Роналд Араужо Ливерпулга кўчиб ўтиш сабаблари ва янги рақами ҳақида гапирди

·32·Спорт
Роналд Араужо Ливерпулга кўчиб ўтиш сабаблари ва янги рақами ҳақида гапирди
Қисқача

Барселона ҳимоячиси Роналд Араужо 27 ёшида мавсум охиригача ижара асосида Ливерпулга қўшилди, келишувда футболчини 47,14 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиш ҳуқуқи ҳам белгиланган. У янги жамоасида Виржил ван Дейк 4-рақамни эгаллагани сабабли 33-рақамда тўп суради. Араужо бу рақамни профессионал фаолиятидаги илк жамоавий дебюти ва диний эътиқоди билан боғлиқ шахсий маънога эга бўлгани учун танлаганини айтди.

Ёзги трансфер ойнасининг энг кутилмаган ва шов-шувли битимларидан бири амалга оширилиб, Барселона ҳимоячиси Роналд Араужо фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттирадиган бўлди. 27 ёшли уругвайлик футболчи Мерсисайд клубига мавсум охиригача ижара асосида қўшилди. Ушбу келишув Ливерпул жамоасининг ҳимоя чизиғини янада кучайтиришга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, клублар ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, шартномада келгусида футболчини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқи ҳам кўзда тутилган. Унга кўра, келаси ёзда Ливерпул футболчининг трансферини 47,14 миллион фунт стерлинг эвазига бутунлай расмийлаштириб олиши мумкин. Бу эса ҳимоячининг келажакда ҳам инглиз клубида узоқ муддат қолиши учун яхши имконият яратади.

Янги жамоадаги рақам танлови тарихи

Каталония клубида тўп сурган даврида ўзига 4-рақамни танлаган тажрибали футболчи янги жамоасида ушбу рақамни ола олмади. Сабаби, Ливерпул сардори Виржил ван Дейк мазкур рақам остида ҳаракат қилади. Шу боисдан Араужо ўзига 33-рақамни танлади ва бу рақам клубда охирги марта ўн йил муқаддам Жордон Ибе томонидан кийиб келинганди.

Футболчи ўзининг янги рақами тасодифий танланмагани ва унинг ортида чуқур маъно борлигини яшириб ўтирмади. Унинг сўзларига кўра, бу рақам профессионал фаолиятининг илк қадамлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, шахсий эътиқоди ҳамда диний қарашларида ҳам алоҳида аҳамият касб этади.

Эътиқод ва профессионал фаолият уйғунлиги

Роналд Араужо ўзининг танлови ҳақида гапирар экан, бу масалани оила аъзолари ва яқин дўстлари билан ҳам муҳокама қилганини таъкидлади. Унинг таъкидлашича, ушбу рақам нафақат футбол йўлининг бошланишини, балки унинг ҳаётидаги маънавий қадриятларни ҳам ўзида акс эттиради.

"Бу менга ёқадиган ва жуда махсус бўлган рақам. Қизиғи шундаки, профессионал жамоадаги дебют қилган чоғимда айнан шу рақамда ўйнагандман. Шунингдек, унинг шахсий маъноси ҳам бор, бу менинг эътиқодим, Худо ва дин билан бўлган муносабатларимга бориб тақалади", — дея эътироф этди ҳимоячи.

Англия футболига тезроқ мослашиб кетишни режалаштираётган футболчи янги жамоасида дунё даражасидаги юлдузлар, жумладан, Виржил ван Дейк билан бирга тўп суришдан хурсанд эканини билдирди. У ўзининг мотивацияси юқори эканини ва янги жамоадошлари билан учрашишни интиқлик билан кутаётганини қайд этди.

Роналд АраужоЛиверпулБарселонаТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов трансфери бўйича «Лугано» спорт директори баёнот бердиБеҳруз Каримов трансфери бўйича «Лугано» спорт директори баёнот бердиБугун, 14:43Арсенал афсонаси Маркус Рэшфорд ва Майлс Люис-Скелли айирбошлашини ёқладиАрсенал афсонаси Маркус Рэшфорд ва Майлс Люис-Скелли айирбошлашини ёқладиБугун, 14:18Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркибАндони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркибБугун, 14:13Филип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиФилип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиБугун, 13:54Марчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасМарчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасБугун, 13:50Ли Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиЛи Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиБугун, 13:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)