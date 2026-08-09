Андижонда зилзила: қайси туманларда ер қимирлаши кучлироқ сезилди?
9 август куни соат 08:33 да Андижон вилоятида магнитудаси 3, ўчоғи 10 километр чуқурликда бўлган зилзила қайд этилди. Ер қимирлаши Марҳамат ва Булоқбоши туманларида 2–3 балл, Асака ва Хўжаобод туманларида эса 2 балл даражасида сезилди. Зилзила эпицентри Тошкент шаҳридан 276 километр жануби-шарқда, 40,57° шимолий кенглик ва 72,37° шарқий узунлик координаталарида жойлашган.
Бугун, 9 август куни Андижон вилоятида зилзила қайд этилди. Бу ҳақда Сейсмопрогностик мониторинг Республика маркази расман маълум қилди.
Марказ маълумотига кўра, ер қимирлаши соат 08:33 да содир бўлган. Зилзиланинг эпицентри Тошкент шаҳридан 276 километр жануби-шарқда жойлашган бўлиб, магнитудаси 3, ўчоғининг чуқурлиги эса 10 километрни ташкил этган.
Мутахассислар қайд этишича, зилзиланинг координаталари 40,57° шимолий кенглик ва 72,37° шарқий узунлик нуқталарига тўғри келади.
Ўзбекистон ҳудудида ер қимирлаши қуйидаги туманларда сезилди:
Марҳамат тумани — 2–3 балл (8 км);
Булоқбоши тумани — 2–3 балл (10 км);
Асака тумани — 2 балл (17 км);
Хўжаобод тумани — 2 балл (22 км).
Ҳозирча зилзила оқибатида жабрланганлар ёки вайронагарчиликлар ҳақида расмий маълумот берилмаган.
…