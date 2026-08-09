Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)
Ўзбекистон хизмат кўрсатган артисти Раъно Зокирова 7 август куни 57 ёшни қарши олди. Ўғли Умид Зокиров ва келини, актриса Дилбар Зокирова, унга сариқ атиргуллардан иборат катта букет совға қилиб, гуллар орасига 10 дона 100 долларлик пулларни жойлаштирди. Раъно Зокирова пуллар оддий қоғоз эканини, инсон учун энг муҳими меҳр ва эътибор эканини таъкидлаб, яқинларига миннатдорчилик билдирди.
Ўзбекистон хизмат кўрсатган артисти Раъно Зокирова 7 август куни 57 ёшни қарши олди. Актрисанинг таваллуд куни ўғли томонидан Instagram саҳифасига жойланган видео орқали кенг жамоатчиликка маълум бўлди.
Видеода Раъно Зокированинг ўғли Умид Зокиров ва келини, актриса Дилбар Зокирова, онаси учун махсус совға тайёрлагани акс этган. Улар актриса учун чиройли сариқ атиргуллардан иборат катта букет харид қилиб, гуллар орасига 10 дона 100 долларлик пулларни жойлаштирган. Шундан сўнг улар биргаликда Раъно Зокировани туғилган куни билан табриклаган.
Актриса эса яқинларининг эътиборидан хурсанд бўлган. У пуллар оддий қоғоз эканини, инсон учун энг муҳими эса меҳр ва эътибор эканини таъкидлаб, ўғли ҳамда келинига миннатдорчилик билдирган.
Актрисанинг ушбу самимий лаҳзалари кузатувчиларга ҳам манзур бўлган. Изоҳларда кўплаб мухлислар Раъно Зокировани таваллуд куни билан табриклаб, унга соғлик, узоқ умр ва оилавий бахт тилаган.
Маълумот учун, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, ўзбек ва совет театри ҳамда киноси актрисаси Раъно Зокирова 1969 йил 7 август куни Тошкент шаҳрида туғилган. У Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтида таҳсил олган. Актриса кўп йиллик ижодий фаолияти давомида театр ва кино соҳасида ўзига хос ўрин эгаллаган.
…