Меизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқарди
Меизу брендига қарашли Пандаер компанияси 80 ваттгача қувват берувчи янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини сотувга чиқарди. GaN технологиясига асосланган адаптер 13,9 миллиметр қалинликдаги корпусга эга бўлиб, ўлчами 85,5 × 50 миллиметр, оғирлиги эса 99 граммни ташкил этади. Қурилма учта USB-C порти билан жиҳозланган, асосий порт Меизу мЧарге орқали 80 ваттгача, бошқа портлар эса 65 ваттгача қувватни қўллаб-қувватлайди.
Меизу брендига қарашли Пандаер компанияси ихчам ўлчамли ва юқори қувватга эга янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини расман сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, замонавий нитрид галлий (GaN) технологиясига асосланган мазкур қурилма ихчамлиги ҳамда ўта юпқа корпуси билан бозордаги ўхшаш гаджетлардан яққол ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги адаптер қалинлиги атиги 13,9 миллиметрни ташкил этувчи ясси корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг умумий ўлчами 85,5 × 50 миллиметрга, оғирлиги эса 99 граммга тенг. Бундай кўрсаткичлар фойдаланувчиларга ушбу қувватлаш мосламасини кундалик сумкада ёки ҳатто ҳамёнда ҳам қийналмасдан олиб юриш имконини беради.
Техник имкониятлар ва қувват тақсимотиМазкур адаптер дарҳол учта замонавий USB-C порти билан жиҳозланган бўлиб, бу бир вақтнинг ўзида бир нечта гаджетларни қувватлантириш эҳтиёжини қондиради. Асосий USB-C порти Меизу мЧарге хусусий технологияси ёрдамида 80 ваттгача қувват етказиб беришга қодир. Бошқа брендга мансуб қурилмалар учун эса USB Повер Деливерй 3.0 ва ППС протоколлари орқали 65 ваттгача қувват тақдим этилади.
Қолган иккита USB-C портининг ҳар бири ҳам 65 ваттгача қувватни қўллаб-қувватлайди. Шу боис Пандаер PTC16 нафақат смартфон ва планшетларни, балки баъзи турдаги ноутбукларни ҳам муаммосиз қувватлай олади. Бир нечта қурилма бир вақтда уланганда қувват автоматик равишда тақсимланади: иккита порт банд бўлганда 45+20 В ёки 45+15 В, учала порт ишлатилганда эса асосий порт 45 В, қолган иккитаси мос равишда 15 ваттдан қувват беради.
Протоколлар ва нарх сиёсатиҚувватлагич кенг кўламли тезкор қувватлаш протоколларини, жумладан Меизу мЧарге, USB ПД 3.0, ППС, АВС, шунингдек Huawei ФКП, СКП ва Qualcomm Қуикк Чарге 4+ стандартларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса уни турли ишлаб чиқарувчиларнинг мобил ва кўчма қурилмалари билан мукаммал мослашишини таъминлайди.
Ҳозирги вақтда Пандаер PTC16 расмий ТМалл онлайн-дўконида 229 юан (тахминан 32 АҚШ доллари) нархда сотувга чиқарилган. Махсусакция купонларидан фойдаланилганда эса ушбу ихчам ва қувватли гаджет нархини 149 юан, яни тахминан 21 долларгача пасайтириш мумкин.
…