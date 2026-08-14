Қамоқхонага отасининг дуосини олиш учун келган қиз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тўйи арафасида бир қиз қамоқхонага отасининг дуосини олиш учун ташриф буюрди. Учрашув акс этган кадрлар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Инсон қилган хатоси учун қонун олдида жавоб бериши ва жазосини ўташи мумкин. Аммо қамоқхона деворлари инсон қалбидаги меҳр, соғинч ва яқинларига бўлган туйғуларни тўсиб қўя олмайди.
Ота қаерда бўлишидан қатъи назар, фарзанди учун барибир оталигича қолади. Унинг дуоси эса ҳаётининг энг муҳим кунларидан бирида фарзанд учун энг қадрли тилаклардан биридир.
Бу воқеа нафақат бир оиланинг тақдирини, балки ота меҳри, фарзандлик бурчи ва инсоний туйғуларнинг нақадар кучли эканини кўрсатиб турибди.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…