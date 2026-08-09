Меизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқарди

·31·Техно
Меизу компанияси 80 ваттли янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини чиқарди
Қисқача

Меизу брендига қарашли Пандаер компанияси 80 ваттгача қувват берувчи янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини сотувга чиқарди. GaN технологиясига асосланган адаптер 13,9 миллиметр қалинликдаги корпусга эга бўлиб, ўлчами 85,5 × 50 миллиметр, оғирлиги эса 99 граммни ташкил этади. Қурилма учта USB-C порти билан жиҳозланган, асосий порт Меизу мЧарге орқали 80 ваттгача, бошқа портлар эса 65 ваттгача қувватни қўллаб-қувватлайди.

Меизу брендига қарашли Пандаер компанияси ихчам ўлчамли ва юқори қувватга эга янги Пандаер PTC16 қувватлаш мосламасини расман сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, замонавий нитрид галлий (GaN) технологиясига асосланган мазкур қурилма ихчамлиги ҳамда ўта юпқа корпуси билан бозордаги ўхшаш гаджетлардан яққол ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги адаптер қалинлиги атиги 13,9 миллиметрни ташкил этувчи ясси корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг умумий ўлчами 85,5 × 50 миллиметрга, оғирлиги эса 99 граммга тенг. Бундай кўрсаткичлар фойдаланувчиларга ушбу қувватлаш мосламасини кундалик сумкада ёки ҳатто ҳамёнда ҳам қийналмасдан олиб юриш имконини беради.

Техник имкониятлар ва қувват тақсимоти

Мазкур адаптер дарҳол учта замонавий USB-C порти билан жиҳозланган бўлиб, бу бир вақтнинг ўзида бир нечта гаджетларни қувватлантириш эҳтиёжини қондиради. Асосий USB-C порти Меизу мЧарге хусусий технологияси ёрдамида 80 ваттгача қувват етказиб беришга қодир. Бошқа брендга мансуб қурилмалар учун эса USB Повер Деливерй 3.0 ва ППС протоколлари орқали 65 ваттгача қувват тақдим этилади.

Қолган иккита USB-C портининг ҳар бири ҳам 65 ваттгача қувватни қўллаб-қувватлайди. Шу боис Пандаер PTC16 нафақат смартфон ва планшетларни, балки баъзи турдаги ноутбукларни ҳам муаммосиз қувватлай олади. Бир нечта қурилма бир вақтда уланганда қувват автоматик равишда тақсимланади: иккита порт банд бўлганда 45+20 В ёки 45+15 В, учала порт ишлатилганда эса асосий порт 45 В, қолган иккитаси мос равишда 15 ваттдан қувват беради.

Протоколлар ва нарх сиёсати

Қувватлагич кенг кўламли тезкор қувватлаш протоколларини, жумладан Меизу мЧарге, USB ПД 3.0, ППС, АВС, шунингдек Huawei ФКП, СКП ва Qualcomm Қуикк Чарге 4+ стандартларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса уни турли ишлаб чиқарувчиларнинг мобил ва кўчма қурилмалари билан мукаммал мослашишини таъминлайди.

Ҳозирги вақтда Пандаер PTC16 расмий ТМалл онлайн-дўконида 229 юан (тахминан 32 АҚШ доллари) нархда сотувга чиқарилган. Махсусакция купонларидан фойдаланилганда эса ушбу ихчам ва қувватли гаджет нархини 149 юан, яни тахминан 21 долларгача пасайтириш мумкин.

МеизуПандаер PTC16Қувватлаш мосламасиGaN технологиясиТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Nova Лаке-С процессорлари учун ўта қувватли графикани тайёрламоқдаIntel Nova Лаке-С процессорлари учун ўта қувватли графикани тайёрламоқдаБугун, 13:21iQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилдиiQOO Z11 смартфони расмий суратларда намойиш этилдиБугун, 11:52OnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаOnePlus Европа бозорини тарк этмоқда ва фойдаланувчиларга совғалар тарқатмоқдаБугун, 06:54Коинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиКоинотда япон ракетасининг қолдиғи жуда аниқ суратга олиндиБугун, 04:28Даркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиДаркнетга Boeing самолётларининг махфий чизмалари сизиб чиқдиБугун, 03:20Amazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинAmazonнинг Техасдаги янги лойиҳаси АҚШдаги энг йирик экологик ифлослантирувчига айланиши мумкинБугун, 02:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди