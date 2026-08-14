Блогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқда

·54·Жамият
Блогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқда
Қисқача

Instagramда Кокош номи билан танилган блогер Комила Абдуқодирова Жиноят кодексининг 140-моддаси 3-қисми “а” банди бўйича 1 йил муддатга озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинганини айтди. Унга ижтимоий тармоқлардан фойдаланмаслик ва яшаш жойини ўзгартирмаслик каби чекловлар ҳам белгиланган. Блогер суд қароридан норози эканини билдириб, адвокат ёллаганини ва Ўзбекистонда адолат қарор топишига ишонишини маълум қилди.

Instagram’да Кокош номи билан танилган блогер Комила Абдуқодирова жарроҳлик амалиётидан кейинги воқеалар сабаб суд қарорига дуч келди. Бу иш аввал ҳам ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинган эди.

Блогер нима дейди?

Абдуқодированинг айтишича, операциядан сўнг унинг ҳолати ва шифокорлар фаолияти ҳақида ижтимоий тармоқларда кўплаб видеолар тарқалган. Бироқ кейинчалик ўзи айбдор сифатида жавобгарликка тортилганини таъкидламоқда.

Унга кўра, Жиноят кодексининг 140-моддаси 3-қисми “а” банди бўйича 1 йил муддатга озодликни чеклаш, шунингдек, ижтимоий тармоқлардан фойдаланмаслик ва яшаш жойини ўзгартирмаслик каби чекловлар белгиланган.

Ўзбекистонда адолат қарор топишига ич-ичимдан ишонаман”, — дея блогер адвокат ёллаганини маълум қилган.

Адвокат экспертиза ҳақида гапирди

Блогернинг адвокати эса жарроҳлик амалиётидан сўнг Абдуқодировага нисбатан экспертиза тайинланганини айтган. Экспертиза хулосаси иш бўйича муҳим далиллардан бири сифатида кўрилмоқда.

Шу сабабли “шантаж” айблови қанчалик асосли эканига якуний баҳони суд ҳужжатлари ва экспертиза хулосаларини тўлиқ ўрганмасдан бериш қийин.

Сизнингча, бу ишда блогернинг айби борми ёки у ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилганми?

Комила АбдуқодироваКокошЎзбекистонИнстаграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиҚарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиБугун, 18:15Қарздорлик эвазига корхонанинг нотурар жойи хатланди Қарздорлик эвазига корхонанинг нотурар жойи хатланди Бугун, 18:12“Уй бошқаруви раҳбарлари” фуқаролардан 574,6 млн сўм ундирган“Уй бошқаруви раҳбарлари” фуқаролардан 574,6 млн сўм ундирганБугун, 15:56“Кулиб” расмга тушган қуён интернетни ҳайратда қолдирди (видео)“Кулиб” расмга тушган қуён интернетни ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 13:28 Қамоқхонага отасининг дуосини олиш учун келган қиз Қамоқхонага отасининг дуосини олиш учун келган қизБугун, 12:25Тошкентдаги 350 ёшли ноёб тут дарахти энди расман табиий ёдгорлик деб эътироф этилдиТошкентдаги 350 ёшли ноёб тут дарахти энди расман табиий ёдгорлик деб эътироф этилдиБугун, 12:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди