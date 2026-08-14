Блогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқда
Instagramда Кокош номи билан танилган блогер Комила Абдуқодирова Жиноят кодексининг 140-моддаси 3-қисми “а” банди бўйича 1 йил муддатга озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинганини айтди. Унга ижтимоий тармоқлардан фойдаланмаслик ва яшаш жойини ўзгартирмаслик каби чекловлар ҳам белгиланган. Блогер суд қароридан норози эканини билдириб, адвокат ёллаганини ва Ўзбекистонда адолат қарор топишига ишонишини маълум қилди.
Instagram’да Кокош номи билан танилган блогер Комила Абдуқодирова жарроҳлик амалиётидан кейинги воқеалар сабаб суд қарорига дуч келди. Бу иш аввал ҳам ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинган эди.
Блогер нима дейди?
Абдуқодированинг айтишича, операциядан сўнг унинг ҳолати ва шифокорлар фаолияти ҳақида ижтимоий тармоқларда кўплаб видеолар тарқалган. Бироқ кейинчалик ўзи айбдор сифатида жавобгарликка тортилганини таъкидламоқда.
Унга кўра, Жиноят кодексининг 140-моддаси 3-қисми “а” банди бўйича 1 йил муддатга озодликни чеклаш, шунингдек, ижтимоий тармоқлардан фойдаланмаслик ва яшаш жойини ўзгартирмаслик каби чекловлар белгиланган.
“Ўзбекистонда адолат қарор топишига ич-ичимдан ишонаман”, — дея блогер адвокат ёллаганини маълум қилган.
Адвокат экспертиза ҳақида гапирди
Блогернинг адвокати эса жарроҳлик амалиётидан сўнг Абдуқодировага нисбатан экспертиза тайинланганини айтган. Экспертиза хулосаси иш бўйича муҳим далиллардан бири сифатида кўрилмоқда.
Шу сабабли “шантаж” айблови қанчалик асосли эканига якуний баҳони суд ҳужжатлари ва экспертиза хулосаларини тўлиқ ўрганмасдан бериш қийин.
Сизнингча, бу ишда блогернинг айби борми ёки у ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилганми?
…