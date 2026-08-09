90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?
90 ёшгача соғлом яшашни кафолатлайдиган ягона маҳсулот ёки усул йўқ, аммо мунтазам ҳаракат, тўғри овқатланиш, етарли уйқу, ижтимоий алоқалар ва мияни фаол сақлаш узоқ умр имкониятига таъсир қилади. Етарлича жисмоний фаол бўлмаган инсонларда эрта ўлим хавфи 20–30 фоиз юқорироқ бўлиб, ЖССТ катталарга ҳафтасига камида 150 дақиқа ўртача интенсивликдаги фаолликни тавсия қилади.
90 ёшгача соғлом ва тетик яшашни кафолатлайдиган битта маҳсулот, машқ ёки «сирли усул» йўқ. Аммо инсоннинг ҳар куни такрорлайдиган одатлари узоқ ва соғлом ҳаёт имкониятига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Ҳаракат, овқатланиш, ижтимоий алоқалар, уйқу ва мияни фаол сақлаш ҳақидаги тавсияларнинг кўпида илмий асос бор. Бироқ интернетда тарқалган рўйхатдаги айрим машҳур маслаҳатлар — масалан, «контраст душ доридан кучли» деган фикр — нафақат бўрттирилган, балки баъзи одамлар учун хавфли ҳам бўлиши мумкин.
1. Ҳаракат — узоқ умр учун энг кучли одатлардан бири
«Диванга ётдингизми — қариш бошланади» деган ибора жуда кескин, аммо унинг ортида муҳим ҳақиқат бор: узоқ вақт ҳаракатсиз яшаш соғлиққа фойда бермайди.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотига кўра, етарлича жисмоний фаол бўлмаган инсонларда эрта ўлим хавфи фаол одамларга нисбатан 20–30 фоиз юқорироқ. Мунтазам ҳаракат юрак-қон томир касалликлари, 2-тур диабет, айрим саратон турлари ва йиқилишлар хавфини камайтириш, шунингдек мия саломатлиги ва уйқуни яхшилаш билан боғланган.
Бунинг учун ҳар куни спортзалга бориш шарт эмас. Тез юриш, велосипед, сузиш, боғда ишлаш ёки бошқа фаол ҳаракатлар ҳам ҳисобга киради. ЖССТ катталарга ҳафтасига камида 150 дақиқа ўртача интенсивликдаги фаолликни тавсия қилади.
Шу маънода боғда ишлашнинг «энергия бериши» мистик жараён эмас — у ҳаракат, очиқ ҳаво ва кундалик фаолликни бирлаштириши мумкин.
2. «Камроқ енг» эмас, тўғри овқатланинг
«Узоқ умр кўрувчилар орасида семизлар йўқ» деган мутлақ даъво тўғри эмас. Аммо ортиқча вазн ва нотўғри овқатланиш бир қатор сурункали касалликлар хавфи билан боғлиқ.
АҚШ Миллий қариш институти соғлом қариш учун сабзавотлар, мевалар, дон маҳсулотлари, оқсил манбалари, сут маҳсулотлари ёки уларнинг муқобиллари ҳамда фойдали ёғлардан иборат хилма-хил рационга урғу беради. Қанча ейишдан ташқари, нимани ейиш ҳам муҳим.
Шунинг учун мақсад оч қолиш эмас. Асосий вазифа — организмга керакли озуқавий моддаларни олиб, ортиқча калория ва юқори даражада қайта ишланган маҳсулотларни чеклаш.
3. Ғазаб ва доимий стресс ҳақиқатан ҳам изсиз кетмайди
Ҳар бир хафагарчилик умрни аниқ неча кунга қисқартиришини ҳисоблаб бўлмайди. Лекин узоқ давом этувчи стресс организм учун ҳақиқий юк.
Американинг Юрак ассоциацияси маълумотига кўра, стресс пайтида юрак уриши ва қон босими вақтинча ошади. Сурункали стресс эса уйқу, энергия, овқатланиш одатлари ва юрак саломатлигига салбий таъсир қилиши мумкин.
Шунинг учун «ҳаммани кечиринг» тиббий рецепт эмас, аммо ғазабни йиллаб ичга ютиш ўрнига стрессни соғлом усулда бошқариш — ҳаракат, мулоқот, дам олиш ёки зарур бўлса мутахассис ёрдами — анча асосли стратегия.
4. Контраст душ доридан яхшими? Йўқ
Рўйхатдаги энг хавфли бўрттиришлардан бири шу.
Совуқ душ баъзи инсонларда сергаклик ҳиссини ошириши ёки машқдан кейин қисқа муддатли енгиллик бериши мумкин. Аммо унинг иммунитет, вазн ташлаш ёки узоқ умр бўйича имкониятлари ҳақидаги далиллар чекланган. Энг муҳими, контраст ёки совуқ душ ҳеч қандай дори-дармоннинг ўрнини босмайди.
Юрак касаллиги ёки аритмияси бор одамларда кескин совуқ сув қон босими ва юрак уришини ошириши мумкин. Шу сабаб бундай «чиниқиш» ҳамма учун бирдек хавфсиз эмас.
Қисқаси, шифокор буюрган дорини душ билан алмаштириш — бу lifehack эмас.
5. Мақсад билан яшашнинг қизиқ боғлиқлиги бор
«Инсон нима учун яшаётганини билгунча яшайди» — поэтик ифода. Аммо ҳаётда мақсад ҳисси ва саломатлик ўртасида қизиқ боғлиқлик ҳақиқатан ҳам кузатилган.
50 ёшдан ошган 13 мингдан зиёд одам иштирок этган кузатув тадқиқотида ҳаётида кучлироқ мақсад ҳисси бўлганларда кейинги саккиз йил давомида умумий ўлим хавфи пастроқ бўлган. Лекин бу мақсаднинг ўзи инсон умрини узайтиради, деган сабаб-оқибат исботи эмас — соғлом турмуш тарзи ва бошқа омиллар ҳам роль ўйнаши мумкин.
Барибир эрталаб туриш учун сабаб, мақсад ёки қизиқишга эга бўлиш руҳий фаровонлик нуқтаи назаридан арзимас нарса эмас.
6. Кулиш фойдали, аммо у қон босими дориси эмас
Юмор стрессни камайтиришга ёрдам бериши мумкин.
Mayo Clinic маълумотига кўра, кулиш организмнинг стресс реакциясига таъсир қилиб, аввал юрак уриши ва қон босимини ошириб, кейин уларнинг пасайишига ёрдам бериши мумкин. У мушакларни бўшаштириш ва кайфиятни яхшилаш билан ҳам боғланган.
Аммо гипертонияси бор инсон учун «кўпроқ кулинг» даволаш режаси эмас. Юмор фойдали қўшимча, холос.
7. Шифокордан эмас, текширувни кечиктиришдан қўрқиш маъқул
«Шифокорга бормайман, ўзим ўтиб кетади» деган ёндашув айниқса ёш ўтган сари яхши стратегия эмас.
Соғлом қариш фақат касаллик пайдо бўлганда даволанишни эмас, балки қон босими, қанд, холестерин ва ёшга мос профилактик текширувларни назорат қилишни ҳам ўз ичига олади. Миллий қариш институти соғлом турмуш одатларини тиббий назорат билан бирга олиб боришни соғлом қаришнинг муҳим қисми сифатида кўрсатади.
Шунинг учун «шифокорлардан қўрқманг» деган қисмда мантиқ бор. Аммо интернетдаги маслаҳатларни шифокор ўрнига қўйиш ҳам худди шундай хато.
8. Яқин инсонлар умр учун ҳам муҳим бўлиши мумкин
«Севинг: ёлғизлик умрни қисқартиради» деган гап романтик шиорга ўхшайди, аммо бу ерда жиддий илмий сигнал бор.
CDC ижтимоий яккаланиш ва ёлғизликни юрак касалликлари, инсульт, 2-тур диабет, депрессия, хавотир, деменция ва эртароқ ўлим хавфининг ортиши билан боғлайди. Катта ёшдагилар бу муаммога айниқса мойил.
Гап фақат романтик муҳаббат ҳақида эмас. Оила, дўстлар, қўшнилар ва инсон ўзини қадрли ҳис қиладиган ижтимоий муҳит ҳам муҳим.
9. Сув керак, аммо ҳамма учун бир хил меъёр йўқ
Организмга етарли суюқлик зарур. Катта ёшда сувсизланиш хавфи ортади ва у саломатлик учун жиддий муаммога айланиши мумкин.
Аммо «ҳамма кунига аниқ фалон литр сув ичиши керак» деган универсал формула йўқ. Эҳтиёж иқлим, жисмоний фаоллик, тана хусусиятлари, дорилар ва касалликларга қараб ўзгаради. Айниқса юрак ёки буйрак касаллиги бор инсонларда суюқлик миқдорига алоҳида ёндашиш талаб қилиниши мумкин.
10. Янги нарсаларни ўрганиш мияни ишлатишда давом этади
Ёш ўтгач янги тил, мусиқа асбоби ёки технологияни ўрганиш учун «кеч» бўлиб қолмайди.
АҚШ Миллий қариш институти катта ёшдагилар ҳам янги кўникмаларни ўрганиши, янги хотиралар шакллантириши ва айрим қобилиятларини яхшилаши мумкинлигини таъкидлайди. Янги ва ақлий жиҳатдан мураккаб машғулотлар хотира функциясига фойда бериши мумкин, гарчи бу деменциянинг олдини кафолатламаса ҳам.
Демак, китоб, янги касб, тил, мусиқа ёки ҳатто янги дастурни ўрганиш — шунчаки зерикишга қарши восита эмас.
90 ёшгача яшашнинг тайёр формуласи йўқ
Генетика, тасодиф, атроф-муҳит ва тиббий ҳолатларни инсон тўлиқ назорат қила олмайди. Шу сабаб ҳатто барча «тўғри» ишлар бажарилса ҳам, 90 ёшгача яшашга ҳеч ким кафолат бера олмайди.
Аммо назорат қилиш мумкин бўлган қисм бор: мунтазам ҳаракат, соғлом овқатланиш, чекишдан сақланиш, етарли уйқу, ижтимоий алоқалар, стрессни бошқариш, ақлий фаоллик ва касалликларни ўз вақтида назорат қилиш. NIA соғлом қариш билан боғланган турмуш омиллари қаторида жисмоний фаоллик, сифатли овқатланиш ва ақлий фаолликни ҳам алоҳида кўрсатади.
Яъни мақсад фақат 90 йил яшаш эмас. Энг катта ютуқ — ўша йилларнинг имкон қадар кўпроғини мустақил, ҳаракатчан ва соғлом ўтказиш.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…