнгилочар контент, балки турли ўйинларни ишга тушириш ҳамда кундалик иш вазифаларини бажариш учун ҳам барча шароитлар яратилиши кутилмоқда.
Инжиниринг ва дизайн нуқтаи назаридан ҳам янги босқичга ўтилгани кўриниб турибди. Элон Маск ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида Starlink жиҳозлари ўрнатилган биринчи Кйберкаб автомобилининг суратларини намойиш этди. Таъкидланишича, тақдим этилган илк нусха ўзига хос жозибали олтин рангдаги тана қопламасига эга.
Келажакдаги кенг кўламли режаларСунъий йўлдош интернетининг Tesla автоном бошқарув тизими билан уйғунлашуви машинанинг имкониятларини янада оширади. Бу эса келгусида автомобиллардан фойдаланиш сценарийларини тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Элон Маск келгусида Starlink технологияси Tesla компаниясининг барча автомобилларига босқичма-босқич интеграция қилинишини маълум қилган эди. Бу эса бутун автомобилсозлик саноатида юқори тезликдаги уланиш стандартларини янги босқичга кўтариши шубҳасиз.
…