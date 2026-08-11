Block Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этилади

·20·Техно
Block Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этилади
Қисқача

Block Бласт!+ ўйини 3-сентябр куни Apple Аркаде хизматида рекламасиз версияда тақдим этилади. Ўйин Аппфигурес маълумотларига кўра, бутун тарихи давомида тахминан 725 миллион марта юклаб олинган, бошқа мустақил баҳолашларда эса бу кўрсаткич 868 миллион деб кўрсатилган. Block Бласт! 2025-йилда iPhone учун энг кўп юклаб олинган бепул ўйин бўлган ва 2026-йилнинг дастлабки ойларида ҳам рейтингларда 1-ўринни сақлаб қолган.

Ўтган йилнинг энг кўп юклаб олинган мобил ўйинларидан бири ҳисобланган Block Бласт! тез орада Apple компаниясининг обунага асосланган Apple Аркаде ўйинлар хизматида пайдо бўлади. Apple сешанба куни машҳур бошқотирма ўйинининг рекламасиз версияси бўлган Block Бласт!+ қўшилишини эълон қилди, бу эса фойдаланувчиларга севимли ўйинидан ҳеч қандай чалғитувчи омилларсиз баҳраманд бўлиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Аппфигурес таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, мазкур бошқотирма ўйини ўзининг бутун тарихи давомида тахминан 725 миллион марта юклаб олинган. Бошқа мустақил манбалар ва баҳолашлар эса бу кўрсаткич янада юқорироқ — 868 миллионга етганини кўрсатмоқда. Ўйин 3-сентябрь куни Apple Аркаде платформасида 2025-йилги App Store мукофоти совриндори бўлган Арт оф Фауна: Козй Пуззлес+ ва бошқа қизиқарли лойиҳалар билан биргаликда чиқарилади.

Ўйиннинг машҳурлиги ва юклаб олиш кўрсаткичлари

Apple ички маълумотларига кўра, Block Бласт! 2025-йилда iPhone учун чиқарилган энг кўп юклаб олинган бепул ўйин бўлган. Ўйинни яратувчи Ҳунгрй Стюдио ва Сенсор Товер каби учинчи томон иловалар таҳлили провайдерларининг хабар беришича, лойиҳа 2026-йилнинг дастлабки ойларида ҳам ўзининг етакчи мавқеини сақлаб қолган ва рейтингларда 1-ўринни эгаллаб келмоқда.

Бошқотирма ўйини ҳар ойда ўн миллионлаб янги фойдаланувчиларни ўзига жалб қилишда давом этаётгани сабабли мутахассисларда савол туғилади: нега студио ўсиш суръатлари пасаймаган бир пайтда рекламасиз Аркаде версиясини чиқаришга қарор қилди? Охирги ойларда ҳам ўйин юқори фаолликни кўрсатиб, бутун дунё бўйлаб 70 миллион кунлик ва 300 миллион ойлик фаол фойдаланувчиларга эга экани билдирилган эди. Ҳатто жорий йилдаги Коачелла фестивалида ҳам ушбу лойиҳа фаол тарғиб қилинганди.

Нима учун Аркаде версияси муҳим?

Бироқ, маълумотларни чуқурроқ таҳлил қилиш Block Бласт! юклаб олишлар сони 2024-йил охиридаги энг юқори чўққидан — ойига деярли 50 миллион марталик кўрсаткичдан бироз пасайганини кўрсатади. Бу эса ўйин муайян етуклик босқичига етганини ва уни Apple обуна хизматига киритиш учун қулай вақт келганини билдиради.

Кўп сонли мухлислар учун Аркаде версияси ўйиндаги энг зерикарли ҳолат — доимий равишда чиқиб келувчи рекламаларга барҳам беради. Ҳар бир мағлубиятдан сўнг янги ўйин сеансини бошлашдан олдин рекламаларнинг намойиш этилиши фойдаланувчиларни иловани мажбуран ёпиб, қайтадан очишга мажбур қилар эди. Бу эса мухлисларни узоқ вақтдан бери обуна орқали рекламасиз ўйнаш имкониятини сўрашга ундаган эди.

Apple Аркаде янги имкониятлари

Apple Аркаде хизматининг нархи 200 дан ортиқ ўйинларни ўз ичига олган ҳолда ойига 6,99 долларни ташкил қилади ёки уни индивидуал фойдаланувчилар учун ойига 19,95 доллардан бошланадиган Apple Оне режалари билан бирлаштириш мумкин. 3-сентябрь куни Аркаде хизматида ишга тушадиган бошқа лойиҳалар қаторига қуйидагилар киради:

  • NFL Ретро Бовл '27
  • Колоринг Гамес фор Фамилиес+
  • Летъс Плай! Оинк Гамес+ (тўққизта стол ўйинининг рақамли тўплами)

Apple АркадеBlock БластМобил ўйинларТехнологияИловалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиРоскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиБугун, 21:26Жобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиЖобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 21:25Anthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиAnthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиБугун, 21:23Яндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиЯндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушдиБугун, 20:54Дельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиДельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиБугун, 20:52Сунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилдиСунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилдиБугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди