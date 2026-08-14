Энди Робертсон Шотландия рекордини янгилашга яқин

·0·Спорт
Энди Робертсон Шотландия рекордини янгилашга яқин

Шотландия терма жамоаси сардори Энди Робертсон афсонавий Кеннй Далглишга тегишли бўлган мамлакат рекордини янгилашга атиги бешта ўйин қолди. 32 ёшли тажрибали қанот ҳимоячиси тез орада Шотландия сафида энг кўп майдонга тушган футболчига айланиши кутилмоқда ва бу воқелик мамлакат футболи тарихида муҳим саҳифа очади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Шотландия терма жамоасининг собиқ марказий ҳимоячиси Колин Хендри Энди Робертсоннинг бу натижасини чинакамига "ажойиб ютуқ" деб атаган. Хендрининг фикрича, ҳамюрти ўзининг профессионал ёндашуви ва барқарор ўйини эвазига мазкур эътирофга тўла ҳақли равишда лойиқдир.

Афсонавий марра сари дадил қадам

Кеннй Далглиш “Қирол Кеннй” номи билан танилган бўлиб, Шотландия сафида 100 тадан ортиқ ўйин ўтказган ягона футболчи мақомига эга эди. У ўзининг 15 йиллик шонли халқаро фаолиятига 1986 йилда якун ясаган эди. Шундан бери қарийб тўрт ўн йиллик давомида ҳеч бир шотландиялик футболчи бу кўрсаткичга яқинлаша олмаганди.

Энди Робертсон терма жамоадаги дебютини 2014 йилда ўтказган бўлиб, ҳозирда сардорлик боғичини шараф билан тақиб келмоқда. У ўз миллий жамоасини 2026 йилги Жаҳон чемпионатига олиб чиқди, гарчи турнир шотландияликлар учун гуруҳ босқичидаёқ омадсиз якунланган бўлса-да, ҳимоячи ҳали терма жамоадаги фаолиятини якунлаш нияти йўқлигини кўрсатди.

Янги рекорд ва олдинда турган синовлар

Агар Робертсон ўзининг терма жамоадаги фаолиятини давом эттирса, жорий йилнинг охиригача Далглишнинг рекордини ортда қолдириши мумкин. Шотландияни сентябрь, октабр ва ноябрь ойларида UEFA Миллатлар лигаси доирасида олтита ўйин кутиб турибди. Миллий жамоа ушбу баҳсларда Словения, Швейцария ва Шимолий Македонияга қарши майдонга тушади.

Эслатиб ўтамиз, Энди Робертсон Ливерпул клубидаги тўққиз йиллик фаолиятига якун ясаб, Тоттенхем сафига келиб қўшилди. Агар у Лондон клубидаги фаолиятини муваффақиятли бошлаб борса, Стив Кларк кетганидан сўнг тайинланадиган янги бош мураббий қўлида ҳам асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолиши аниқ.

Собиқ футболчи Колин Хендри ўз интервюсида Робертсоннинг профессионал фазилатларини юқори баҳолаган: "Мен ўзим ўйнаган барча жамоалар учун кўп тер тўкенман ва Англия Премер-лигасининг рамзий жамоасига икки бор киритилганман. Аммо тенгдошларингиз ва жамоадошларингиз сени бошқалардан устун қўйиши сенга ҳар нарсадан кўра кўпроқ маъно англатади", дея қўшимча қилган у.

Энди РобертсонШотландияКеннй ДалглишТоттенхемФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родриқо Мора трансфери нега тўхтаб қолди?Родриқо Мора трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 18:39Комо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаКомо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаБугун, 18:11ПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиБугун, 18:00Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Бугун, 17:55Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!Бугун, 17:54Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!Бугун, 17:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди