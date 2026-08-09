“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)

·109·Маданият
“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)
Қисқача

Айшвария Рай 15 ёшли қизи Арадхия билан тушган сурати орқали мухлислар эътиборини тортди. Арадхия “Дҳирубҳаи Амбани Интернатионал Счоол”да таҳсил олиб, спектакл ва турли тадбирларда фаол иштирок этмоқда. Унинг отаси Абхишек Баччан ва бобоси Амитабх Баччан санъатга қизиқишига қарши эмаслиги айтилса, Айшвария Рай ва бувиси Жайя Баччан Арадхиянинг тинч ва фаровон ҳаёт кечиришини исташи таъкидланади.

“Дунё гўзали” номи билан танилган ҳинд актрисаси Айшвария Рай 15 ёшли қизи Арадхия билан тушган сурати орқали мухлислар эътиборини яна бир бор тортди.

Арадхия Ҳиндистондаги энг нуфузли таълим муассасаларидан бири — “Dhirubhai Ambani International School”да таҳсил олмоқда. У мактабда ўтказиладиган спектакль ва турли тадбирларда фаол иштирок этиб, саҳнага бўлган қизиқишини намоён қилмоқда.

Шу боис Арадхиянинг келажакда актриса бўлиши эҳтимоли ҳақида ҳам гап-сўзлар пайдо бўлмоқда. Айниқса, унинг отаси Абхишек Баччан ва бобоси, машҳур актёр Амитабх Баччан унинг санъатга қизиқишига қарши эмаслиги айтилади.

Ayshvariya Ray va uning qizi an'anaviy hind liboslarida suratga tushmoqda.

Бироқ оилада Арадхиянинг келажаги борасида турли қарашлар борлиги ҳақида ҳам хабарлар тарқалган. Айшвария Райнинг ўзи ва бувиси Жайя Баччан Арадхияни тинч ва фаровон ҳаёт кечириб, муносиб инсонга турмушга чиқишини исташи таъкидланади.

Арадхия эса ҳозирданоқ саҳнада ўзини синаб кўрмоқда. Унинг келажакда қайси йўлни танлаши — актрисалик ёки бошқа соҳа бўладими, буни вақт кўрсатади.

Ҳинд актрисаси Аишваря Рай 1994 йилда 'Miss World' (Дунё гўзали) унвонини қўлга киритган.

Aishwarya Rai toj va "Dunyo go'zali 1994" lentalari bilan jilmayib turibdi.
Айшвария РайАмитабх БаччанАбхишек БаччанҲиндистонДхирубхай Амбани Халқаро Мактаби
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)Бугун, 12:40Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)Бугун, 11:46Бир кунда 1 миллиард сўмдан ортиқ: "Ўргимчак одам: Янги кун" Ўзбекистонда рекорд янгиландиБир кунда 1 миллиард сўмдан ортиқ: "Ўргимчак одам: Янги кун" Ўзбекистонда рекорд янгиландиБугун, 06:08BLACKPINK 10 ёшда: гуруҳ аъзолари 10 йиллигини ўзгача тадбир уюштириб нишонлашдиBLACKPINK 10 ёшда: гуруҳ аъзолари 10 йиллигини ўзгача тадбир уюштириб нишонлашдиБугун, 05:50Юлдуз Усмонова “Уммон”нинг Бухорода бекор қилинган концертига ўзининг кескин фикрларини билдирди (видео)Юлдуз Усмонова “Уммон”нинг Бухорода бекор қилинган концертига ўзининг кескин фикрларини билдирди (видео)Кеча, 19:54Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)Кеча, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди