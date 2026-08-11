Роналд Араужо Ливерпулга кўчиб ўтиш сабаблари ва янги рақами ҳақида гапирди
Барселона ҳимоячиси Роналд Араужо 27 ёшида мавсум охиригача ижара асосида Ливерпулга қўшилди, келишувда футболчини 47,14 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиш ҳуқуқи ҳам белгиланган. У янги жамоасида Виржил ван Дейк 4-рақамни эгаллагани сабабли 33-рақамда тўп суради. Араужо бу рақамни профессионал фаолиятидаги илк жамоавий дебюти ва диний эътиқоди билан боғлиқ шахсий маънога эга бўлгани учун танлаганини айтди.
Ёзги трансфер ойнасининг энг кутилмаган ва шов-шувли битимларидан бири амалга оширилиб, Барселона ҳимоячиси Роналд Араужо фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттирадиган бўлди. 27 ёшли уругвайлик футболчи Мерсисайд клубига мавсум охиригача ижара асосида қўшилди. Ушбу келишув Ливерпул жамоасининг ҳимоя чизиғини янада кучайтиришга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, клублар ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, шартномада келгусида футболчини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқи ҳам кўзда тутилган. Унга кўра, келаси ёзда Ливерпул футболчининг трансферини 47,14 миллион фунт стерлинг эвазига бутунлай расмийлаштириб олиши мумкин. Бу эса ҳимоячининг келажакда ҳам инглиз клубида узоқ муддат қолиши учун яхши имконият яратади.
Янги жамоадаги рақам танлови тарихиКаталония клубида тўп сурган даврида ўзига 4-рақамни танлаган тажрибали футболчи янги жамоасида ушбу рақамни ола олмади. Сабаби, Ливерпул сардори Виржил ван Дейк мазкур рақам остида ҳаракат қилади. Шу боисдан Араужо ўзига 33-рақамни танлади ва бу рақам клубда охирги марта ўн йил муқаддам Жордон Ибе томонидан кийиб келинганди.
Футболчи ўзининг янги рақами тасодифий танланмагани ва унинг ортида чуқур маъно борлигини яшириб ўтирмади. Унинг сўзларига кўра, бу рақам профессионал фаолиятининг илк қадамлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, шахсий эътиқоди ҳамда диний қарашларида ҳам алоҳида аҳамият касб этади.
Эътиқод ва профессионал фаолият уйғунлигиРоналд Араужо ўзининг танлови ҳақида гапирар экан, бу масалани оила аъзолари ва яқин дўстлари билан ҳам муҳокама қилганини таъкидлади. Унинг таъкидлашича, ушбу рақам нафақат футбол йўлининг бошланишини, балки унинг ҳаётидаги маънавий қадриятларни ҳам ўзида акс эттиради.
"Бу менга ёқадиган ва жуда махсус бўлган рақам. Қизиғи шундаки, профессионал жамоадаги дебют қилган чоғимда айнан шу рақамда ўйнагандман. Шунингдек, унинг шахсий маъноси ҳам бор, бу менинг эътиқодим, Худо ва дин билан бўлган муносабатларимга бориб тақалади", — дея эътироф этди ҳимоячи.
Англия футболига тезроқ мослашиб кетишни режалаштираётган футболчи янги жамоасида дунё даражасидаги юлдузлар, жумладан, Виржил ван Дейк билан бирга тўп суришдан хурсанд эканини билдирди. У ўзининг мотивацияси юқори эканини ва янги жамоадошлари билан учрашишни интиқлик билан кутаётганини қайд этди.
…