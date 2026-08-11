Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркиб
Ливерпул клуби бошқарувига келган испаниялик мутахассис Андони Ираола Энфилдда Юрген Клопп давридаги шиддатли ва ёрқин ўйин услубини қайта тиклашни мақсад қилган. Планет Футбол маълумотига кўра, янги бош мураббийнинг келиши жамоа ўйинида кескин бурилиш ясаб, келгуси 2026/27 йилги мавсумда майдондаги тактик ёндашувларни бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ўзгаришлар нафақат ўйин фалсафасига, балки асосий таркиб шаклига ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ираоланинг футбол фалсафаси кўпчилик томонидан юқори интенсивликка асосланган ва рақибни доимий равишда босим остида ушлаб турадиган шиддатли услуб сифатида таърифланади. Жамоанинг аввалги олтин даврига хос бўлган бу ўқ-отин ёндашув ҳозирги таркибдаги кўплаб футболчиларга қўл келиши кутилмоқда. Гарчи сўнгги йилларда Ливерпул сезиларли ўзгаришларни бошдан кечирган бўлса-да, мураббий талаб қиладиган юқори прессинг талаблари жамоа руҳига мос тушади.
Ҳимоя чизиғидаги янгиланишлар ва тактик ўзгаришларТактик жиҳатдан Ираола 4-2-3-1 схемасига устунлик бериши кутилмоқда, гарчи унинг ўзига хос услуби ўтган мавсумдаги ўйинлардан фарқ қилиши аниқ. Ҳимоя чизиғи сезиларли даражада янгиланиши режалаштирилган бўлиб, айниқса Реннес сафидан келиб қўшилган Жереми Жакенинг тезкор равишда асосий таркибга киритилиши кутилмоқда. Унинг атлетик имкониятлари мураббий талаб қиладиган юқори ҳимоя чизиғи учун мукаммал мос келади.
Шунингдек, ижарага олинган Роналд Араухо ҳимоя марказига зарур тажриба олиб киради. Қанот ҳимоясида эса Мило Керкез Энфилддаги иккинчи мавсумида ўз ўрнини тўлиқ топиши кутилмоқда. Боурнемоут клубида айнан шу мураббий қўл остида яхши ўйин кўрсатган вундеркинд қанот ҳимоячиси учун янги тизим ҳақиқий порлаш даври бўлиши мумкин.
Марказ ва ҳужумдаги асосий фигураларGoal.com хабар беришича, ярим ҳимоя ва ҳужум чизиғи Ираола тактик тизимининг асосий двигателига айланади. Доминик Собослаи юқори прессинг имкониятлари билан янги бош мураббийнинг талабларига мукаммал мос тушувчи футболчи сифатида муҳим рол ўйнайди. Венгриялик ярим ҳимоячи ўзига қулай бўлган позицияда тўлиқ очилиши кутилмоқда.
Шунинг билан бирга, Флориан Виртс ҳам жамоада катта мавсумни ўтказишга шай турибди. Унинг тўпсиз ҳаракатдаги юқори фаоллиги ва иш ҳажми испаниялик мутахассиснинг услубига жуда мос келади. Ҳужум чизиғининг олд қисмида эса Александр Исак асосий фигуралардан бири бўлиб, мураббийнинг ақлли прессинг талабларидан фойдаланган ҳолда ўзининг дарвоза қаршисидаги ўткир маҳоратини яна намоён этишга интилади.
…