Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)

·63·Маданият
Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)
Қисқача

Ўзбекистон хизмат кўрсатган артисти Раъно Зокирова 7 август куни 57 ёшни қарши олди. Ўғли Умид Зокиров ва келини, актриса Дилбар Зокирова, унга сариқ атиргуллардан иборат катта букет совға қилиб, гуллар орасига 10 дона 100 долларлик пулларни жойлаштирди. Раъно Зокирова пуллар оддий қоғоз эканини, инсон учун энг муҳими меҳр ва эътибор эканини таъкидлаб, яқинларига миннатдорчилик билдирди.

Ўзбекистон хизмат кўрсатган артисти Раъно Зокирова 7 август куни 57 ёшни қарши олди. Актрисанинг таваллуд куни ўғли томонидан Instagram саҳифасига жойланган видео орқали кенг жамоатчиликка маълум бўлди.

Видеода Раъно Зокированинг ўғли Умид Зокиров ва келини, актриса Дилбар Зокирова, онаси учун махсус совға тайёрлагани акс этган. Улар актриса учун чиройли сариқ атиргуллардан иборат катта букет харид қилиб, гуллар орасига 10 дона 100 долларлик пулларни жойлаштирган. Шундан сўнг улар биргаликда Раъно Зокировани туғилган куни билан табриклаган.

Актриса эса яқинларининг эътиборидан хурсанд бўлган. У пуллар оддий қоғоз эканини, инсон учун энг муҳими эса меҳр ва эътибор эканини таъкидлаб, ўғли ҳамда келинига миннатдорчилик билдирган.

Актрисанинг ушбу самимий лаҳзалари кузатувчиларга ҳам манзур бўлган. Изоҳларда кўплаб мухлислар Раъно Зокировани таваллуд куни билан табриклаб, унга соғлик, узоқ умр ва оилавий бахт тилаган.

Маълумот учун, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, ўзбек ва совет театри ҳамда киноси актрисаси Раъно Зокирова 1969 йил 7 август куни Тошкент шаҳрида туғилган. У Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтида таҳсил олган. Актриса кўп йиллик ижодий фаолияти давомида театр ва кино соҳасида ўзига хос ўрин эгаллаган.

Раъно ЗокироваЎзбекистонТошкентИнстаграмУмид Зокиров
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)Бугун, 12:35“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)Бугун, 12:10Бир кунда 1 миллиард сўмдан ортиқ: "Ўргимчак одам: Янги кун" Ўзбекистонда рекорд янгиландиБир кунда 1 миллиард сўмдан ортиқ: "Ўргимчак одам: Янги кун" Ўзбекистонда рекорд янгиландиБугун, 06:08BLACKPINK 10 ёшда: гуруҳ аъзолари 10 йиллигини ўзгача тадбир уюштириб нишонлашдиBLACKPINK 10 ёшда: гуруҳ аъзолари 10 йиллигини ўзгача тадбир уюштириб нишонлашдиБугун, 05:50Юлдуз Усмонова “Уммон”нинг Бухорода бекор қилинган концертига ўзининг кескин фикрларини билдирди (видео)Юлдуз Усмонова “Уммон”нинг Бухорода бекор қилинган концертига ўзининг кескин фикрларини билдирди (видео)Кеча, 19:54Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)Имрон 27 кило озди: “Ҳозир саҳнада бемалол қимирлаяпман” (видео)Кеча, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди