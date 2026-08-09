Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!

·33·Жамият
Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!
Қисқача

Фарғона шаҳрида «Мансур Казанский» лақаби билан танилган Мансур Арипов 100 минг доллар олаётган вақтида қўлга олинди. У ва 1968 йилда туғилган шериги фуқарога тегишли 1,2 млн долларлик нотурар жойни қайтариб бериш эвазига товламачилик йўли билан 200 минг доллар талаб қилганликда гумонланмоқда. Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 165-моддаси билан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчилар процессуал тартибда ушланди.

Фарғона шаҳрида уюшган жиноятчиликка алоқадор бўлган, «Мансур Казанский» лақаби билан танилган Мансур Арипов ва унинг шериги қўлга олинди. Улар фуқарога тегишли нотурар жойни қайтариб бериш эвазига товламачилик йўли билан 200 минг доллар талаб қилганликда гумонланмоқда.

Бу ҳақда Фарғона вилояти ИИБ ахборот хизмати расмий баёнот берди.

1,2 млн долларлик битим ва 200 минг долларлик «тузоқ»

Текширув тафсилотларига кўра, Мансур Арипов Тошкент шаҳрида яшовчи фуқаронинг 1 миллион 200 минг долларга тенг бўлган нотурар жойини сотиб олишга келишади. Келишувга кўра, ҳисоб-китоб ушбу объектни гаровга қўйиш ва банк кредити олиш орқали амалга оширилиши керак эди.

Бино нотариал тартибда Арипов номига расмийлаштирилгач, у кредитнинг ойлик тўловлари ҳамда фоиз ставкалари билан танишиб чиқиб, кредит олишдан бош тортган.

Товламачилик схемаси: М. Арипов бинони асл эгасига қайтариб бериш ўрнига, уни жабрланувчи номига қайта расмийлаштириш эвазига 200 минг доллар талаб қила бошлаган.

Бундан ташқари, у 1968 йилда туғилган шериги билан бирга жабрланувчининг тадбиркор ҳамкорига ҳам руҳий босим ўтказиб, унинг ўзига нисбатан қораловчи материаллар тўплангани ва жиноий жавобгарликка торттириш билан қўрқитиб, пул беришга мажбурлаган.

Нотариал идорадаги тезкор тадбир

Фарғона вилояти ИИБ ҳамда ДХХ ходимлари ҳамкорлигида махсус тезкор тадбир ўтказилди.

Тадбир давомида гумонланувчи Фарғона шаҳрининг Бурҳониддин Марғиноний кўчасида жойлашган нотариал идорада нотурар бинони қайтариб бериш эвазига 100 минг долларни ашёвий далил билан олаётган вақтида воқеа жойида ушланди.

Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 165-моддаси (товламачилик) билан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчилар процессуал тартибда ушланган.

Ҳуқуқ-тартибот органлари мурожаати: Ушбу шахсларнинг ноқонуний хатти-ҳаракатларидан жабр кўрган фуқаролар бўлса, дарҳол 102 қисқа рақамига қўнғироқ қилиб хабар беришлари сўралади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Мансур АриповФарғонаТошкентДавлат хавфсизлик хизмати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Бугун, 12:31Андижонда зилзила: қайси туманларда ер қимирлаши кучлироқ сезилди?Андижонда зилзила: қайси туманларда ер қимирлаши кучлироқ сезилди?Бугун, 12:03Арман Царукян ўзбек паловини танлади: кадрлар эътибор тортди (видео)Арман Царукян ўзбек паловини танлади: кадрлар эътибор тортди (видео)Бугун, 11:42Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолдиЎзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолдиБугун, 05:37Ҳокимликдаги «танишлар» ва 100 млн сўмлик тузоқ: Косондаги ер фирибгарлигиҲокимликдаги «танишлар» ва 100 млн сўмлик тузоқ: Косондаги ер фирибгарлигиКеча, 21:59Автобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаядиАвтобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаядиКеча, 21:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди