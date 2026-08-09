Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урди

·23·Спорт
Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урди
Қисқача

Родриг Де Пол Леагуес Куп доирасида Монтеррейга қарши ўйинда гол уриб, Лионель Мессининг отаси Хорхе Месси вафоти муносабати билан 10-рақамли либосини намойиш этди. 68 ёшида вафот этган Хорхе Месси Лионель Мессининг фаолиятидаги энг ишончли маслаҳатчиларидан бири бўлган. Лионель Месси отасининг вафоти сабабли рафиқаси ва фарзандлари билан Росариога қайтган. Интер Маями учрашувда ҳисобни очганига қарамай, Монтеррейга 2:1 ҳисобида мағлуб бўлди.

Интер Маями жамоаси яримҳимоячиси Родриг Де Пол Леагуес Куп доирасидаги Монтеррейга қарши кечган учрашувда яқин дўсти ва сардори Лионель Мессининг оиласига ёрдам ва ҳамжиҳатлик рамзи сифатида таъсирли қадам ташлади. Goal.com хабар беришича, аргентиналик футболчи рақиб дарвозасини ишғол қилгач, махсус ишора орқали жамоа сардорининг оғир жудолигига ўзининг муносабатини билдирди. Бу вақтда Лионель Месси отасининг вафоти муносабати билан шошилинч равишда Ватанига қайтиб кетганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, 39 ёшли Лионель Мессининг отаси Хорхе Месси 68 ёшида вафот этган. Сўнгги ойларда унинг соғлиғида жиддий муаммолар кузатилиб, шифокорлар назоратида бўлган. Аргентинанинг Санаторио Центро шифохонасидан хабар олингач, етти карра Олтин тўп соҳиби зудлик билан рафиқаси ва фарзандлари ҳамроҳлигида ўғил-қизлари ҳамда онасини қўллаб-қувватлаш учун ўзининг туғилиб ўсган шаҳри Росариога йўл олган.

Майдондаги эмоционал лаҳза ва ҳурмат бажо келтириш

Леагуес Куп учрашувининг асосий воқеаларидан бири майдон марказида тажрибали бразилиялик футболчи Каземиро ташаббуси билан бошланган ҳужум бўлди. У жарима майдончаси яқинида турган Родриг Де Полни тўп билан таъминлади. Де Пол иккиланиб ўтирмасдан аниқ зарба йўллади ва ҳисобни очиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.

Гол урилгач, анъанавий қувонч намойиш қилиш ўрнига, яримҳимоячининг ўз либосини ечиб, остидан Лионель Мессининг машҳур 10-рақамли либосини кўрсатгани мухлислар ва мутахассисларнинг эътиборини тортди. Бу ҳаракат жамоа ичидаги қалин биродарлик ва оғир кунда бир-бирига элка тутиш тамойилининг ёрқин намунасига айланди.

Хорхе Мессининг жаҳон футболидаги ўрни

Марҳум Хорхе Месси ўғли учун шунчаки ота эмас, балки унинг улкан профессионал империясининг асосчиси ва фаолиятидаги энг ишончли маслаҳатчи бўлган. Лионельнинг Барселонадаги илк шартномасидан тортиб, кейинги барча йирик трансферларигача бўлган жараёнларда у доимо таянч бўлиб келган. Лионельнинг болаликдаги илк қадамлари билан боғлиқ бўлган Невеллъс Олд Бойс клуби ҳам марҳумнинг оиласига чуқур ҳамдардлик билдириб, унинг ўғлининг фаолиятидаги ўрнини алоҳида эътироф этди.

Гарчи учрашув давомида Интер Маями устунликка эришган бўлса-да, рақиб жамоа характер кўрсатиб, ҳисобни тенглаштирди ва якунда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Шунга қарамай, учрашувнинг спорт натижасидан кўра инсоний фазилатлар ва Лионель Месси оиласининг қайғуси барчанинг эътиборида қолди.

Ҳозирги вақтда бутун дунё футбол жамоатчилиги, собиқ жамоадошлар ва рақиб клублар Месси оиласига ўзларининг чуқур таъзия ва далда сўзларини йўлламоқда. Лионель Месси эса яқинларининг ёнида бўлиш учун вақтинча футбол майдонларидан йироқда бўлиб турибди.

Лионель МессиРодриг Де ПолИнтер МаямиЛеагуес КупФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиРубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиБугун, 13:12Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаГарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:11Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиЧелси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиБугун, 12:51Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаРодри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаБугун, 12:33Федерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиФедерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиБугун, 12:00Дана Уайт Макгрегорнинг ресторанида меҳмон бўлди: унга видеомурожаат йўллади!Дана Уайт Макгрегорнинг ресторанида меҳмон бўлди: унга видеомурожаат йўллади!Бугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)