Дельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатди

·19·Техно
Дельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатди
Қисқача

Лас-Вегасдан Атланта шаҳрига учаётган Делта самолётида йўловчилардан бири ҳаво кемасининг ҳақиқий тармоғига тақлид қилувчи сохта Wi-Fi нуқтасини яратди. Ҳодиса экипажни хавотирга солиб, учувчиларни диспетчерларга иккита махсус хабар юборишга мажбур қилди ва расмий текширув бошланди.

Лас-Вегасдан Атланта шаҳрига парвоз қилаётган Дельта авиакомпаниясига қарашли самолётда йўловчилардан бири ҳаво кемасининг асл симсиз тармоғига тақлид қилувчи сохта Wi-Fi нуқтасини яратди. Ушбу ҳодиса экипажни хавотирга солиб, учувчиларни вазият юзасидан диспетчерларга хабар беришга мажбур қилди ва ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан расмий текширув бошланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг авиакомпания вакили Морган Дуррантга таяниб хабар беришича, парвоз хавфсизлиги ҳеч қачон хавф остида бўлмаган ва самолётнинг бошқарув тизимларига салбий таъсир кўрсатилмаган. Шунингдек, ҳаво кемасининг ҳақиқий тармоқ тизими бузилмагани ҳам маълум қилинди.

Ҳодиса юзасидан тўлиқ маълумот тўплаш учун авиакомпания барча фактларни ўрганиб чиқмоқда. Дельта вакилининг сўзларига кўра, мазкур ҳолат синчковлик билан текширилишини таъминлаш мақсадида федерал ҳуқуқ-тартибот идоралари ва авиация регуляторлари билан яқиндан ҳамкорлик қилинади.

Тармоқнинг ўчирилиши ва учувчилар хабари

Сохта тармоқ аниқлангач, экипаж хавфсизлик чораси сифатида самолётдаги ҳақиқий Wi-Fi тармоғини тахминан 30 дақиқага ўчириб қўйишга қарор қилди. Вазиятнинг жиддийлигини тушунган учувчилар парвоз вақтида ҳаво ҳаракатини бошқариш хизматига иккита махсус хабар юборишган.

Учувчиларнинг ҳаво диспетчерлари билан мулоқотида номаълум йўловчи самолётнинг қонуний симсиз тармоғига ўхшатиб ясалган алдов Wi-Fi тармоғини яратгани таъкидланган. Бироқ экипажда бу ишни амалга оширган шахснинг ниятлари ёки ҳаракатлари ҳақида ортиқча маълумот бўлмаган.

Киберхавфсизлик анжуманлари ва технологик хавфлар

Учувчиларнинг тахминига кўра, мазкур рейсда ўтган ҳафта Лас-Вегас шаҳрида бўлиб ўтган киберхавфсизлик анжуманларидан қайтаётган йўловчилар ҳам бўлган. Ҳозирча ҳуқуқ-тартибот идоралари ушбу шахс айнан қандай мақсадни кўзлагани ва қандай қурилмалардан фойдаланганини аниқлаштирмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Wi-Fi Пинеapple каби тижорат мақсадида эркин сотиладиган қурилмалар ёрдамида сохта ёки зарарли тармоқни ўрнатиш жуда осон. Бундай ускуналар одатда профессионал хавфсизлик тестерлари томонидан компаниялар хавфсизлигини текшириш ёки хакерлик сирларини ўрганишни истаган ҳаваскорлар учун мўлжалланган бўлади.

Атланта полицияси департаменти бу борадаги барча саволларни федерал идораларга йўналтирди. Федерал авиация маъмурияти (ФАА) вакили Стив Кулм агентликка бу ҳодиса юзасидан ҳозирча расмий ҳисобот келиб тушмаганини маълум қилди, Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) эса TechCrunch сўровига дарҳол жавоб бермади.

ДельтаWi-FiКиберхавфсизликТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиРоскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиБугун, 21:26Жобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиЖобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 21:25Anthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиAnthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиБугун, 21:23Яндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиЯндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиБугун, 20:54Block Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиBlock Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиБугун, 20:51Сунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилдиСунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилдиБугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди