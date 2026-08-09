Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабда
Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри "Барселона"ни танлагани Жозе Моуриньюни қаттиқ ғазаблантирди, чунки у футболчини "Реал Мадрид" марказидаги тактик режаларининг асосий қисми деб билган эди. "Реал Мадрид" раҳбарияти марказий чизиққа бошқа футболчи харид қилинмаслигини билдиргач, мураббийлар штаби мавжуд таркиб билан ишлашга мажбур бўлди.
Европа футболида трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бири юзага келди. Goal.com нашрининг хабар беришича, тажрибали мутахассис Жозе Моуринью Манчестер Сити яримҳимоячиси Родри „Реал Мадрид“ сафига ўтмаслигидан қаттиқ ғазабланган. Португалиялик мураббий испаниялик футболчини ўзининг марказдаги тактик режалари учун асосий ҳалқа деб ҳисоблаган эди, бироқ хавбек эътиборини ашаддий рақиб — „Барселона“ томон бурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Жозе Моуринью ушбу хабардан сўнг шокка тушган ва ўз ғазабини яшира олмаган. У бутун ёзги мавсумолди тайёргарлигини айнан жаҳон чемпионининг келишига мослаб тузиб чиққанди. Бироқ футболчининг Каталония клубини танлаши мураббийнинг барча режаларини чиппакка чиқарди.
Раҳбарият билан зиддият ва янги вазиятВазият „Реал Мадрид“ раҳбарияти ва мураббий ўртасидаги бир нечта кескин суҳбатларга сабаб бўлди. Жозе Моуринью дарҳол бошқа нуфузли муқобил вариантни сотиб олишни талаб қилган бўлса-да, клуб раҳбарияти марказий чизиққа бошқа футболчи харид қилинмаслигини қатъий маълум қилди. Натижада, трансфер эшиклари ёпилди ва мураббийлар штаби мавжуд таркиб имкониятларидан келиб чиқиб иш кўришга мажбур бўлмоқда.
Эндиликда Жозе Моуринью жамоа тузилмасини тубдан ўзгартиришга ва мавжуд футболчиларнинг имкониятларидан максимал даражада фойдаланишга урунмоқда. Режага кўра, Бернардо Силва ва Арда Гулер тўп узатишларида муҳимроқ ролларни бажаришади. Хусусан, Бернардо Силва Оурелиен Тчуамени билан бирга чуқурроқ позициядаги жуфтликда ҳаракат қилиши кутилмоқда.
Бу тактик ўзгариш ёш Арда Гулер зиммасига улкан масъулият юклайди. Жозе Моуринью туркиялик иқтидор эгасини ўз вақтида Месут Ўзил кўрсатган даражадаги асосий ижодкор сифатида кўрмоқда. Вальдебебасдаги машғулотларда мураббийлар штаби ихтисослашган таянч яримҳимоячиси йўқлигини Бернардо Силва ҳамда Арманинг техник маҳорати эвазига қоплаш устида ишламоқда.
Келажак учун захира режаси ва ёш иқтидорГарчи „Реал Мадрид“ Родри ўрнига ҳозирча бошқа таянч яримҳимоячисини олиб келмасликка қарор қилган бўлса-да, клуб аллақачон келажак учун 30 миллион евролик муқобил режани ҳам белгилаб қўйган. „Аякс“ клубининг 18 ёшли иқтидори Жорти Мокио Лос-Бланкос скаутлари эътиборини тортди. Унинг жисмоний имкониятлари Ла Лига талабларига тўла мос келиши тахмин қилинмоқда.
Бироқ голландиялик футболчи билан шартнома 2031-йилгача тузилгани боис, уни Мадридга олиб келиш осон кечмайди. „Реал Мадрид“ Родрининг „Барселона“га ўтиши расман эълон қилинишини кутиб, шундан сўнггина белгиялик футболчи бўйича музокараларни фаоллаштириши кутилмоқда. Бу эса клуб трансфер сиёсатида тайёр юлдузлардан ташқари истиқболли ўсмирларга ҳам эътибор қаратаётганини кўрсатади.
…