Яндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушди
«Яндекс Кнйиги» обуначилари Люмен номли сунъий интеллект ёрдамчисининг китоб қаҳрамонлари ҳақидаги илк имкониятларини синаб кўришлари мумкин. Функсия қаҳрамонлар, уларнинг воқеалар ривожидаги ўрни ва ўзаро муносабатлари ҳақида фойдаланувчи ўқиб ёки тинглаб улгурган қисм доирасида маълумот беради. Люмен Android ва iOS учун «Яндекс Кнйиги» иловаларида ҳамда лумен.yandex.ru сайти орқали ишлайди.
Яндекс матбуот хизматининг хабар беришича, «Яндекс Кнйиги» сервисининг обуначилари келгусида компаниянинг кўнгилочар хизматларига татбиқ этилиши режалаштирилган Люмен номли сунъий интеллект ёрдамчисининг илк имкониятларини синаб кўришлари мумкин. Янги функция китобхонларга асар қаҳрамонлари, уларнинг воқеалар ривожидаги ўрни ҳамда ўзаро муносабатлари ҳақида батафсил маълумот олиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янгилик, айниқса, китоб ўқиш ёки унинг аудиосини эшитиш жараёнида узоқ танаффуз қилган ва сюжет ипини бироз унутиб қўйган фойдаланувчилар учун жуда қўл келади. Сунъий интеллект ўқувчининг асарни қайси жойигача ўқиб ёки тинглаб келганини аниқ қайд этиб боради ва ҳеч қандай ортиқча тафсилотларни очиб ташламайди.
Спойлерлардан ҳоли ёндашувДастурчиларнинг таъкидлашича, Люмен келажакдаги воқеалар ҳақида олдиндан маълумот бермайди ва фақатгина фойдаланувчи танишиб улгурган қаҳрамонлар ҳамда воқеалар ҳақидангина сўзлаб беради. Бу эса асар мутолааси давомида интриганинг сақланиб қолишини таъминлайди.
Янги функциядан фойдаланиш жараёни ҳам жуда қулай тарзда ташкил этилган бўлиб, бунинг учун электрон ўқувчи ёки плеердаги Люмен тугмасини босиш ва «О персонажаҳ» бўлимини танлаш кифоя қилади. Ҳозирги кунда мазкур имконият асосий қаҳрамонлари мавжуд бўлган аксарият электрон ва аудиокитобларда ишлаб турибди.
Қаерда ва қандай ишлайди?Ҳозирги босқичда ушбу функциядан Android ҳамда iOS операцион тизимлари учун мўлжалланган «Яндекс Кнйиги» мобил иловалари орқали фойдаланиш мумкин. Шунингдек, фойдаланувчилар махсус лумен.yandex.ru веб-сайти орқали ҳам сунъий интеллект ёрдамчисини фаоллаштириш имкониятига эга.
Компания вакилларининг маълум қилишича, ушбу функция ҳозирча синов режимида ишлаётган бўлиб, келгусида тўлақонли сунъий интеллект хизматининг оммавий ишга туширилиши жорий йилнинг охиригача режалаштирилган. Бу эса келгусида рақамли адабиётлар билан ишлаш жараёнини янада қизиқарли ва интерактив босқичга олиб чиқади.
…