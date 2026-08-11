Яндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушди

·23·Техно
Яндекс Книгида персонажлар ҳақида сўзлаб берувчи сунъий интеллект ишга тушди
Қисқача

«Яндекс Кнйиги» обуначилари Люмен номли сунъий интеллект ёрдамчисининг китоб қаҳрамонлари ҳақидаги илк имкониятларини синаб кўришлари мумкин. Функсия қаҳрамонлар, уларнинг воқеалар ривожидаги ўрни ва ўзаро муносабатлари ҳақида фойдаланувчи ўқиб ёки тинглаб улгурган қисм доирасида маълумот беради. Люмен Android ва iOS учун «Яндекс Кнйиги» иловаларида ҳамда лумен.yandex.ru сайти орқали ишлайди.

Яндекс матбуот хизматининг хабар беришича, «Яндекс Кнйиги» сервисининг обуначилари келгусида компаниянинг кўнгилочар хизматларига татбиқ этилиши режалаштирилган Люмен номли сунъий интеллект ёрдамчисининг илк имкониятларини синаб кўришлари мумкин. Янги функция китобхонларга асар қаҳрамонлари, уларнинг воқеалар ривожидаги ўрни ҳамда ўзаро муносабатлари ҳақида батафсил маълумот олиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янгилик, айниқса, китоб ўқиш ёки унинг аудиосини эшитиш жараёнида узоқ танаффуз қилган ва сюжет ипини бироз унутиб қўйган фойдаланувчилар учун жуда қўл келади. Сунъий интеллект ўқувчининг асарни қайси жойигача ўқиб ёки тинглаб келганини аниқ қайд этиб боради ва ҳеч қандай ортиқча тафсилотларни очиб ташламайди.

Спойлерлардан ҳоли ёндашув

Дастурчиларнинг таъкидлашича, Люмен келажакдаги воқеалар ҳақида олдиндан маълумот бермайди ва фақатгина фойдаланувчи танишиб улгурган қаҳрамонлар ҳамда воқеалар ҳақидангина сўзлаб беради. Бу эса асар мутолааси давомида интриганинг сақланиб қолишини таъминлайди.

Янги функциядан фойдаланиш жараёни ҳам жуда қулай тарзда ташкил этилган бўлиб, бунинг учун электрон ўқувчи ёки плеердаги Люмен тугмасини босиш ва «О персонажаҳ» бўлимини танлаш кифоя қилади. Ҳозирги кунда мазкур имконият асосий қаҳрамонлари мавжуд бўлган аксарият электрон ва аудиокитобларда ишлаб турибди.

Қаерда ва қандай ишлайди?

Ҳозирги босқичда ушбу функциядан Android ҳамда iOS операцион тизимлари учун мўлжалланган «Яндекс Кнйиги» мобил иловалари орқали фойдаланиш мумкин. Шунингдек, фойдаланувчилар махсус лумен.yandex.ru веб-сайти орқали ҳам сунъий интеллект ёрдамчисини фаоллаштириш имкониятига эга.

Компания вакилларининг маълум қилишича, ушбу функция ҳозирча синов режимида ишлаётган бўлиб, келгусида тўлақонли сунъий интеллект хизматининг оммавий ишга туширилиши жорий йилнинг охиригача режалаштирилган. Бу эса келгусида рақамли адабиётлар билан ишлаш жараёнини янада қизиқарли ва интерактив босқичга олиб чиқади.

ЯндексСунъий интеллектКитобларТехнологияларИловалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиРоскосмос ва Яндекс Погода қуёш тутилишини жонли эфирда намойиш этадиБугун, 21:26Жобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиЖобй Авиатион Ресонант Ссиенсес компаниясини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 21:25Anthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиAnthropicнинг номаълум модели Риман гипотезасида жиддий силжиш қилдиБугун, 21:23Дельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиДельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиБугун, 20:52Block Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиBlock Бласт! ўйини Apple Аркаде хизматида рекламасиз тақдим этиладиБугун, 20:51Сунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилдиСунъий интеллект инфратузилмаси учун янги пластик кабеллар яратилдиБугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди