Ҳокимликдаги «танишлар» ва 100 млн сўмлик тузоқ: Косондаги ер фирибгарлиги
О. Наимов Косон тумани ҳокимлиги томонидан 30 йил муддатга ижарага берилган 6 гектар ер майдонини хусусийлаштириб беришни вада қилиб, И. Муродуллаевдан 100 миллион сўм олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди. У бу ишни ҳокимликдаги «қариндоши» орқали ҳал қилиб беришини айтган. Қашқадарё вилояти ИИБ ходимлари ўтказган тезкор тадбир ортидан ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Қашқадарё вилоятида Косон тумани ҳокимлиги томонидан ижарага берилган деҳқон хўжалиги ерини «сотиш ва хусусийлаштириб бериш»ни ваъда қилган сохта «воситачи» ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Ўзини атрофдагиларга «Жавоҳир» деб таништириб келган О. Наимов тумандоши И. Муродуллаевнинг ер сотиб олиш нияти борлигидан фойдаланиб, уни чув туширишга уринган.
«Ҳокимликдаги қариндош» ва сохта ваъдалар
Текширув тафсилотларига кўра, О. Наимов тумандошига Косон тумани ҳокимлиги томонидан 30 йил муддатга деҳқон хўжалиги юритиш учун ижарага ажратилган 6 гектар ер майдонини унинг номига хусусийлаштириб беришни таклиф қилган.
У ушбу ноқонуний битимни туман ҳокимлигининг қишлоқ хўжалиги бўлимида ишловчи «қариндоши» орқали ҳал қилиб беришини айтиб, хизмати эвазига 100 миллион сўм талаб қилган.
Фирибгарлик схемаси: О. Наимов ерни расмийлаштиришга оид ҳеч қандай амалий ёки ҳуқуқий ҳужжат тақдим этмаган бўлса-да, фуқародан келишилган пулларни олдиндан беришни қатъий талаб қилиб келган.
Тезкор тадбир ва ашёвий далиллар
Фуқаронинг мурожаатига асосан Қашқадарё вилояти ИИБ ходимлари томонидан махсус тезкор тадбир ўтказилди.
Тадбир давомида О. Наимов махсус кимёвий ишлов берилган 100 миллион сўм олаётган вақтида воқеа жойида ашёвий далиллар билан ушланди ва қўлга олинди.
Мазкур ҳолат юзасидан тегишли моддалар билан жиноят иши қўзғатилиб, ҳозирда дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…