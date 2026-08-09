Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабда

·39·Спорт
Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабда
Қисқача

Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри "Барселона"ни танлагани Жозе Моуриньюни қаттиқ ғазаблантирди, чунки у футболчини "Реал Мадрид" марказидаги тактик режаларининг асосий қисми деб билган эди. "Реал Мадрид" раҳбарияти марказий чизиққа бошқа футболчи харид қилинмаслигини билдиргач, мураббийлар штаби мавжуд таркиб билан ишлашга мажбур бўлди.

Европа футболида трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бири юзага келди. Goal.com нашрининг хабар беришича, тажрибали мутахассис Жозе Моуринью Манчестер Сити яримҳимоячиси РодриРеал Мадрид“ сафига ўтмаслигидан қаттиқ ғазабланган. Португалиялик мураббий испаниялик футболчини ўзининг марказдаги тактик режалари учун асосий ҳалқа деб ҳисоблаган эди, бироқ хавбек эътиборини ашаддий рақиб — „Барселона“ томон бурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Жозе Моуринью ушбу хабардан сўнг шокка тушган ва ўз ғазабини яшира олмаган. У бутун ёзги мавсумолди тайёргарлигини айнан жаҳон чемпионининг келишига мослаб тузиб чиққанди. Бироқ футболчининг Каталония клубини танлаши мураббийнинг барча режаларини чиппакка чиқарди.

Раҳбарият билан зиддият ва янги вазият

Вазият „Реал Мадрид“ раҳбарияти ва мураббий ўртасидаги бир нечта кескин суҳбатларга сабаб бўлди. Жозе Моуринью дарҳол бошқа нуфузли муқобил вариантни сотиб олишни талаб қилган бўлса-да, клуб раҳбарияти марказий чизиққа бошқа футболчи харид қилинмаслигини қатъий маълум қилди. Натижада, трансфер эшиклари ёпилди ва мураббийлар штаби мавжуд таркиб имкониятларидан келиб чиқиб иш кўришга мажбур бўлмоқда.

Эндиликда Жозе Моуринью жамоа тузилмасини тубдан ўзгартиришга ва мавжуд футболчиларнинг имкониятларидан максимал даражада фойдаланишга урунмоқда. Режага кўра, Бернардо Силва ва Арда Гулер тўп узатишларида муҳимроқ ролларни бажаришади. Хусусан, Бернардо Силва Оурелиен Тчуамени билан бирга чуқурроқ позициядаги жуфтликда ҳаракат қилиши кутилмоқда.

Бу тактик ўзгариш ёш Арда Гулер зиммасига улкан масъулият юклайди. Жозе Моуринью туркиялик иқтидор эгасини ўз вақтида Месут Ўзил кўрсатган даражадаги асосий ижодкор сифатида кўрмоқда. Вальдебебасдаги машғулотларда мураббийлар штаби ихтисослашган таянч яримҳимоячиси йўқлигини Бернардо Силва ҳамда Арманинг техник маҳорати эвазига қоплаш устида ишламоқда.

Келажак учун захира режаси ва ёш иқтидор

Гарчи „Реал Мадрид“ Родри ўрнига ҳозирча бошқа таянч яримҳимоячисини олиб келмасликка қарор қилган бўлса-да, клуб аллақачон келажак учун 30 миллион евролик муқобил режани ҳам белгилаб қўйган. „Аякс“ клубининг 18 ёшли иқтидори Жорти Мокио Лос-Бланкос скаутлари эътиборини тортди. Унинг жисмоний имкониятлари Ла Лига талабларига тўла мос келиши тахмин қилинмоқда.

Бироқ голландиялик футболчи билан шартнома 2031-йилгача тузилгани боис, уни Мадридга олиб келиш осон кечмайди. „Реал Мадрид“ Родрининг „Барселона“га ўтиши расман эълон қилинишини кутиб, шундан сўнггина белгиялик футболчи бўйича музокараларни фаоллаштириши кутилмоқда. Бу эса клуб трансфер сиёсатида тайёр юлдузлардан ташқари истиқболли ўсмирларга ҳам эътибор қаратаётганини кўрсатади.

Жозе МоуриньюРодриРеал МадридБарселонаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкинАрсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкинБугун, 13:33Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиРубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиБугун, 13:12Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаГарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:11Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиЧелси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиБугун, 12:51Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиБугун, 12:30Федерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиФедерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиБугун, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)