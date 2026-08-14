Қамоқхонага отасининг дуосини олиш учун келган қиз

·0·Жамият
Қамоқхонага отасининг дуосини олиш учун келган қиз

Тўйи арафасида бир қиз қамоқхонага отасининг дуосини олиш учун ташриф буюрди. Учрашув акс этган кадрлар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Инсон қилган хатоси учун қонун олдида жавоб бериши ва жазосини ўташи мумкин. Аммо қамоқхона деворлари инсон қалбидаги меҳр, соғинч ва яқинларига бўлган туйғуларни тўсиб қўя олмайди.

Ота қаерда бўлишидан қатъи назар, фарзанди учун барибир оталигича қолади. Унинг дуоси эса ҳаётининг энг муҳим кунларидан бирида фарзанд учун энг қадрли тилаклардан биридир.

Бу воқеа нафақат бир оиланинг тақдирини, балки ота меҳри, фарзандлик бурчи ва инсоний туйғуларнинг нақадар кучли эканини кўрсатиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги 350 ёшли ноёб тут дарахти энди расман табиий ёдгорлик деб эътироф этилдиТошкентдаги 350 ёшли ноёб тут дарахти энди расман табиий ёдгорлик деб эътироф этилдиБугун, 12:09«Авиачипталар — шармандалик, прокурор томошабин»: Сурхондарё ҳокимидан кутилмаган баёнот«Авиачипталар — шармандалик, прокурор томошабин»: Сурхондарё ҳокимидан кутилмаган баёнотБугун, 10:41«Мен кимман?» деган саволга жавоб берадиган 12 нуқта...«Мен кимман?» деган саволга жавоб берадиган 12 нуқта...Бугун, 08:49Ўзбекистонда 15 ёшли мактаб ўқувчиси фоҳишадан хавфли инфекция юқтириб олгани аниқландиЎзбекистонда 15 ёшли мактаб ўқувчиси фоҳишадан хавфли инфекция юқтириб олгани аниқландиБугун, 06:09Қарзларини ўз вақтида тўламаган фуқаронинг “TRACKER 2” автоулови хатландиҚарзларини ўз вақтида тўламаган фуқаронинг “TRACKER 2” автоулови хатландиКеча, 19:59Алимент тўлашдан қочиб юрган ота Урганчдаги қурилиш биносидан топилдиАлимент тўлашдан қочиб юрган ота Урганчдаги қурилиш биносидан топилдиКеча, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди