Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)
Актриса Юлдуз Ражабова ва турмуш ўртоғи Емре Истанбулга борган Фотима Режаметовани меҳмон қилди. Улар шаҳар марказида сайр қилиб, ресторанда бирга вақт ўтказган ва суҳбатлашган. Учрашув давомида икки ижодкорнинг самимий қучоқлашуви ҳамда илиқ хайрлашуви акс етган. Мас Усер вантинг онлй суммарй; но ехтра. Чекк спеллинг апостропҳес. "ў" усес курлй апостропҳе, девелопер сайс тутуқ белгиси учун ъ ишлатинг. Неед усе страигҳт ъ. Алсо "Турмуш ўртоғи".
Актриса Юлдуз Ражабова ва турмуш ўртоғи Эмре Истанбулга борган Фотима Режаметовани меҳмон қилди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда уларнинг шаҳар марказида сайр қилгани, ресторанда бирга вақт ўтказгани ва учрашув якунида самимий хайрлашгани акс этган.
Айниқса, икки ижодкорнинг кўришган пайтдаги самимий қучоқлашуви мухлислар эътиборини тортди. Кадрлар учрашув расмий эмас, илиқ дўстона муҳитда ўтганини кўрсатади.
Истанбул кўчаларида бирга сайр
Видеолавҳанинг дастлабки қисмида Фотима Режаметова ва Юлдуз Ражабова Истанбулнинг гавжум кўчаларидан бирида ҳаракатланаётганини кўриш мумкин.
Атрофда сайёҳлар, шаҳар трамвайи ва Истанбулга хос гавжум муҳит кўзга ташланади. Кейин улар ресторанга кириб, бирга вақт ўтказишади.
Кадрлардан кўринишича, учрашув оддий меҳмондорчилик ва суҳбат шаклида ўтган.
Дастурхон атрофида самимий суҳбат
Ресторанда Фотима Режаметова ва Юлдуз Ражабова бир стол атрофида узоқ суҳбатлашаётгани акс этган.
Кейин дастурхонга турли таомлар ва анъанавий турк чойи тортилади. Юлдуз Ражабованинг турмуш ўртоғи Эмре ҳам учрашувда иштирок этган.
Шу тариқа, Истанбулдаги меҳмондорчилик фақат икки актрисанинг учрашуви эмас, балки яқинлар иштирокидаги оилавий ва дўстона даврага айланган.
Кўчадаги қучоқлашув энг илиқ лавҳа бўлди
Учрашувнинг тасодифий бўлгани ва бир бирини таниб қолишгани акс этган кадрлар эса айниқса самимий чиқди. Яъни лавҳада Юлдуз Ражабованинг Фотима Режаметова томон хурсанд бўлиб югуриб келаётгани, кейин эса уларнинг қучоқлашгани акс этган.
Юлдуз Ражабова ва Фотима Режаметова ресторан олдида суҳбатни давом эттиради. Кейин улар бир-бирини бағрига босиб, илиқ хайрлашади.
Бу кадрлар икки ижодкор ўртасидаги илиқ муносабатни янада яққол кўрсатди.
Мухлисларга оддий ҳаётдан лавҳа
Томошабинлар машҳурларни кўпинча саҳна, кино ёки расмий тадбирларда кўришга одатланган. Шу сабаб ижодкорларнинг оддий ҳаётдаги учрашувлари ҳам доимо қизиқиш уйғотади.
Бу сафар ҳам марказда катта тадбир ёки янги лойиҳа эмас, балки Истанбулдаги оддий меҳмондорчилик бўлди.
Фотима Режаметованинг Истанбулга ташрифи Юлдуз Ражабова ва унинг турмуш ўртоғи Эмре билан самимий учрашувга уланди. Тарқалган кадрлардан эса сафарнинг энг илиқ хотираларидан бири айнан шу дийдорлашув бўлганини англаш мумкин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…