Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)

·63·Жамият
Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)
Қисқача

Актриса Юлдуз Ражабова ва турмуш ўртоғи Емре Истанбулга борган Фотима Режаметовани меҳмон қилди. Улар шаҳар марказида сайр қилиб, ресторанда бирга вақт ўтказган ва суҳбатлашган. Учрашув давомида икки ижодкорнинг самимий қучоқлашуви ҳамда илиқ хайрлашуви акс етган. Мас Усер вантинг онлй суммарй; но ехтра. Чекк спеллинг апостропҳес. "ў" усес курлй апостропҳе, девелопер сайс тутуқ белгиси учун ъ ишлатинг. Неед усе страигҳт ъ. Алсо "Турмуш ўртоғи".

Актриса Юлдуз Ражабова ва турмуш ўртоғи Эмре Истанбулга борган Фотима Режаметовани меҳмон қилди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда уларнинг шаҳар марказида сайр қилгани, ресторанда бирга вақт ўтказгани ва учрашув якунида самимий хайрлашгани акс этган.

Айниқса, икки ижодкорнинг кўришган пайтдаги самимий қучоқлашуви мухлислар эътиборини тортди. Кадрлар учрашув расмий эмас, илиқ дўстона муҳитда ўтганини кўрсатади.

Истанбул кўчаларида бирга сайр

Видеолавҳанинг дастлабки қисмида Фотима Режаметова ва Юлдуз Ражабова Истанбулнинг гавжум кўчаларидан бирида ҳаракатланаётганини кўриш мумкин.

Атрофда сайёҳлар, шаҳар трамвайи ва Истанбулга хос гавжум муҳит кўзга ташланади. Кейин улар ресторанга кириб, бирга вақт ўтказишади.

Кадрлардан кўринишича, учрашув оддий меҳмондорчилик ва суҳбат шаклида ўтган.

Дастурхон атрофида самимий суҳбат

Ресторанда Фотима Режаметова ва Юлдуз Ражабова бир стол атрофида узоқ суҳбатлашаётгани акс этган.

Кейин дастурхонга турли таомлар ва анъанавий турк чойи тортилади. Юлдуз Ражабованинг турмуш ўртоғи Эмре ҳам учрашувда иштирок этган.

Шу тариқа, Истанбулдаги меҳмондорчилик фақат икки актрисанинг учрашуви эмас, балки яқинлар иштирокидаги оилавий ва дўстона даврага айланган.

Кўчадаги қучоқлашув энг илиқ лавҳа бўлди

Учрашувнинг тасодифий бўлгани ва бир бирини таниб қолишгани акс этган кадрлар эса айниқса самимий чиқди. Яъни лавҳада Юлдуз Ражабованинг Фотима Режаметова томон хурсанд бўлиб югуриб келаётгани, кейин эса уларнинг қучоқлашгани акс этган.

Юлдуз Ражабова ва Фотима Режаметова ресторан олдида суҳбатни давом эттиради. Кейин улар бир-бирини бағрига босиб, илиқ хайрлашади.

Бу кадрлар икки ижодкор ўртасидаги илиқ муносабатни янада яққол кўрсатди.

Мухлисларга оддий ҳаётдан лавҳа

Томошабинлар машҳурларни кўпинча саҳна, кино ёки расмий тадбирларда кўришга одатланган. Шу сабаб ижодкорларнинг оддий ҳаётдаги учрашувлари ҳам доимо қизиқиш уйғотади.

Бу сафар ҳам марказда катта тадбир ёки янги лойиҳа эмас, балки Истанбулдаги оддий меҳмондорчилик бўлди.

Фотима Режаметованинг Истанбулга ташрифи Юлдуз Ражабова ва унинг турмуш ўртоғи Эмре билан самимий учрашувга уланди. Тарқалган кадрлардан эса сафарнинг энг илиқ хотираларидан бири айнан шу дийдорлашув бўлганини англаш мумкин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Юлдуз РажабоваФотима РежаметоваИстанбулЭмре
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Бугун, 12:50Андижонда зилзила: қайси туманларда ер қимирлаши кучлироқ сезилди?Андижонда зилзила: қайси туманларда ер қимирлаши кучлироқ сезилди?Бугун, 12:03Арман Царукян ўзбек паловини танлади: кадрлар эътибор тортди (видео)Арман Царукян ўзбек паловини танлади: кадрлар эътибор тортди (видео)Бугун, 11:42Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолдиЎзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолдиБугун, 05:37Ҳокимликдаги «танишлар» ва 100 млн сўмлик тузоқ: Косондаги ер фирибгарлигиҲокимликдаги «танишлар» ва 100 млн сўмлик тузоқ: Косондаги ер фирибгарлигиКеча, 21:59Автобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаядиАвтобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаядиКеча, 21:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди