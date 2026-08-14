Родриқо Мора трансфери нега тўхтаб қолди?
Римнинг Рома клуби ва Португалиянинг Порту жамоаси ўртасида истеъдодли ярим ҳимоячи Родриқо Мора трансфери бўйича музокаралар вақтинчалик боши берк кўчага кириб қолди. Сўнгги кунларда томонлар келишувга эришиши мумкинлиги борасида ишонч юқори бўлганига қарамай, сўнгги тафсилотлар ва молиявий шартлардаги келишмовчиликлар жараённи секинлаштирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва бошқа спорт нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, Рома Португа 9 миллион евро миқдоридаги пулли ижара ва келгусида 41 миллион еврога сотиб олиш ҳуқуқини ўз ичига олган таклифни юборган. Умумий қиймати 50 миллион еврони ташкил этувчи бу сумма Португалия клубининг талабларига мос келади. Бироқ асосий муаммо трансфер мажбурий эмас, балки шунчаки ҳуқуқ сифатида кўрсатилганида қолмоқда.
Порту клуби президенти Андре Виллаш-Боаш ва машҳур агент Жорже Мендеш иштирокидаги воситачилик уринишлари ҳам ҳозирча кутилган натижани бермади. 2007-йилда туғилган Родриқо Мора Портунинг академияси тарбияланувчиси ҳисобланади ва клуб унинг кетишидан молиявий фойда кўришни ҳамда бюджетни мувозанатга келтиришни мақсад қилган. Шу сабабли португалияликлар маълум шартлар бажарилганда сотиб олиш мажбуриятга айланишини истамоқда.
Рома позицияси ва молиявий чекловларРимликлар эса молиявий Фаир-Плай қоидалари ва келишувдаги улкан рақамлар сабабли шартномага мажбурий сотиб олиш бандини киритишни қатъиян рад этмоқда. Бюджет имкониятлари чекланганлиги боис Рома раҳбарияти фақат ихтиёрий сотиб олиш шарти билан чекланишни маъқул топмоқда. Натижада икки клуб ўртасидаги музокаралар ҳозирча боши берк кўчага кириб қолди, бироқ келишув бутунлай барбод бўлгани йўқ.
Goal.com хабар беришича, Портунинг италиялик бош мураббийи Франческо Фариоли матбуот анжуманида трансфер миш--мишларига ўз муносабатини билдириб, вазиятни юмшатишга ҳаракат қилди. У Рим клуби билан бўлаётган музокараларни шунчаки ортиқча шовқин деб атади ва футболчи ўз жамоасида қолишини таъкидлади.
«Бу борада ҳеч қандай янгилик йўқ. Трансфер бозори доим шундай ишлайди. Чемпионат давом этаётган вақтда трансфер ойнасининг очиқ туришини нотўғри деб биламан, аммо бу барча томонлардан профессионалликни талаб қилади», — деди Фариоли.
Мураббийнинг Родриқо Мора бўйича қатъий қарориФариоли матбуот анжуманида жамоа футболчиси атрофида охирги ҳафтада жуда кўп хабарлар тарқалганини, бироқ уларнинг аксарияти аниқ асосга эга эмаслигини қўшимча қилди. Шунингдек, у ёш иқтидорнинг профессионал муносабатини алоҳида эътироф этди.
«Родриқо Мора — ажойиб профессионал, у Порту футболчиси ва клубнинг ашаддий мухлиси. Биз уни ўзимиз лозим топган вақтда майдонга туширамиз», дея якунлади бош мураббий.
…