«Ижтимоий дафтарлар» доирасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилди
«Темир дафтар», «Ёшлар дафтари» ва «Аёллар дафтари» доирасидаги қарздорликларни ундириш натижасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилди. Мазкур йўналишда жами 1 418 та актив савдога чиқарилиб, шундан 739 таси банклар фойдасига, 540 таси солиқ қарздорлиги бўйича ва 139 таси бошқа тоифадаги ҳужжатлар асосида сотувга қўйилди.
Ижтимоий аҳамиятга эга «Темир дафтар», «Ёшлар дафтари» ва «Аёллар дафтари» доирасидаги ишларни самарали ташкил этиш, шунингдек, мавжуд қарздорликларни ундириш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилди.
Мазкур йўналишда жами 1 418 та актив савдога чиқарилган бўлиб, шундан 739 таси банклар фойдасига, 540 таси солиқ қарздорлиги бўйича, 139 таси эса бошқа тоифадаги ҳужжатлар асосида савдога чиқарилган.
Амалга оширилган ишлар ижтимоий дафтарларга киритилган фуқаролар ва оилаларни қўллаб-қувватлаш, мавжуд муаммоларни бартараф этиш ҳамда ажратилган маблағлардан самарали фойдаланишни таъминлашга қаратилган.
…