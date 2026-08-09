“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)
Айшвария Рай 15 ёшли қизи Арадхия билан тушган сурати орқали мухлислар эътиборини тортди. Арадхия “Дҳирубҳаи Амбани Интернатионал Счоол”да таҳсил олиб, спектакл ва турли тадбирларда фаол иштирок этмоқда. Унинг отаси Абхишек Баччан ва бобоси Амитабх Баччан санъатга қизиқишига қарши эмаслиги айтилса, Айшвария Рай ва бувиси Жайя Баччан Арадхиянинг тинч ва фаровон ҳаёт кечиришини исташи таъкидланади.
“Дунё гўзали” номи билан танилган ҳинд актрисаси Айшвария Рай 15 ёшли қизи Арадхия билан тушган сурати орқали мухлислар эътиборини яна бир бор тортди.
Арадхия Ҳиндистондаги энг нуфузли таълим муассасаларидан бири — “Dhirubhai Ambani International School”да таҳсил олмоқда. У мактабда ўтказиладиган спектакль ва турли тадбирларда фаол иштирок этиб, саҳнага бўлган қизиқишини намоён қилмоқда.
Шу боис Арадхиянинг келажакда актриса бўлиши эҳтимоли ҳақида ҳам гап-сўзлар пайдо бўлмоқда. Айниқса, унинг отаси Абхишек Баччан ва бобоси, машҳур актёр Амитабх Баччан унинг санъатга қизиқишига қарши эмаслиги айтилади.
Бироқ оилада Арадхиянинг келажаги борасида турли қарашлар борлиги ҳақида ҳам хабарлар тарқалган. Айшвария Райнинг ўзи ва бувиси Жайя Баччан Арадхияни тинч ва фаровон ҳаёт кечириб, муносиб инсонга турмушга чиқишини исташи таъкидланади.
Арадхия эса ҳозирданоқ саҳнада ўзини синаб кўрмоқда. Унинг келажакда қайси йўлни танлаши — актрисалик ёки бошқа соҳа бўладими, буни вақт кўрсатади.
Ҳинд актрисаси Аишваря Рай 1994 йилда 'Miss World' (Дунё гўзали) унвонини қўлга киритган.
…