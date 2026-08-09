Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урди
Родриг Де Пол Леагуес Куп доирасида Монтеррейга қарши ўйинда гол уриб, Лионель Мессининг отаси Хорхе Месси вафоти муносабати билан 10-рақамли либосини намойиш этди. 68 ёшида вафот этган Хорхе Месси Лионель Мессининг фаолиятидаги энг ишончли маслаҳатчиларидан бири бўлган. Лионель Месси отасининг вафоти сабабли рафиқаси ва фарзандлари билан Росариога қайтган. Интер Маями учрашувда ҳисобни очганига қарамай, Монтеррейга 2:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
Интер Маями жамоаси яримҳимоячиси Родриг Де Пол Леагуес Куп доирасидаги Монтеррейга қарши кечган учрашувда яқин дўсти ва сардори Лионель Мессининг оиласига ёрдам ва ҳамжиҳатлик рамзи сифатида таъсирли қадам ташлади. Goal.com хабар беришича, аргентиналик футболчи рақиб дарвозасини ишғол қилгач, махсус ишора орқали жамоа сардорининг оғир жудолигига ўзининг муносабатини билдирди. Бу вақтда Лионель Месси отасининг вафоти муносабати билан шошилинч равишда Ватанига қайтиб кетганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, 39 ёшли Лионель Мессининг отаси Хорхе Месси 68 ёшида вафот этган. Сўнгги ойларда унинг соғлиғида жиддий муаммолар кузатилиб, шифокорлар назоратида бўлган. Аргентинанинг Санаторио Центро шифохонасидан хабар олингач, етти карра Олтин тўп соҳиби зудлик билан рафиқаси ва фарзандлари ҳамроҳлигида ўғил-қизлари ҳамда онасини қўллаб-қувватлаш учун ўзининг туғилиб ўсган шаҳри Росариога йўл олган.
Майдондаги эмоционал лаҳза ва ҳурмат бажо келтиришЛеагуес Куп учрашувининг асосий воқеаларидан бири майдон марказида тажрибали бразилиялик футболчи Каземиро ташаббуси билан бошланган ҳужум бўлди. У жарима майдончаси яқинида турган Родриг Де Полни тўп билан таъминлади. Де Пол иккиланиб ўтирмасдан аниқ зарба йўллади ва ҳисобни очиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.
Гол урилгач, анъанавий қувонч намойиш қилиш ўрнига, яримҳимоячининг ўз либосини ечиб, остидан Лионель Мессининг машҳур 10-рақамли либосини кўрсатгани мухлислар ва мутахассисларнинг эътиборини тортди. Бу ҳаракат жамоа ичидаги қалин биродарлик ва оғир кунда бир-бирига элка тутиш тамойилининг ёрқин намунасига айланди.
Хорхе Мессининг жаҳон футболидаги ўрниМарҳум Хорхе Месси ўғли учун шунчаки ота эмас, балки унинг улкан профессионал империясининг асосчиси ва фаолиятидаги энг ишончли маслаҳатчи бўлган. Лионельнинг Барселонадаги илк шартномасидан тортиб, кейинги барча йирик трансферларигача бўлган жараёнларда у доимо таянч бўлиб келган. Лионельнинг болаликдаги илк қадамлари билан боғлиқ бўлган Невеллъс Олд Бойс клуби ҳам марҳумнинг оиласига чуқур ҳамдардлик билдириб, унинг ўғлининг фаолиятидаги ўрнини алоҳида эътироф этди.
Гарчи учрашув давомида Интер Маями устунликка эришган бўлса-да, рақиб жамоа характер кўрсатиб, ҳисобни тенглаштирди ва якунда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Шунга қарамай, учрашувнинг спорт натижасидан кўра инсоний фазилатлар ва Лионель Месси оиласининг қайғуси барчанинг эътиборида қолди.
Ҳозирги вақтда бутун дунё футбол жамоатчилиги, собиқ жамоадошлар ва рақиб клублар Месси оиласига ўзларининг чуқур таъзия ва далда сўзларини йўлламоқда. Лионель Месси эса яқинларининг ёнида бўлиш учун вақтинча футбол майдонларидан йироқда бўлиб турибди.
…