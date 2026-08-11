Block Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этилади
Block Бласт!+ ўйини 3-сентябр куни Apple Аркаде хизматида рекламасиз версияда тақдим этилади. Ўйин Аппфигурес маълумотларига кўра, бутун тарихи давомида тахминан 725 миллион марта юклаб олинган, бошқа мустақил баҳолашларда эса бу кўрсаткич 868 миллион деб кўрсатилган. Block Бласт! 2025-йилда iPhone учун энг кўп юклаб олинган бепул ўйин бўлган ва 2026-йилнинг дастлабки ойларида ҳам рейтингларда 1-ўринни сақлаб қолган.
Ўтган йилнинг энг кўп юклаб олинган мобил ўйинларидан бири ҳисобланган Block Бласт! тез орада Apple компаниясининг обунага асосланган Apple Аркаде ўйинлар хизматида пайдо бўлади. Apple сешанба куни машҳур бошқотирма ўйинининг рекламасиз версияси бўлган Block Бласт!+ қўшилишини эълон қилди, бу эса фойдаланувчиларга севимли ўйинидан ҳеч қандай чалғитувчи омилларсиз баҳраманд бўлиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Аппфигурес таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, мазкур бошқотирма ўйини ўзининг бутун тарихи давомида тахминан 725 миллион марта юклаб олинган. Бошқа мустақил манбалар ва баҳолашлар эса бу кўрсаткич янада юқорироқ — 868 миллионга етганини кўрсатмоқда. Ўйин 3-сентябрь куни Apple Аркаде платформасида 2025-йилги App Store мукофоти совриндори бўлган Арт оф Фауна: Козй Пуззлес+ ва бошқа қизиқарли лойиҳалар билан биргаликда чиқарилади.
Ўйиннинг машҳурлиги ва юклаб олиш кўрсаткичлариApple ички маълумотларига кўра, Block Бласт! 2025-йилда iPhone учун чиқарилган энг кўп юклаб олинган бепул ўйин бўлган. Ўйинни яратувчи Ҳунгрй Стюдио ва Сенсор Товер каби учинчи томон иловалар таҳлили провайдерларининг хабар беришича, лойиҳа 2026-йилнинг дастлабки ойларида ҳам ўзининг етакчи мавқеини сақлаб қолган ва рейтингларда 1-ўринни эгаллаб келмоқда.
Бошқотирма ўйини ҳар ойда ўн миллионлаб янги фойдаланувчиларни ўзига жалб қилишда давом этаётгани сабабли мутахассисларда савол туғилади: нега студио ўсиш суръатлари пасаймаган бир пайтда рекламасиз Аркаде версиясини чиқаришга қарор қилди? Охирги ойларда ҳам ўйин юқори фаолликни кўрсатиб, бутун дунё бўйлаб 70 миллион кунлик ва 300 миллион ойлик фаол фойдаланувчиларга эга экани билдирилган эди. Ҳатто жорий йилдаги Коачелла фестивалида ҳам ушбу лойиҳа фаол тарғиб қилинганди.
Нима учун Аркаде версияси муҳим?Бироқ, маълумотларни чуқурроқ таҳлил қилиш Block Бласт! юклаб олишлар сони 2024-йил охиридаги энг юқори чўққидан — ойига деярли 50 миллион марталик кўрсаткичдан бироз пасайганини кўрсатади. Бу эса ўйин муайян етуклик босқичига етганини ва уни Apple обуна хизматига киритиш учун қулай вақт келганини билдиради.
Кўп сонли мухлислар учун Аркаде версияси ўйиндаги энг зерикарли ҳолат — доимий равишда чиқиб келувчи рекламаларга барҳам беради. Ҳар бир мағлубиятдан сўнг янги ўйин сеансини бошлашдан олдин рекламаларнинг намойиш этилиши фойдаланувчиларни иловани мажбуран ёпиб, қайтадан очишга мажбур қилар эди. Бу эса мухлисларни узоқ вақтдан бери обуна орқали рекламасиз ўйнаш имкониятини сўрашга ундаган эди.
Apple Аркаде янги имкониятлариApple Аркаде хизматининг нархи 200 дан ортиқ ўйинларни ўз ичига олган ҳолда ойига 6,99 долларни ташкил қилади ёки уни индивидуал фойдаланувчилар учун ойига 19,95 доллардан бошланадиган Apple Оне режалари билан бирлаштириш мумкин. 3-сентябрь куни Аркаде хизматида ишга тушадиган бошқа лойиҳалар қаторига қуйидагилар киради:
- NFL Ретро Бовл '27
- Колоринг Гамес фор Фамилиес+
- Летъс Плай! Оинк Гамес+ (тўққизта стол ўйинининг рақамли тўплами)
…