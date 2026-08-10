«Ижтимоий дафтарлар» доирасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилди

·59·Жамият
«Ижтимоий дафтарлар» доирасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилди
Қисқача

«Темир дафтар», «Ёшлар дафтари» ва «Аёллар дафтари» доирасидаги қарздорликларни ундириш натижасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилди. Мазкур йўналишда жами 1 418 та актив савдога чиқарилиб, шундан 739 таси банклар фойдасига, 540 таси солиқ қарздорлиги бўйича ва 139 таси бошқа тоифадаги ҳужжатлар асосида сотувга қўйилди.

Ижтимоий аҳамиятга эга «Темир дафтар», «Ёшлар дафтари» ва «Аёллар дафтари» доирасидаги ишларни самарали ташкил этиш, шунингдек, мавжуд қарздорликларни ундириш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилди.

Мазкур йўналишда жами 1 418 та актив савдога чиқарилган бўлиб, шундан 739 таси банклар фойдасига, 540 таси солиқ қарздорлиги бўйича, 139 таси эса бошқа тоифадаги ҳужжатлар асосида савдога чиқарилган.

Амалга оширилган ишлар ижтимоий дафтарларга киритилган фуқаролар ва оилаларни қўллаб-қувватлаш, мавжуд муаммоларни бартараф этиш ҳамда ажратилган маблағлардан самарали фойдаланишни таъминлашга қаратилган.

Темир дафтарЁшлар дафтариАёллар дафтари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хабиб Нурмагомедовдан муҳим маслаҳат: «Шунчаки уни четга суринг!»Хабиб Нурмагомедовдан муҳим маслаҳат: «Шунчаки уни четга суринг!»Бугун, 18:04Валюта харидида янги енгиллик: лимит 5 баравар ошдиВалюта харидида янги енгиллик: лимит 5 баравар ошдиБугун, 16:01Қимор рекламасига аралашган ўзбекистонлик блогер қидирувга берилдиҚимор рекламасига аралашган ўзбекистонлик блогер қидирувга берилдиБугун, 14:28Деновда уйи бузилган оилага янги уй қуриладиДеновда уйи бузилган оилага янги уй қуриладиБугун, 12:58Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бошқарув сервис компаниялари фойдасига ундирувлар ташкил қилинмоқда Бугун, 12:47Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)Навоийда даҳшатли фожиа: 59 ёшли ишчини қум босиб қолди (видео)Бугун, 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди