80 ёшида парашютда сакраган буви барчани ҳайратда қолдирди
Зоминлик 80 ёшли буви 3 минг метр баландликдан парашют билан сакраб, кўпчиликни ҳайратда қолдирди. У бу жасоратли парвозни амалга ошириш учун Сирдарё аеродромигача 118 километр масофани велосипедда босиб ўтди. Буви бутун умри давомида самолётдан парашют билан саклашни орзу қилган ва ниҳоят бу орзусини амалга оширган.
Орзу қилиш ва уни амалга ошириш учун ёш тўсиқ эмас. Буни 80 ёшли ўзбекистонлик буви ўзининг жасоратли ҳаракати билан яна бир бор исботлади.
Зоминлик буви 3 минг метр баландликдан парашют билан сакраб, ижтимоий тармоқларда кўпчиликнинг ҳайратига сабаб бўлди. Энг эътиборлиси, у бу жасоратли парвозни амалга ошириш учун Сирдарё аэродромигача 118 километр масофани велосипедда босиб ўтган.
Сакраш айнан 3 минг метр баландликдан амалга оширилган. Бувининг айтишича, у бутун умри давомида самолётдан парашют билан сакрашни орзу қилган. Ниҳоят, орзусини ортга сурмай, уни амалга оширишга қатъий қарор қилган.
Унинг бу ҳаракати нафақат жасорат, балки инсон ўз орзулари сари интилиш учун ҳеч қачон кеч эмаслигининг ёрқин намунаси бўлди.
Сизнингча, 80 ёшда бундай жасоратга қўл уриш учун инсонда қандай ирода бўлиши керак? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
…