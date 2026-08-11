Minisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилди

·26·Техно
Minisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилди
Қисқача

Minisforum кундалик вазифалар ва иш жараёнлари учун мўлжалланган, Intel Коре 3 304 процессори базасида ишловчи Элите Mini-ПК мини-компютерини тақдим этди. Қурилманинг ўлчамлари 112×112×37,15 миллиметр, оғирлиги 440 грамм бўлиб, у 1 та самарали ва 4 та энергия тежамкор ядрога эга. Mini-ПК Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, иккита HDMI 2.0, USB-А ва USB-C портлари, иккита RJ45 ҳамда микроСД карта уяси билан жиҳозланган.

Minisforum компанияси ўзининг янги маҳсулоти — ўта ихчам корпусда яратилган Элите Mini-ПК моделини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма кундалик вазифалар ва иш жараёнлари учун юқори унумдорлик ҳамда тежамкорликни ўзида мужассам этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур мини-ПК Вилдкат Лаке оиласига мансуб замонавий Intel Коре 3 304 процессори базасида ишлайди. Ушбу чипп 1 та самарали ва 4 та энергия тежамкор ядродан иборат конфигурацияга ҳамда битта ҳисоблаш блокига эга ўрнатилган графикага эга бўлиб, бу ўртача юкламалар учун оптимал балансни таъминлайди.

Техник имкониятлар ва ихчам дизайн

Қурилманинг ўлчамлари атиги 112×112×37,15 миллимитрни ташкил этиб, унинг оғирлиги бор-йўғи 440 граммга тенг. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма ҳатто энг юқори юклама остида ҳам ўта сокин ишлайди — мувозанатлашган режимда шовқин даражаси 32,7 десибелдан ошмайди, процессор ҳарорати эса 72–80 даража атрофида сақланади.

Кичик ҳажмига қарамай, қурилма кенгайтириш имкониятларидан маҳрум эмас. Оператив хотира учун битта КСО-ДИММ DDR5-6400 уяси назарда тутилган, маълумотларни сақлаш учун эса PCIe 4.0 ×4 интерфейсига эга M.2 2280 форматидаги SSD накопитель ўрнатиш мумкин.

Уланиш имкониятлари ва нархи

Тармоққа уланиш ва симсиз имкониятлар борасида ҳам мини-ПК замонавий талабларга тўла жавоб беради. Унда Intel AX211 модули орқали замонавий Wi-Fi 6E ва Bluetooth 5.4 технологиялари тақдим этилган.

Портлар тўплами ҳам ўзининг бойлиги билан ажралиб туради. Фойдаланувчилар ихтиёрида иккита USB-А (10 Гбит/с), битта ўта тезкор USB-C (40 Гбит/с), яна бир USB-C (10 Гбит/с), иккита HDMI 2.0, иккита тармоқли RJ45 (2,5 Гбит/с), оддий USB-А (480 Мбит/с) ҳамда анъанавий 3,5 мм аудио чиқиш порти мавжуд. Шунингдек, қулайлик учун микроСД карта уяси ҳам қўшилган.

Бозордаги нархларга кўра, жорий 20 фоизлик чегирма доирасида хотирасиз (баребоне) версия 260 АҚШ долларидан сотилмоқда. 16 GB ҳажмли DDR5-5600 тезкор хотира ва 500 GB ли SSD билан жиҳозланган тайёр вариант эса 560 долларга баҳоланган.

MinisforumMini-ПКIntelШахсий компьютерТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

YouTube монетизация шартларини кескин кучайтирмоқдаYouTube монетизация шартларини кескин кучайтирмоқдаБугун, 14:28iPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилдиiPhone 18 Pro Max аккумулятори ҳажми фош этилдиБугун, 13:24Лава арзон ва мустаҳкам Смарт 4 телефонини намойиш этдиЛава арзон ва мустаҳкам Смарт 4 телефонини намойиш этдиБугун, 12:52Хитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришдиХитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришдиБугун, 12:27ЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этдиЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этдиБугун, 11:55Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологияларМинимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологияларБугун, 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди