Родриқо Мора трансфери нега тўхтаб қолди?

·0·Спорт
Родриқо Мора трансфери нега тўхтаб қолди?

Римнинг Рома клуби ва Португалиянинг Порту жамоаси ўртасида истеъдодли ярим ҳимоячи Родриқо Мора трансфери бўйича музокаралар вақтинчалик боши берк кўчага кириб қолди. Сўнгги кунларда томонлар келишувга эришиши мумкинлиги борасида ишонч юқори бўлганига қарамай, сўнгги тафсилотлар ва молиявий шартлардаги келишмовчиликлар жараённи секинлаштирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва бошқа спорт нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, Рома Португа 9 миллион евро миқдоридаги пулли ижара ва келгусида 41 миллион еврога сотиб олиш ҳуқуқини ўз ичига олган таклифни юборган. Умумий қиймати 50 миллион еврони ташкил этувчи бу сумма Португалия клубининг талабларига мос келади. Бироқ асосий муаммо трансфер мажбурий эмас, балки шунчаки ҳуқуқ сифатида кўрсатилганида қолмоқда.

Порту клуби президенти Андре Виллаш-Боаш ва машҳур агент Жорже Мендеш иштирокидаги воситачилик уринишлари ҳам ҳозирча кутилган натижани бермади. 2007-йилда туғилган Родриқо Мора Портунинг академияси тарбияланувчиси ҳисобланади ва клуб унинг кетишидан молиявий фойда кўришни ҳамда бюджетни мувозанатга келтиришни мақсад қилган. Шу сабабли португалияликлар маълум шартлар бажарилганда сотиб олиш мажбуриятга айланишини истамоқда.

Рома позицияси ва молиявий чекловлар

Римликлар эса молиявий Фаир-Плай қоидалари ва келишувдаги улкан рақамлар сабабли шартномага мажбурий сотиб олиш бандини киритишни қатъиян рад этмоқда. Бюджет имкониятлари чекланганлиги боис Рома раҳбарияти фақат ихтиёрий сотиб олиш шарти билан чекланишни маъқул топмоқда. Натижада икки клуб ўртасидаги музокаралар ҳозирча боши берк кўчага кириб қолди, бироқ келишув бутунлай барбод бўлгани йўқ.

Goal.com хабар беришича, Портунинг италиялик бош мураббийи Франческо Фариоли матбуот анжуманида трансфер миш--мишларига ўз муносабатини билдириб, вазиятни юмшатишга ҳаракат қилди. У Рим клуби билан бўлаётган музокараларни шунчаки ортиқча шовқин деб атади ва футболчи ўз жамоасида қолишини таъкидлади.

«Бу борада ҳеч қандай янгилик йўқ. Трансфер бозори доим шундай ишлайди. Чемпионат давом этаётган вақтда трансфер ойнасининг очиқ туришини нотўғри деб биламан, аммо бу барча томонлардан профессионалликни талаб қилади», — деди Фариоли.

Мураббийнинг Родриқо Мора бўйича қатъий қарори

Фариоли матбуот анжуманида жамоа футболчиси атрофида охирги ҳафтада жуда кўп хабарлар тарқалганини, бироқ уларнинг аксарияти аниқ асосга эга эмаслигини қўшимча қилди. Шунингдек, у ёш иқтидорнинг профессионал муносабатини алоҳида эътироф этди.

«Родриқо Мора — ажойиб профессионал, у Порту футболчиси ва клубнинг ашаддий мухлиси. Биз уни ўзимиз лозим топган вақтда майдонга туширамиз», дея якунлади бош мураббий.

РомаПортуРодриқо МораФранческо ФариолиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Комо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаКомо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаБугун, 18:11ПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиБугун, 18:00Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Бугун, 17:55Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!Бугун, 17:54Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!Бугун, 17:47Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Бугун, 17:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди