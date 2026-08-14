Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?

·0·Дунё
Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?

АҚШ Президенти Дональд Трамп маъмуриятида навбатдаги йирик ва муҳим кадрлар ўзгариши рўй бермоқда. Оқ уй Миллий хавфсизлик бўйича маслаҳатчиси ўринбосари Энди Бейкер яқин ҳафталар ичида ўз лавозимини расман тарк этади.

Бу ҳақда АҚШнинг нуфузли Axios нашри маъмуриятдаги ишончли манбаларига таянган ҳолда хабар бермоқда.

Оқ уйнинг соядаги етакчиси: Украина ва Эрон бўйича ҳал қилувчи шахс

Энди Бейкер жамоатчиликка кўп кўриниш бермаса-да, Вашингтоннинг энг муҳим ташқи сиёсий қарорлари ва миллий хавфсизлик масалаларида «асосий роль» ўйнаган шахс сифатида баҳоланади. У аввал вице-президент Жей Ди Вэнснинг миллий хавфсизлик бўйича бош маслаҳатчиси бўлган, 2026 йил баҳоридан эса Оқ уйда маслаҳатчи ўринбосари лавозимига тайинланган эди.

Рус, болгар ва форс тилларини мукаммал биладиган Бейкернинг стратегик таъсири жуда кенг қамровли бўлган:

  • Украина инқирози: Россия ва Украина ўртасидаги музокаралар параметрларини ишлаб чиқиш, фойдали қазилмалар келишуви ва можарони ҳал этиш бўйича «ижодий» тинчлик ғояларини таклиф қилган;

  • Эрон масаласи: Теҳрон билан кечган мураккаб музокараларда шахсан иштирок этган ҳамда АҚШнинг Эрон ядровий инфратузилмасига зарбалари чоғида қарор қабул қилиш марказида турган;

  • Янги хавфсизлик стратегияси: Вэнснинг 2025 йилги Мюнхен конференциясидаги резонансли нутқини ва АҚШнинг янги Миллий хавфсизлик стратегиясини ёзишда қатнашган.

«Бу ажойиб саёҳат бўлди»: Кетиш сабаби ва кейинги режалар

2010–2023 йилларда Давлат департаменти тизимида, жумладан Афғонистон ва НАТО штаб-квартирасида фаолият юритган тажрибали дипломат ўз ихтиёри билан давлат хизматидан кетишга қарор қилган.

Бейкернинг яқинларига кўра, у оиласи билан кўпроқ вақт ўтказиш ниятида ва янги раҳбарларга ишларни тўлиқ топшириш учун режадагидан бир неча ой кўпроқ маъмуриятда қолиб кетган:

«Бу чинакам ажойиб саёҳат бўлди. Мен эришган барча улкан ютуқларимиздан чексиз фахрланаман ва Президент, вице-президент ҳамда Давлат котиби Марко Рубиодан ниҳоятда миннатдорман», — деди Бейкер Axios’га берган интервюсида.

Маълумотларга кўра, Бейкернинг ўрнида вице-президент маслаҳатчиси сифатида Клифф Симс, Оқ уй маслаҳатчиси ўринбосари сифатида эса Майк Нидҳам фаолиятини давом эттиради. Бейкернинг ўзи эса хусусий секторга ўтиб, Трампнинг собиқ маслаҳатчиси Роберт О’Брайен билан бирга ишлаши кутилмоқда.

Оқ уй жамоасидаги кетма-кет истеъфолар

Бейкернинг кетиши Трамп жамоасидаги ягона йўқотиш эмас. 12 август куни Трамп Оқ уй матбуот котиби Кэролайн Ливитт ҳам оиласи сабабли август ойи охирида ўз лавозимидан кетишини эълон қилган эди. Бундай ўзгаришлар Оқ уйнинг ташқи ва ички коммуникация тизимида янги босқич бошланаётганини англатади.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7 йил олдин тушида кўрган: Россиялик денгизчи 1 млн доллар ютиб олди!7 йил олдин тушида кўрган: Россиялик денгизчи 1 млн доллар ютиб олди!Бугун, 18:25Итальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташладиИтальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташладиБугун, 18:14Хитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирдиХитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирдиБугун, 18:04Она чақалоғини фен иссиғида ўлдириб, 6 йилга қамалдиОна чақалоғини фен иссиғида ўлдириб, 6 йилга қамалдиБугун, 17:2353 йил аввал денгизга ташланган мактуб топилди53 йил аввал денгизга ташланган мактуб топилдиБугун, 16:53Туркия 2027 йилда илк бор Ойга космик аппарат юбормоқчиТуркия 2027 йилда илк бор Ойга космик аппарат юбормоқчиБугун, 15:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди