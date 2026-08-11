Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркиб

·0·Спорт
Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркиб

Ливерпул клуби бошқарувига келган испаниялик мутахассис Андони Ираола Энфилдда Юрген Клопп давридаги шиддатли ва ёрқин ўйин услубини қайта тиклашни мақсад қилган. Планет Футбол маълумотига кўра, янги бош мураббийнинг келиши жамоа ўйинида кескин бурилиш ясаб, келгуси 2026/27 йилги мавсумда майдондаги тактик ёндашувларни бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ўзгаришлар нафақат ўйин фалсафасига, балки асосий таркиб шаклига ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ираоланинг футбол фалсафаси кўпчилик томонидан юқори интенсивликка асосланган ва рақибни доимий равишда босим остида ушлаб турадиган шиддатли услуб сифатида таърифланади. Жамоанинг аввалги олтин даврига хос бўлган бу ўқ-отин ёндашув ҳозирги таркибдаги кўплаб футболчиларга қўл келиши кутилмоқда. Гарчи сўнгги йилларда Ливерпул сезиларли ўзгаришларни бошдан кечирган бўлса-да, мураббий талаб қиладиган юқори прессинг талаблари жамоа руҳига мос тушади.

Ҳимоя чизиғидаги янгиланишлар ва тактик ўзгаришлар

Тактик жиҳатдан Ираола 4-2-3-1 схемасига устунлик бериши кутилмоқда, гарчи унинг ўзига хос услуби ўтган мавсумдаги ўйинлардан фарқ қилиши аниқ. Ҳимоя чизиғи сезиларли даражада янгиланиши режалаштирилган бўлиб, айниқса Реннес сафидан келиб қўшилган Жереми Жакенинг тезкор равишда асосий таркибга киритилиши кутилмоқда. Унинг атлетик имкониятлари мураббий талаб қиладиган юқори ҳимоя чизиғи учун мукаммал мос келади.

Шунингдек, ижарага олинган Роналд Араухо ҳимоя марказига зарур тажриба олиб киради. Қанот ҳимоясида эса Мило Керкез Энфилддаги иккинчи мавсумида ўз ўрнини тўлиқ топиши кутилмоқда. Боурнемоут клубида айнан шу мураббий қўл остида яхши ўйин кўрсатган вундеркинд қанот ҳимоячиси учун янги тизим ҳақиқий порлаш даври бўлиши мумкин.

Марказ ва ҳужумдаги асосий фигуралар

Goal.com хабар беришича, ярим ҳимоя ва ҳужум чизиғи Ираола тактик тизимининг асосий двигателига айланади. Доминик Собослаи юқори прессинг имкониятлари билан янги бош мураббийнинг талабларига мукаммал мос тушувчи футболчи сифатида муҳим рол ўйнайди. Венгриялик ярим ҳимоячи ўзига қулай бўлган позицияда тўлиқ очилиши кутилмоқда.

Шунинг билан бирга, Флориан Виртс ҳам жамоада катта мавсумни ўтказишга шай турибди. Унинг тўпсиз ҳаракатдаги юқори фаоллиги ва иш ҳажми испаниялик мутахассиснинг услубига жуда мос келади. Ҳужум чизиғининг олд қисмида эса Александр Исак асосий фигуралардан бири бўлиб, мураббийнинг ақлли прессинг талабларидан фойдаланган ҳолда ўзининг дарвоза қаршисидаги ўткир маҳоратини яна намоён этишга интилади.

ЛиверпулАндони ИраолаАнглия Премер-лигасиТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал афсонаси Маркус Рэшфорд ва Майлс Люис-Скелли айирбошлашини ёқладиАрсенал афсонаси Маркус Рэшфорд ва Майлс Люис-Скелли айирбошлашини ёқладиБугун, 14:18Филип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиФилип Ёргенсен Страцбурга кўчиб ўтдиБугун, 13:54Марчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасМарчегиани: Suzuki ва Викарио Ювентус учун тайёр эмасБугун, 13:50Ли Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиЛи Диксон: Винисиус трансфери атрофидаги вазият Арсенал учун фойдали бўлдиБугун, 13:34Рандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиРандал Коло Муани Тоттенхемаги муваффақиятсизлик сабабларини тушунтирдиБугун, 13:30Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)