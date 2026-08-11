Дельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатди
Лас-Вегасдан Атланта шаҳрига учаётган Делта самолётида йўловчилардан бири ҳаво кемасининг ҳақиқий тармоғига тақлид қилувчи сохта Wi-Fi нуқтасини яратди. Ҳодиса экипажни хавотирга солиб, учувчиларни диспетчерларга иккита махсус хабар юборишга мажбур қилди ва расмий текширув бошланди.
Лас-Вегасдан Атланта шаҳрига парвоз қилаётган Дельта авиакомпаниясига қарашли самолётда йўловчилардан бири ҳаво кемасининг асл симсиз тармоғига тақлид қилувчи сохта Wi-Fi нуқтасини яратди. Ушбу ҳодиса экипажни хавотирга солиб, учувчиларни вазият юзасидан диспетчерларга хабар беришга мажбур қилди ва ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан расмий текширув бошланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг авиакомпания вакили Морган Дуррантга таяниб хабар беришича, парвоз хавфсизлиги ҳеч қачон хавф остида бўлмаган ва самолётнинг бошқарув тизимларига салбий таъсир кўрсатилмаган. Шунингдек, ҳаво кемасининг ҳақиқий тармоқ тизими бузилмагани ҳам маълум қилинди.
Ҳодиса юзасидан тўлиқ маълумот тўплаш учун авиакомпания барча фактларни ўрганиб чиқмоқда. Дельта вакилининг сўзларига кўра, мазкур ҳолат синчковлик билан текширилишини таъминлаш мақсадида федерал ҳуқуқ-тартибот идоралари ва авиация регуляторлари билан яқиндан ҳамкорлик қилинади.
Тармоқнинг ўчирилиши ва учувчилар хабариСохта тармоқ аниқлангач, экипаж хавфсизлик чораси сифатида самолётдаги ҳақиқий Wi-Fi тармоғини тахминан 30 дақиқага ўчириб қўйишга қарор қилди. Вазиятнинг жиддийлигини тушунган учувчилар парвоз вақтида ҳаво ҳаракатини бошқариш хизматига иккита махсус хабар юборишган.
Учувчиларнинг ҳаво диспетчерлари билан мулоқотида номаълум йўловчи самолётнинг қонуний симсиз тармоғига ўхшатиб ясалган алдов Wi-Fi тармоғини яратгани таъкидланган. Бироқ экипажда бу ишни амалга оширган шахснинг ниятлари ёки ҳаракатлари ҳақида ортиқча маълумот бўлмаган.
Киберхавфсизлик анжуманлари ва технологик хавфларУчувчиларнинг тахминига кўра, мазкур рейсда ўтган ҳафта Лас-Вегас шаҳрида бўлиб ўтган киберхавфсизлик анжуманларидан қайтаётган йўловчилар ҳам бўлган. Ҳозирча ҳуқуқ-тартибот идоралари ушбу шахс айнан қандай мақсадни кўзлагани ва қандай қурилмалардан фойдаланганини аниқлаштирмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Wi-Fi Пинеapple каби тижорат мақсадида эркин сотиладиган қурилмалар ёрдамида сохта ёки зарарли тармоқни ўрнатиш жуда осон. Бундай ускуналар одатда профессионал хавфсизлик тестерлари томонидан компаниялар хавфсизлигини текшириш ёки хакерлик сирларини ўрганишни истаган ҳаваскорлар учун мўлжалланган бўлади.
Атланта полицияси департаменти бу борадаги барча саволларни федерал идораларга йўналтирди. Федерал авиация маъмурияти (ФАА) вакили Стив Кулм агентликка бу ҳодиса юзасидан ҳозирча расмий ҳисобот келиб тушмаганини маълум қилди, Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) эса TechCrunch сўровига дарҳол жавоб бермади.
…