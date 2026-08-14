Энди Робертсон Шотландия рекордини янгилашга яқин
Шотландия терма жамоаси сардори Энди Робертсон афсонавий Кеннй Далглишга тегишли бўлган мамлакат рекордини янгилашга атиги бешта ўйин қолди. 32 ёшли тажрибали қанот ҳимоячиси тез орада Шотландия сафида энг кўп майдонга тушган футболчига айланиши кутилмоқда ва бу воқелик мамлакат футболи тарихида муҳим саҳифа очади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Шотландия терма жамоасининг собиқ марказий ҳимоячиси Колин Хендри Энди Робертсоннинг бу натижасини чинакамига "ажойиб ютуқ" деб атаган. Хендрининг фикрича, ҳамюрти ўзининг профессионал ёндашуви ва барқарор ўйини эвазига мазкур эътирофга тўла ҳақли равишда лойиқдир.
Афсонавий марра сари дадил қадамКеннй Далглиш “Қирол Кеннй” номи билан танилган бўлиб, Шотландия сафида 100 тадан ортиқ ўйин ўтказган ягона футболчи мақомига эга эди. У ўзининг 15 йиллик шонли халқаро фаолиятига 1986 йилда якун ясаган эди. Шундан бери қарийб тўрт ўн йиллик давомида ҳеч бир шотландиялик футболчи бу кўрсаткичга яқинлаша олмаганди.
Энди Робертсон терма жамоадаги дебютини 2014 йилда ўтказган бўлиб, ҳозирда сардорлик боғичини шараф билан тақиб келмоқда. У ўз миллий жамоасини 2026 йилги Жаҳон чемпионатига олиб чиқди, гарчи турнир шотландияликлар учун гуруҳ босқичидаёқ омадсиз якунланган бўлса-да, ҳимоячи ҳали терма жамоадаги фаолиятини якунлаш нияти йўқлигини кўрсатди.
Янги рекорд ва олдинда турган синовларАгар Робертсон ўзининг терма жамоадаги фаолиятини давом эттирса, жорий йилнинг охиригача Далглишнинг рекордини ортда қолдириши мумкин. Шотландияни сентябрь, октабр ва ноябрь ойларида UEFA Миллатлар лигаси доирасида олтита ўйин кутиб турибди. Миллий жамоа ушбу баҳсларда Словения, Швейцария ва Шимолий Македонияга қарши майдонга тушади.
Эслатиб ўтамиз, Энди Робертсон Ливерпул клубидаги тўққиз йиллик фаолиятига якун ясаб, Тоттенхем сафига келиб қўшилди. Агар у Лондон клубидаги фаолиятини муваффақиятли бошлаб борса, Стив Кларк кетганидан сўнг тайинланадиган янги бош мураббий қўлида ҳам асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолиши аниқ.
Собиқ футболчи Колин Хендри ўз интервюсида Робертсоннинг профессионал фазилатларини юқори баҳолаган: "Мен ўзим ўйнаган барча жамоалар учун кўп тер тўкенман ва Англия Премер-лигасининг рамзий жамоасига икки бор киритилганман. Аммо тенгдошларингиз ва жамоадошларингиз сени бошқалардан устун қўйиши сенга ҳар нарсадан кўра кўпроқ маъно англатади", дея қўшимча қилган у.
…