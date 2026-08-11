Minisforum Элите Mini M2 Air-304: ихчам ва ҳамёнбоп мини-ПК тақдим этилди
Minisforum кундалик вазифалар ва иш жараёнлари учун мўлжалланган, Intel Коре 3 304 процессори базасида ишловчи Элите Mini-ПК мини-компютерини тақдим этди. Қурилманинг ўлчамлари 112×112×37,15 миллиметр, оғирлиги 440 грамм бўлиб, у 1 та самарали ва 4 та энергия тежамкор ядрога эга. Mini-ПК Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, иккита HDMI 2.0, USB-А ва USB-C портлари, иккита RJ45 ҳамда микроСД карта уяси билан жиҳозланган.
Minisforum компанияси ўзининг янги маҳсулоти — ўта ихчам корпусда яратилган Элите Mini-ПК моделини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма кундалик вазифалар ва иш жараёнлари учун юқори унумдорлик ҳамда тежамкорликни ўзида мужассам этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур мини-ПК Вилдкат Лаке оиласига мансуб замонавий Intel Коре 3 304 процессори базасида ишлайди. Ушбу чипп 1 та самарали ва 4 та энергия тежамкор ядродан иборат конфигурацияга ҳамда битта ҳисоблаш блокига эга ўрнатилган графикага эга бўлиб, бу ўртача юкламалар учун оптимал балансни таъминлайди.
Техник имкониятлар ва ихчам дизайнҚурилманинг ўлчамлари атиги 112×112×37,15 миллимитрни ташкил этиб, унинг оғирлиги бор-йўғи 440 граммга тенг. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма ҳатто энг юқори юклама остида ҳам ўта сокин ишлайди — мувозанатлашган режимда шовқин даражаси 32,7 десибелдан ошмайди, процессор ҳарорати эса 72–80 даража атрофида сақланади.
Кичик ҳажмига қарамай, қурилма кенгайтириш имкониятларидан маҳрум эмас. Оператив хотира учун битта КСО-ДИММ DDR5-6400 уяси назарда тутилган, маълумотларни сақлаш учун эса PCIe 4.0 ×4 интерфейсига эга M.2 2280 форматидаги SSD накопитель ўрнатиш мумкин.
Уланиш имкониятлари ва нархиТармоққа уланиш ва симсиз имкониятлар борасида ҳам мини-ПК замонавий талабларга тўла жавоб беради. Унда Intel AX211 модули орқали замонавий Wi-Fi 6E ва Bluetooth 5.4 технологиялари тақдим этилган.
Портлар тўплами ҳам ўзининг бойлиги билан ажралиб туради. Фойдаланувчилар ихтиёрида иккита USB-А (10 Гбит/с), битта ўта тезкор USB-C (40 Гбит/с), яна бир USB-C (10 Гбит/с), иккита HDMI 2.0, иккита тармоқли RJ45 (2,5 Гбит/с), оддий USB-А (480 Мбит/с) ҳамда анъанавий 3,5 мм аудио чиқиш порти мавжуд. Шунингдек, қулайлик учун микроСД карта уяси ҳам қўшилган.
Бозордаги нархларга кўра, жорий 20 фоизлик чегирма доирасида хотирасиз (баребоне) версия 260 АҚШ долларидан сотилмоқда. 16 GB ҳажмли DDR5-5600 тезкор хотира ва 500 GB ли SSD билан жиҳозланган тайёр вариант эса 560 долларга баҳоланган.
…