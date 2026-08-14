Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?
АҚШ Президенти Дональд Трамп маъмуриятида навбатдаги йирик ва муҳим кадрлар ўзгариши рўй бермоқда. Оқ уй Миллий хавфсизлик бўйича маслаҳатчиси ўринбосари Энди Бейкер яқин ҳафталар ичида ўз лавозимини расман тарк этади.
Бу ҳақда АҚШнинг нуфузли Axios нашри маъмуриятдаги ишончли манбаларига таянган ҳолда хабар бермоқда.
Оқ уйнинг соядаги етакчиси: Украина ва Эрон бўйича ҳал қилувчи шахс
Энди Бейкер жамоатчиликка кўп кўриниш бермаса-да, Вашингтоннинг энг муҳим ташқи сиёсий қарорлари ва миллий хавфсизлик масалаларида «асосий роль» ўйнаган шахс сифатида баҳоланади. У аввал вице-президент Жей Ди Вэнснинг миллий хавфсизлик бўйича бош маслаҳатчиси бўлган, 2026 йил баҳоридан эса Оқ уйда маслаҳатчи ўринбосари лавозимига тайинланган эди.
Рус, болгар ва форс тилларини мукаммал биладиган Бейкернинг стратегик таъсири жуда кенг қамровли бўлган:
Украина инқирози: Россия ва Украина ўртасидаги музокаралар параметрларини ишлаб чиқиш, фойдали қазилмалар келишуви ва можарони ҳал этиш бўйича «ижодий» тинчлик ғояларини таклиф қилган;
Эрон масаласи: Теҳрон билан кечган мураккаб музокараларда шахсан иштирок этган ҳамда АҚШнинг Эрон ядровий инфратузилмасига зарбалари чоғида қарор қабул қилиш марказида турган;
Янги хавфсизлик стратегияси: Вэнснинг 2025 йилги Мюнхен конференциясидаги резонансли нутқини ва АҚШнинг янги Миллий хавфсизлик стратегиясини ёзишда қатнашган.
«Бу ажойиб саёҳат бўлди»: Кетиш сабаби ва кейинги режалар
2010–2023 йилларда Давлат департаменти тизимида, жумладан Афғонистон ва НАТО штаб-квартирасида фаолият юритган тажрибали дипломат ўз ихтиёри билан давлат хизматидан кетишга қарор қилган.
Бейкернинг яқинларига кўра, у оиласи билан кўпроқ вақт ўтказиш ниятида ва янги раҳбарларга ишларни тўлиқ топшириш учун режадагидан бир неча ой кўпроқ маъмуриятда қолиб кетган:
«Бу чинакам ажойиб саёҳат бўлди. Мен эришган барча улкан ютуқларимиздан чексиз фахрланаман ва Президент, вице-президент ҳамда Давлат котиби Марко Рубиодан ниҳоятда миннатдорман», — деди Бейкер Axios’га берган интервюсида.
Маълумотларга кўра, Бейкернинг ўрнида вице-президент маслаҳатчиси сифатида Клифф Симс, Оқ уй маслаҳатчиси ўринбосари сифатида эса Майк Нидҳам фаолиятини давом эттиради. Бейкернинг ўзи эса хусусий секторга ўтиб, Трампнинг собиқ маслаҳатчиси Роберт О’Брайен билан бирга ишлаши кутилмоқда.
Оқ уй жамоасидаги кетма-кет истеъфолар
Бейкернинг кетиши Трамп жамоасидаги ягона йўқотиш эмас. 12 август куни Трамп Оқ уй матбуот котиби Кэролайн Ливитт ҳам оиласи сабабли август ойи охирида ўз лавозимидан кетишини эълон қилган эди. Бундай ўзгаришлар Оқ уйнинг ташқи ва ички коммуникация тизимида янги босқич бошланаётганини англатади.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…